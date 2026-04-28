27.04.2026, 15:09 13611
Об отличии альтернативного теста для выпускников от традиционного формата ЕНТ рассказали в Миннауки
Фото: Gov.kz
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 2027 года планируют внедрить новый формат вступительного экзамена, который станет альтернативой Единому национальному тестированию. Он будет оценивать не только знания выпускников, но и их личностный потенциал, сообщил в кулуарах мажилиса министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Все последние наработки в оценке личности, оценке знаний мы концентрируем в этом тесте. Он оценивает не только знания, но и потенциал личности: лидерские качества, ценности, стремление, мотивацию и т.д.", - рассказал министр журналистам.
Он отметил, что преимущество нового формата тестирования в том, что он будет приниматься филиалами зарубежных университетов.
Поэтому у него будет стандарт качества совершенно другой", - сказал Нурбек.
Также глава Миннауки подчеркнул, что альтернативный тест будет внедрен параллельно с действующим форматом ЕНТ со следующего года.
Наравне с традиционным ЕНТ будет возможность дать новый тест", - добавил министр.
Напомним, что с 2027 года в пилотном режиме в качестве альтернативы будет подключаться новый тест AIT (Admission Insight Test). Его разрабатывает одна из ведущих мировых компаний в области тестологии ETS.
28.04.2026, 09:14 2876
ЕНТ-2026: прием заявлений завершен
Фото: gov.kz
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершился прием заявлений на участие в Едином национальном тестировании (ЕНТ). Тестирование пройдет с 10 мая по 10 июля, при этом абитуриенты смогут сдать экзамен дважды и участвовать в конкурсе на гранты с наилучшим результатом. На участие подано около 240 тыс. заявлений, а с учетом двух попыток - более 446 тыс., сообщили в Миннауки и высшего образования РК.
Отмечается, что в текущем году 73% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 27% - на русском, 521 человек - на английском языке.
Наибольшее количество (17,9%) выбрали комбинацию предметов "Математика - Физика", 14,5% - "Биология - Химия", 12,4% - "Творческий экзамен".
В министерстве сообщили, что в 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.
Время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно для удобства абитуриентов будут предоставлены бумажные версии таблиц.
На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии. В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат", - пояснили в ведомстве.
Минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Пороговый балл поступления в национальные вузы - 65 баллов, в другие вузы - 50 баллов, по области образования "Педагогические науки" - 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - 75 баллов. При этом по "Истории Казахстана" и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" - не менее 3 баллов. Отмечается, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.
Как сообщили в Министерстве высшего образования, для обеспечения безопасности и предотвращения нарушений при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д.
Также в аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение.
После завершения ЕНТ-2026 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил результаты ЕНТ (также свидетельства о присуждении образовательного гранта при наличии) поступающего будут аннулированы.
Напомним, прием заявление на участие в ЕНТ осуществлялся через сайт Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO.kz. Абитуриентам предоставлялась возможность выбрать дату, время и пункт тестирования. При этом они могли выбрать одну комбинацию профильных предметов для обеих попыток.
27.04.2026, 13:01 15601
Рост финансирования не привел к повышению качества: аудиторы заявили о проблемах в высшем образовании Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на двукратный рост финансирования, система высшего образования Казахстана не показывает сопоставимого роста качества, заявил в ходе правчаса в мажилисе член Высшей аудиторской палаты (ВАП) Тлеген Каскин.
Это обусловлено рядом системных проблем. Отрасль развивается без устойчивой и последовательной стратегической логики. За длительный период было принято семь стратегических документов, значительная часть которых прекращала действие досрочно. Вместо повышения требований происходило их смягчение", - цитирует zakon.kz Тлегена Каскина.
По его словам, фактически число вузов в топ-700 сократилось с 9 до 6, а показатель трудоустройства выпускников также был снижен - с 73-75% до 40-41%. При этом, отметил член ВАП, система обеспечения качества остается формальной и слабо ориентированной на реальные компетенции, а также - государственный заказ недостаточно связан с реальным спросом экономики.
Ежегодно вузы выпускают около 20 тысяч IT-специалистов, но по профессии работают только 30%. Это вопрос не только количества грантов, но и качества прогнозирования, программ и связи с работодателями", - цитирует его sputnik.kz.
Кроме того, подчеркнул спикер, аудиторы выявили проблемы в части госзаказа на подготовку кадров.
