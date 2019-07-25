Кызылорда. 24 июля. Kazakhstan Today - В первый класс в Кызылординской области в этом году пойдут 21,6 тыс. детей, передает Kazakhstan Today.

По словам руководителя областного управления образования Майры Мельдебековой, в 2019-2020 учебном году планируется прием в первый класс 21 600 учащихся. Это на 2200 учащихся больше, чем в прошлом году. В целом в новом учебном году в 293 школах будут обучаться 164 500 учеников.

С 1 июня процесс приема в первый класс в регионе был автоматизирован. Разработана карта размещения в школах детей, поступающих в первый класс.

В области продолжается строительство школ. В частности, строится новое здание школы №169 в Жанакорганском районе и школы №34 в Жалагашском районе, строительные работы будут завершены в 2020 году. В Кызылорде возводится школа на 600 мест, сдача объекта в эксплуатацию запланирована на октябрь. Кроме этого, идет строительство трех частных школ на 1450 мест. Ожидается, что их откроют уже в сентябре.

По программе "Ауыл - ел бесігі" ведется капитальный ремонт трех школ за счет средств республиканского бюджета (№27 и 30 в Кармакшинском и №201 в Жалагашском районах). Ведется капитальный ремонт двух школ за счет средств районного бюджета (№238 в Казалинском и №155 в Шиелийском районе), а также текущий ремонт 288 школ", - проинформировала Мельдебекова на заседании облакимата.

В области проводится и текущий ремонт детских садов. В этом году открыты два частных детских сада на 85 мест в Аральском и Казалинском районах, один государственный детсад на 140 мест в Кызылорде. До сентября в областном центре планируется открытие на основе ГЧП одного частного детсада на 320 мест, пишет сайт акимата Кызылорды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства