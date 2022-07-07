В связи с увеличением количества образовательных грантов, в том числе целевого гранта "Атырау-Мангыстау", список был опубликован сегодня. По поручению главы государства 60% всех грантов выделены на технические специальности. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации сделают правильный выбор", - отметил директор Национального тест-центра Руслан Емелбаев.
Опубликован список распределения образовательных грантов на 2022-2023 учебный год
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В Казахстане подведены итоги ЕНТ
Мы продолжаем создавать условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями. Для них время сдачи ЕНТ было продлено еще на 40 минут. Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам количество участников с ОПП, принимающих участие в тестировании, растет. Если в 2021 году на основном ЕНТ приняли участие 90 детей, то в этом году их количество увеличилось почти в 10 раз и достигло 811 человек", - отметила директор департамента высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульжан Джарасова.
Кроме того, впервые была запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление получали не только участники ЕНТ, но и их родители или законные представители. А за проведением тестирования родители могли наблюдать в прямом эфире. Данная возможность предоставляется пятый год подряд", - отметила Гульжан Джарасова.
Казахстанских ученых призывают принять участие в модернизации Национальной академии наук
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Представителей казахстанского научного сообщества пригласили принять активное участие в совершенствовании модели управления Национальной академии наук РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Министерство науки и высшего образования РК открыто для коллегиального обсуждения вопросов трансформации НАН, в том числе устава и других документов, которые регламентируют ее деятельность", - сообщает пресс-служба академии.
Обсуждение путей совершенствования деятельности академии состоялось на расширенном заседании президиума НАН РК с участием министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека.
"Состоялся откровенный обмен мнениями, в том числе предложения о преобразовании формы собственности НАН РК в некоммерческое акционерное общество со 100-процентной долей участия государства, включения в функции НАН проведение государственной научно-технической экспертизы и многое другое", - проинформировали в академии.
По словам Нурбека, будет создана рабочая группа и разработан детализированный план работы по модернизации НАН РК.
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Это саботаж политики президента: активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму
С января 2022 года начались серьезные перебои в работе по реализации программы "АртСпорт" в регионах. Исполнительные органы пытаются объяснить это недостатком финансирования. Но эти оправдания не имеют под собой никакой реальной основы", - пишут активисты в открытом обращении к генеральному прокурору РК.
- нарушение сроков рассмотрения заявок операторами спортивного и творческого государственных заказов;
- необоснованные отказы во включении юридических и физических лиц в списки поставщиков по программе "АртСпорт";
- отсутствие должного контроля со стороны исполнительных органов регионов за исполнением операторами нормативных актов, регламентирующих реализацию программы "АртСпорт";
- регулярное нарушение сроков оплаты за выполненную поставщиками услуг работу.
Несмотря на неоднократные поручения главы государства о направлении бюджетных средств на развитие массового детского спорта, исполнительные органы регионов продолжают выделять миллиарды на профессиональный спорт и сущие гроши - на массовый детский спорт. Разумеется, понятны мотивы: ведь с десятка профессиональных команд, на которые выделяются миллиарды бюджетных средств, проще собрать "подношения", чем с десятка тысяч поставщиков услуг для развития массового детского спорта", - пишут активисты.
Назвать это слушаниями можно с натяжкой, люди хотели, чтобы их выслушали те, кто реально отвечает за реализацию реформы ArtSport, но даже заявленный вице-министр культуры и спорта Серик Жарасбаев не посчитал нужным выйти на разговор с народом (хотя табличка с его фамилией на столе президиума присутствовала)", - написала по итогам мероприятия в Facebook детский омбудсмен Аружан Саин.
- Снижение тарифов на 50%. За 12 занятий МКС предлагает платить поставщикам услуг по 7500 тенге в месяц, а в некоторых регионах - менее 6000 тенге, что, по их мнению, приведет к разорению и закрытию бесплатных кружков и секций.
- МКС также планирует оставить только по одному кружку на ребенка.
- Сократить виды спорта с 70 до 30 и творчества с 59 до 30.
- Приравнять возраст детей в спортивных кружках к требованиям для юных профессиональных спортсменов. Например, футбол - с 8 лет, бокс - с 12 и т.д. Таким образом, очень многие дети будут лишены возможности продолжать тренировки, притом что во всем мире массовый детский спорт рассчитан на детей с 4 лет.
- Поправки не предусматривают виды спорта для незрячих, слабослышащих детей и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По словам активистов, занятия с такими детьми требуют особого подхода, на них помимо тренера должен присутствовать тьютор, соответственно, они стоят дороже. Однако особенным детям предлагается ходить на тренировки вместе с детьми нормотипичными.
МКС просто выкинул особенных детей из реформы "АртСпорта". Мы считаем, что это недопустимо", - заявляют активисты.
Мы искренне считаем, что попытки изменить закон являются следствием того, что органы власти на местах таким образом пытаются оставить свои старые схемы планирования и освоения бюджетных средств с полным отсутствием прозрачности и обоснованности, тем самым не только намеренно саботируют поручения президента, но и нарушают права детей", - говорится в петиции.
- Не допустить изменение законодательных актов без полного анализа финансовых потоков допобразования МОН, культуры и спорта МКС.
- Оцифровать персональные данные всех детей (МОН, МКС), занимающихся в кружках и секциях, по аналогии с платформой "АртСпорт".