В 2023-2024 годах через оператора проходило лишь около 40% средств, остальная часть распределялась вне единого контура учета. При этом 67 вузам были выделены 246 грантов при уровне трудоустройства ниже установленного порога 63%", - заявил представитель ВАП.
По его мнению, отсутствует централизованный учет академических кредитов и финансирования по каждому обучающемуся.
Выявлены 33 случая повторного присуждения грантов ранее отчисленным лицам на сумму около 85 млн тенге", - сообщил Тлеген Каскин.
Также за период с 2022 по 2024 годы из вузов были отчислены порядка 24 тысяч студентов, на обучение которых уже израсходовали 19,6 млрд тенге. По 10 тысячам из них в системе отсутствуют сведения о суммах использованных грантов. Помимо этого, обнаружены нарушения и в части выделения мест учащимся в общежитиях.
Дефицит мест в общежитиях на 2024-2025 учебный год составил более 10 тысяч мест, а расхождение между данными министерства и оператора превысило 31 тысячу мест. Обеспеченность жильем ниже прежнего ориентира в 70%: в ЕНУ - 51,7%, в КазНУ - 56,7%. Одновременно в КазНУ и ЕНУ более 133 млн тенге направлены на приобретение автотранспорта для административных нужд", - добавил он.
Дополнено 27.04.2026, 16.30
Тлеген Каскин также рассказал, что аудит выявил нарушения при распределении стипендий "Болашак" на 7,7 млрд тенге.
Программа "Болашак" администрируется с существенными рисками. 340 претендентам на сумму 7,7 млрд тенге стипендии были присуждены в индивидуальном порядке по решению министерства при несоответствии общим критериям отбора. Кроме того, 151 стипендия присуждена сверх утвержденного лимита", - приводит слова представителя ВАП inform.kz.
Напомним, в прошлом году госаудиторы выявили нарушения при использовании выделенных на развитие науки бюджетных средств.
21.04.2026, 21:43 41926
В Казахстане в 2027 году появится альтернатива ЕНТ
Фото: КНБ РК
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о введении в 2027 году нового теста в качестве альтернативы Единого национального тестирования, сообщает МИА "Казинформ".
В этом году никаких изменений не будет, все по заранее объявленному графику. Два пробных теста у нас уже прошли. Сейчас начинается первый основной ЕНТ и так далее", - сообщил министр изданию.
Со следующего года, по его словам, в пилотном режиме в качестве альтернативы будет подключаться новый тест AIT (Admission Insight Test). Его разрабатывает одна из ведущих мировых компаний в области тестологии ETS.
Делегация ETS вчера прибыла в Астану для проведения первых встреч с нашими филиалами. Пробный тест сохранится и в следующем году, поскольку основное опасение заключалось в том, что его могут отменить и оставить только один ЕНТ. Поэтому пробный формат будет сохранен. Это важно, поскольку такие тесты хорошо зарекомендовали себя, как инструмент диагностики, позволяющий выявить слабые места. Таким образом, уже в следующем году появится альтернатива в виде нового теста.То есть основное ЕНТ будут сдавать один раз в год, но возможность пробных тестов мы оставляем", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что ЕНТ трансформируют в Казахстане.
17.04.2026, 14:15 68036
ЕНТ трансформируют в Казахстане
Фото: gov.kz
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Единое национальное тестирование намерены трансформировать в Казахстане, сообщила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева.
Целесообразно при отборе абитуриентов в педагогические вузы применять гибридную форму оценки с использованием как системы тестирования, так и специальных экзаменов. При этом главный акцент нужно сделать не только на предметных знаниях, но и включить оценку мышления, аналитических способностей, готовности к обучению и т.д. Сегодня педагог - это больше, чем просто профессия. По сути, это призвание и исключительное право коммуницировать с нашими детьми. Наряду со знаниями для этой профессии важны когнитивные качества общения с классом и умение выявлять особые таланты учеников. Начиная со следующего года наряду с результатами ЕНТ при поступлении на педагогические специальности будут учитываться результаты устных экзаменов, главным критерием которых станет оценка критического мышления и коммуникационных навыков абитуриента", - заявила она.
Также, по словам министра, особое место в этом процессе будет отведено новым тестовым заданиям Admissions Insight Test, которые сегодня разрабатываются совместно с международными экспертами.
