Новый учебный год во всех столичных школах и колледжах начнется в дистанционном формате

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Все школы будут оснащены дезинфицирующими средствами, тепловизорами во избежание заражения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Руководитель городского управления образования Шолпан Кадырова на брифинге рассказала о ходе подготовки школ и колледжей к новому учебному году.

К началу учебного года контингент учащихся школ ожидается в пределах 202 тысяч (в прошлом учебном году - 182 279). В первые классы планируется прием более 27 тысяч учащихся. Прием документов ведется через портал электронного правительства "Egov.kz" и в бумажном формате. В настоящее время подано 12 453 заявки, зачислено 10 090 (37%) детей.

В колледжах ожидается прием 8 тысяч учащихся, из них 139 детей - с особыми образовательными потребностями по 13 специальностям (в прошлом году - 105 детей с ООП по 12 специальностям).

Учебный год с 1 сентября во всех столичных школах с 1 по 11 классы и колледжах начнется в дистанционном формате. Планируется функционирование дежурных классов для учащихся начального звена. При этом будут строго соблюдены все санитарные меры. По заявлению родителей учащихся начальных классов при наличии условий будут открыты дежурные классы с соблюдением строгих санитарных мер. Обучение будет организовано в несколько смен и подсмен. Классы будут комплектоваться с разделением на подгруппы. Рассчитываем, что количество детей в этих подгруппах не будет превышать 10-15 человек. Занятия будут проходить в одном кабинете, перемены в разное время. Кроме того, часть предметов будет вестись в дистанционном режиме", - сообщила Кадырова.

Соблюдение всех санитарных мер, подчеркнула она, является одной из основных задач.

Школы будут оснащены дезинфицирующими средствами, тепловизорами. Для работы дежурных классов будет следующий алгоритм: родители приводят детей, но в здание не входят. Входы в школы будут обеспечены дезинфицирующими ковриками. Будет организовано измерение температуры ребенка при входе, обработка рук, наличие маски, установлены санитайзеры на всех этажах и в каждом дежурном классе. Будет установлен график проветривания класса, кварцевания и влажной уборки, обеспечено функционирование комнат-изоляторов рядом с медицинскими кабинетами", - продолжила руководитель управления.

Она также прокомментировала, как будет проводиться дистанционное обучение.

Для дистанционного обучения важно, чтобы учителя и ученики были обеспечены компьютерами и Интернетом. Проведен мониторинг потребности компьютерной техникой у педагогов и учащихся, запланирован закуп компьютеров и проведения Интернета. В обязательном порядке будут обеспечены компьютерами и Интернетом учащиеся из социально уязвимых семей", - подчеркнула Кадырова.

Параллельно управлением образования ведется работа по обеспечению учащихся учебниками в новом учебном году.

Обеспеченность учебниками составит 100%. До 1 сентября все учащиеся получат учебники", - резюмировала Кадырова.

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