- Решить вопрос финансирования программы "АртСпорт" по старым НПА до результатов полного анализа достоверности информации, бюджетов регионов по всем детям страны, посещающих какие-либо секции или кружки, с возможностью открытия новых ваучеров для детей.
- Привлечь к ответственности чиновников, по чьей вине прекратилось финансирование программы.
- Поднять вопрос финансирования программы на республиканский уровень.
2,6 млрд слишком большая сумма. Я не могу выдать такую сумму", - ответил аким на вопросы поставщиков услуг о том, когда им будут выплачены долги по программе АртСпорт.
В то время пока правительство Казахстана со всеми компетентными органами проводит скрытую, бесконечную проверку, разработанной своими же структурными органами программы АртСпорт, предпринимателям, которые поддержали государственный проект и получили официальное одобрение от акимата в соответствии с НПА и проводят работу на официальном портале правительства, приходится бороться не только за свое существование, но и за дальнейшую судьбу программы АртСпорт в том числе за законные права детей Казахстана", - сообщают активисты в Instagram-паблике roditeli_artsportkz.
Выпуск более трехсот офицеров и сержантов состоялся сегодня в Казахстане
Вы сегодня удостоились высокой чести получить офицерские погоны, дипломы и нагрудные знаки об окончании института. Мы на вас возлагаем большие надежды и верим, что вы достойно будете нести почетное звание офицера казахстанской армии", - заявил принимавший участие в церемонии заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.
Это первый выпуск военных интернов медицинского факультета, созданного в 2016 году на базе военного летного института. Лейтенанты медицинской службы проходили обучение по типовой профессиональной учебной программе интернатуры Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова. Интерны проходили клиническую практику в медицинских учреждениях города Актобе", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Это прямая компетенция местных органов - Аймагамбетов о миллиардной задолженности учителям
Все выплаты учителям, воспитателям садов Минпросвещения не делает. Поэтому говорить о том, что республиканский центральный орган напрямую задолжал деньги учителям, абсолютно некорректно. Я не знаю, какие преследуются цели, когда, зная ситуацию с разделением компетенций, идут такие разговоры. Все давно утверждено во всех документах", - цитирует Sputnik главу Минпросвещения.
Задержка произошла не во всех регионах. Были проблемы с выплатами лишь в некоторых. Если бы проблемы были везде, то можно было бы говорить о проблеме центрального органа. Мы обнаружили и выявили сумму у местных органов. Деньги на выплаты учителям у них имеются, но в связи с тем, что были процедуры передвижек и другие процедуры по бюджету, случилась задержка. Сейчас выплаты идут, на вчерашний день осталось 8 млрд тенге. Мы контролируем проблему. Причина в бюджетных процедурах", - рассказал Аймагамбетов.
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Разговоры о закрытии "АртСпорта" безосновательны - Абаев
Мы ни в коем случае не отказываемся от ответственности. Прежде всего все разговоры о том, что программа "АртСпорт" будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований. Все одобренные и подтвержденные на текущий момент ваучеры будут оплачены. Регионы выделят на это необходимые средства. К примеру, акимат Алматы уже изыскал на эти цели свыше 4 млрд тенге", - сообщил глава ведомства.
Нужно признать, что нами был допущен ряд недоработок, связанных с верификацией данных, автоматизацией очередей и распределения средств, проверкой отчетов поставщиков услуг. В целях решения этих проблем министерством и другими заинтересованными госорганами вносятся изменения в правила", - сообщил министр.
Теперь мы вносим изменения в рамках второго этапа", - подчеркнул спикер.
На сегодняшний день достигнуты хорошие результаты с запуском 41 физкультурно-оздоровительного комплекса. Из них 32 открыты в районных центрах и сельской местности. Кроме того, в сельской местности трудоустроены 3064 тренера, ответственных за организацию спортивных мероприятий и секций", - сообщил министр.
Преподавателям физической культуры на всех уровнях системы образования назначена доплата за проведение внеурочной деятельности. При этом охвачены более 30 тысяч учителей физкультуры. В 2022-2024 годах на эти цели регионам выделят дополнительно 21 млрд тенге", - сказал министр.
Казахстанским учителям задолжали около 30 млрд тенге - AMANAT
Завершив сложный постпандемийный учебный год, с 1 июня в отпуск вышли почти 300 тысяч учителей. Но часть учителей так и не смогли провести свой отпуск достойно и вынуждены отложить семейные планы на неопределенный срок. Причиной этому стало халатное отношение Министерства просвещения к вопросам планирования бюджета", - рассказала Кучинская.
Несмотря на то что данное сокращение неизбежно ведет к увеличению стоимости часа учебной нагрузки, при обсуждении закона министерство здесь у нас, в стенах парламента, на стенограмму заверило, что данная норма не требует дополнительных средств из республиканского бюджета. Тогда дополнительные расходы планировалось возместить путем пропорционального сокращения нагрузки на обучающегося и учителя. Однако фактически часы ведомство не сократило. Это привело к увеличению расходов", - заявила депутат.
В результате допущенные министерством просчеты, а затем замалчивание проблемы, в том числе при уточнении бюджета, привели к хроническому дефициту бюджетных средств, который, как и сколько могли, закрывали регионы. Но все тайное становится явным. Накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получили либо получили не в полном объеме заработную плату за май", - подчеркнула депутат.
Сложившаяся ситуация - это не просто позор, это дискредитация поручений главы государства, работы правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией. В связи с вышеизложенным мы требуем решения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки", - резюмировала Кучинская.
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Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?