Необходима трансформация ЕНТ в целом с утверждением правил разовой сдачи как объективной и окончательной оценки для участия в конкурсе на грант. При этом сохраняется система пробных тестирований для самооценки знаний и своевременной корректировки методов подготовки", - пояснила Аида Балаева.
Также, по ее мнению, в Казахстане должны отказаться от системы условного зачисления в вузы на подготовительные программы.
Практика показывает, что порядка 50-60% условно зачисленных студентов не могут сдать минимальный порог в течение учебного года. Здесь чрезвычайно важен осмысленный выбор абитуриентами будущей профессии", - добавила министр.
Ранее казахстанцам продлили срок подачи документов в вузы Китая.
02.04.2026, 14:30 139806
Токаеву доложили о запуске индустриального университета с интеграцией ИИ
Фото: Акорда
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о запуске проекта AI-Enabled University - индустриального университета нового типа с интеграцией ИИ в образовательные и производственные процессы, сообщает Акорда.
Также Саясат Нурбек представил меры по созданию экосистемы развития человеческого капитала и запуску сквозной системы управления талантами и отчитался о результатах исследования рынка труда, а также представил прогноз потребности в кадрах до 2030 года.
Кроме того, он озвучил о мерах по расширению доступа к высшему образованию, включая внедрение механизма "Келешек" и новой модели финансирования отрасли. Помимо этого, глава ведомства сообщил, что осуществляется системный переход к модели развития DeepTech и сложных производств.
Ключевым элементом станет взаимодействие вузов с региональными акиматами, которое позволит выявлять технологические задачи и перспективные ниши. Механизм включает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание промышленных образцов и запуск производств. Продолжается реализация реформ, направленных на совершенствование научной политики. Особое внимание профильное ведомство уделяет государственной поддержке ученых, включая предоставление грантов, научных стажировок, премий, а также обеспечение жильем молодых ученых", - заявили в Акорде.
Президент Казахстана дал ряд поручений, направленных на повышение качества высшего образования, развитие научных исследований и их коммерциализацию, стимулирование инновационной деятельности, развитие инфраструктуры, а также повышение качества филиалов зарубежных университетов.
Ранее сообщалось, что Казахстан бьет рекорды по числу иностранных студентов.
31.03.2026, 09:58 155581
В Казахстане изменили сроки приема документов в первый класс
Фото: Depositphotos
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения приняло решение перенести дату начала кампании по приему детей в 1-й класс с 1 апреля на 27 мая. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
В этом году прием документов начнется в среду, 27 мая, и продлится до 31 августа. В настоящее время база проходит многократное тестирование; для родителей созданы максимально комфортные условия, о которых мы расскажем дополнительно", - написала министр.
Отмечается, что данное изменение внесено в целях эффективной и качественной организации приема документов, а также для того, чтобы не создавать препятствий учебному процессу.
Как сообщалось ранее, в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ.
23.03.2026, 20:20 116916
Почему поколение Z выбирает реальный опыт вместо теории
Фото: журналист Разия Мазенко
Классическая модель "школа - университет - работа" постепенно теряет статус единственного сценария. Все больше молодых людей поколения зумеров в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане задаются вопросом: "Оправдано ли тратить 5 лет на обучение без четкой гарантии трудоустройства?".
На фоне экономических изменений и ускорения рынка труда этот вопрос становится не теоретическим, а вполне практическим. По данным международных исследований, доля молодых людей, сомневающихся в ценности высшего образования, растет, и наша страна не является исключением. Молодежь все чаще рассматривает альтернативные пути развития, где результат можно получить быстрее.
МИНУС ИНТЕРЕС" К УЧЕБЕ
Один из ключевых факторов - отсутствие прямой связи между дипломом и трудоустройством. Выпускники часто сталкиваются с парадоксом: чтобы получить работу, нужен опыт, но получить опыт без работы невозможно, и в результате диплом перестает восприниматься как надежный билет в профессию.
Дополнительно ситуацию усугубляет разрыв между теорией и реальностью: многие образовательные программы не успевают за изменениями на рынке, технологии развиваются быстрее, чем обновляются учебные планы, и знания частично устаревают уже к моменту выпуска.
Серьезную роль играет и финансовый фактор. Платное обучение становится нагрузкой для семей, а студент на протяжении нескольких лет не имеет стабильного дохода, что делает образование инвестициями с неопределенным результатом.
На этом фоне усиливается влияние социальных сетей и цифровых платформ, где молодые люди видят примеры ровесников, зарабатывающих через блогинг, фриланс или онлайн-бизнес. Возможность начать зарабатывать без диплома снижает мотивацию к долгому обучению.
ПОДСТРАИВАЕМСЯ ПОД ПОКОЛЕНИЕ Z
Несмотря на быстрорастущие запросы зумеров, есть места, где успели адаптироваться к новым форматам. В России 3 года работает международная программа трудоустройства "Алабуга Старт" и "Алабуга Политех" для молодых людей. Там участницы и участники с первых месяцев работают, получают доход и осваивают профессию в реальных условиях производства.
Направлений всего 7 - кейтеринг, сервис и гостеприимство, отделочные и монтажные работы, логистика, оператор производства, автотранспортный цех. Молодежь осваивают новые компетенции, двигаются по карьерной траектории, прокачиваются в общении и пробуют себя в роли управленцев.
Я научилась общаться с людьми, несмотря на их возраст, и работать в команде. Так как у меня до этого были проблемы с этим, я научилась открываться и работать с людьми. Если можно так сказать, сегодня я являюсь наставником для некоторых девочек, помогаю им, показываю, как работать и что делать", - сообщила участница программы Аймира, которая приехала в Россию из Кыргызстана и работает поваром по направлению кейтеринг.
Отмечается, что программа также делает ставку на интеграцию через среду и культуру. Для юношей и девушек проводят спортивные игры, конкурсы, организуют поездки по историческим местам Казани, Елабуги и Набережных Челнов. Для них программа на два года становится частью жизни.
После окончания "Алабуга Старт" молодые люди получают сертификаты о профессии. Далее каждый решает для себя - остаться работать в России или вернуться с накопленными знаниями домой.
Для парней в особой экономической зоне "Алабуга" работает другая программа - "Алабуга Политех". Это колледж будущего, где парни с первого курса получают инженерные и технические специальности прямо на заводах-резидентах ОЭЗ.
Система дуального образования построена так: половину дня студенты проводят за теорией, половину - работают с промышленным оборудованием под руководством опытных наставников. Среди направлений промышленная робототехника, микроэлектроника, BIM-проектирование, биотехнологии, программирование на Python.
РИСКИ ОТКАЗА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ
Отказ от классического образования несет риски. Прежде всего - отсутствие фундаментальных знаний, необходимых в профессиях с глубокой теоретической базой. В медицине, инженерии или на госслужбе карьерный рост без диплома может быть ограничен.
Есть и другой риск: выбор быстрых, но нестабильных путей. Доходы в цифровой среде способны быть высокими, но не всегда оказываются устойчивыми в долгосрочной перспективе. Так что вопрос образования становится стратегическим.
Сегодня перед молодыми людьми стоит не дилемма "учиться или не учиться", а выбор формата обучения. Универсального ответа нет: для одних университет дает системные знания и долгосрочные перспективы, для других эффективнее быстрый старт через практику.
И для многих попробовать себя в реальном деле намного ценнее, чем получить красный диплом. Поэтому для молодых девушек и парней и появляются программы по типу "Алабуга Старт" и "Алабуга Политех".
Ключевое в любой траектории - осознанный выбор, основанный на понимании рынка и собственных целях, а не на стереотипах или давлении извне.
Автор: журналист Разия Мазенко, Казань
Для справки:
К поколению Z обычно относят людей, родившихся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Это первое поколение, выросшее в условиях цифровой среды, которое отличается доступом к информации, высокой адаптивностью и стремлением к быстрому результату.
17.02.2026, 11:33 353771
В казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ
Фото: Depositphotos
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Возможные перемены в системе оценивания казахстанских школьников в конце января озвучила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, над этим вопросом уже работает специальная комиссия. В этом году форма контроля знаний останется прежней, но уже в следующем, возможно, не будет СОР (суммативного оценивания разделов) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть), сообщает YK-news.kz.
По данным издания, вопрос о необходимости отказа от существующей практики оценивания через суммативные оценки раздела и четверти первыми подняли депутаты от партии AMANAT в мажилисе. Затем эту тему пообещали рассмотреть к началу нового учебного года в Минпросвещения.
Напомним, что с 2016 года одновременно изменились программы и учебники по всем предметам, формы текущего и итогового контроля и сама система оценок. Школьникам и их родителям пришлось одновременно отвыкать от пятибалльной системы и привыкать к тому, что оценка за четверть может быть выведена без учета текущей успеваемости, только на основании 2-3 работ.
СОР и СОЧ не просто заменили самостоятельные и контрольные работы. В корне изменился сам подход к проверке. Все письменные работы проверяются по "дескрипторам" - критериям, на основании которых выставляется оценка. Есть цели обучения, которых непременно должен достигнуть ученик, - к примеру, составить высказывание. Выполнено - галочка в соответствующей графе. При этом дескрипторы не учитывают, есть ли в этом высказывании фактические ошибки.
Ожидалось, что если дети будут заранее знать цели, которых должны достичь, это поможет им готовиться осознанно и резко улучшит качество знаний. Еще один резерв для повышения качества виделся в том, что родители будут знать, какие ошибки допускают их дети. Для этого по итогам каждого СОР и СОЧ учитель должен был написать "рубрику" - детальный анализ того, что ребенок сделал хорошо и где он ошибся.
Но реальность оказалась иной. Недовольство новой системой обучения выражали не только родители, но и сами педагоги. Тексты СОР и СОЧ были едиными на всю страну. Учитель не имел права отступать от них даже в том случае, когда они содержали неверные сведения. Родители не понимали, чего от них хотят. Дети быстро поняли, что домашняя работа больше не оценивается, что четвертная оценка будет выведена по СОР и СОЧ, и перестали готовиться дома.
Несогласие с новой системой вынудило некоторых опытных учителей покинуть профессию. Оставшиеся постепенно приспособились к ней. Но так и не смогли добиться ожидаемого повышения качества образования. Репетиторство стало реальностью уже на уровне начальной школы.
Издание приводит мнение ряда учителей о данной методике оценивания. Первое, на что обратили внимание учителя, это то, что новая система породила перегрузку педагогов.
Учитель русского языка и литературы:
Вчера я краткосрочный план составляла более двух с половиной часов. Из них полчаса планировала содержание и собственную деятельность, а все остальное время заполняла графу Деятельность учащихся: слушают учителя, размышляют, работают в группе, дополняют и т.д. Но если у меня запланирована фронтальная беседа, то это естественно, что дети слушают и отвечают на мои вопросы. Зачем все это писать? Время на подготовку увеличилось примерно в четыре раза".
Учитель математики:
Очень много времени отбирает оформление поурочных планов (КСП) на компьютере. Раньше я все это от руки писала. У меня огромное количество тетрадей, где все примеры и задачи решены. Этим я пользовалась на уроках. А теперь к каждому уроку изволь по-новому все оформить".
Учитель начальной школы:
У меня очень много времени занимает проверка каждого СОР. Там же еще надо подготовить работу над ошибками. Анализы огромные. Хорошо хоть рубрики больше не пишем. Отказались от них практически сразу, потому что смысла нет. Родители не вникают. На повышение качества обучения рубрики не сработали. Обратная связь оказалась родителям не нужна".
Также учителя считают, что при "обновленке" резко возросла нагрузка на школьников. Хотя еще в 2017 году они перешли на пятидневную рабочую неделю, само распределение контрольных работ стало неравномерным. Их количество резко увеличивается к концу четверти, когда оценки выставляются по всем предметам.
Учитель математики:
У ребенка может быть в день по 5-6 работ. Нам обещали, что это будет регулироваться расписанием. А как? Перед концом четверти стоят почти одновременно СОР и СОЧ. И никак не сдвинешь ни окончание темы, ни конец четверти. Можно было бы этот СОР убрать? Раньше у математиков был тематический учет. Тему прошли - написали самостоятельную работу. Ошибки увидели, знания закрепили. Шла подготовка к большой контрольной работе. Была возможность исправлять неудачно сделанную работу. Среднее арифметическое выравнивалось".
Действительно, при выведении оценки только на основании СОР и СОЧ роль играет каждая суммативная оценка. А количество уроков в неделю и количество СОР в четверти по разным предметам может сильно различаться. На математике это 3-5 часов в неделю, а на всемирной истории в 5 классе по одному часу и новая тема на каждом уроке. Когда четвертная оценка рассчитывается всего по двум контрольным, насколько она может быть объективной? Особенно если ребенок плохо чувствовал себя в день, когда писал СОР или СОЧ.
Только пандемия ковида заставила школу вновь вспомнить о текущих (формативных) оценках. А позже их даже ввели в формулу, по которой рассчитывается итог за четверть.
Все собеседники YK-news.kz считают, что качество знаний у детей не только не повысилось, но по факту стало даже хуже. Они перестали понимать материал и ориентироваться в нем. Но здесь уже вопрос не к системе оценивания, а к самому "обновленному содержанию".
Учитель начальной школы:
По моему мнению, ухудшилось понимание материала. Потому что нет взаимосвязи внутри программы. Берется одно, прерывается, перескакивает на другое. Поэтому мы иногда возвращаемся к старым учебникам. Но это неофициально. Большей частью идем по новым учебникам. Потому что иначе не получится выйти на цели обучения, которые будут на СОР. По-моему, уровень общей подготовки детей снизился. Усидчивости нет, мышление клиповое, концентрироваться не могут. Учеба для них очень сложна. А программа переусложнена, очень много лишней терминологии. При такой частоте контрольных работ времени на отработку навыков очень мало. Объемы огромные, вопросы в заданиях какие-то второстепенные".
Учитель казахского языка:
СОР и СОЧ, которые разрабатывают в Назарбаев Интеллектуальных школах, не для наших детей. Видимо, рассчитаны на тех, кто на базовом уровне разговорным языком уже владеет. Или на своих одаренных детей рассчитывают. Дескрипторы работают на тех, кто понимает учебный материал. Если ребенок не тянет, он не понимает, что от него требуется. Язык - это живой организм. На нем надо говорить. А говорения в программе очень мало. Учебники оторваны от жизни. При подготовке урока я мало опираюсь на учебник. Беру тему и цели, а дальше ищу информацию в интернете. В разработке урока хорошо помогает искусственный интеллект".
Кроме того, по мнению учителей, возможность ознакомиться заранее не только с целями обучения, но и с текстами СОР и СОЧ также сыграла по факту против качества образования.
Учитель русского языка и литературы:
Мне кажется, что "обновленка" на качестве знаний положительно не сказалась. У нас теперь грамотность - не основной критерий знаний. Как это может быть? К тому же, когда оценка зависит только от результата СОР и СОЧ, академическая честность теряется".
Учитель математики:
При новых технологиях у детей возросли шансы списать. Задания СОР находят в интернете по любому предмету. Я сохраняю цели обучения, но меняю числа или действия. Так ко мне даже родители приходили, возмущались, почему задаю то, что не проходили. А они нашли в интернете СОР и думали, что напишут на хорошую оценку. У детей уже заложено, что они списывают, не думают. Шаг влево, шаг вправо - и все, заблудились. Вот когда формативку в классе пишут, списать неоткуда, особенно если телефона под рукой нет. Уже надо решать самому".
Учителя считают, что сегодня наличие в свободном доступе готовых текстов заданий размывает сам смысл обучения. И объективным способом оценки знаний является только беседа глаза в глаза или работа, которая требует реального понимания материала.
Издание отмечает, что отмена не оправдавшей себя системы оценивания пока не факт, а лишь вероятность. Да и одна она, по мнению опытных педагогов, не даст эффекта. Менять нужно всю систему.
Заместитель директора по учебной работе:
По моему мнению, нужно оставить формативную (текущую) оценку - самостоятельные, контрольные работы. Но содержание программ и учебников надо менять. Нет смысла просто убирать СОРы и СОЧи, если цели обучения останутся прежними. Мне кажется, что главный акцент должен делаться на том, что дети должны знать. Цели обучения в том виде, как они существуют сейчас, не равны знанию предмета. Если ребенок может составлять монологическое высказывание, это не означает, что он знает русский язык".
Учителя отмечают, что "обновленка" сделала систему образования не более качественной, а более контролируемой.
Бывший учитель истории:
Я ушла из профессии как раз из-за "обновленки". Знаю и других отличных специалистов, которые покинули школу после начала реформы. Я поддерживаю связи с коллегами, которые продолжают работать. Думаю, что СОР и СОЧ не стали инструментом качества, как нам обещали. Они оказались источником формализма, фабрикой бумаг и отчетов, постоянным стрессом для детей и учителей. По сути, они наказывают за несоответствие шаблону, а не учат. Учитель в этой системе потерял право учить детей методами, которые отличаются от предписанных. Он стал администратором оценок, оператором Excel, исполнителем регламента, где главное - не ребенок, а галочка в соответствующей графе. Уход хороших специалистов, не вписавшихся в обезличенную систему, только усугубил кадровый голод, который испытывает школа".
