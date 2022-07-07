Опубликован список распределения образовательных грантов на 2022-2023 учебный год

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список распределения образовательных грантов на 2022-2023 учебный год по всем уровням высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для поступления в бакалавриат в 2022-2023 учебном году Министерство выделило около 73 тысяч грантов. Наибольшее количество грантов получила группа образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 17 794 грантов. Далее "Педагогические науки" - 10 810 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" - 9 103 гранта, "Естественные науки, математика и статистика" - 6 288 грантов. Особое внимание было уделено техническим направлениям, где доля государственного заказа увеличена до 60%.

Кроме того, увеличено количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. Дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь больше возможностей для получения гранта.

В этом году впервые по поручению главы государства определен новый вид образовательного гранта - "Целевой образовательный грант для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодежи из густонаселенных и западных регионов", что позволит 10 тысячам абитуриентам Атырауской и Мангистауской областей получить целевые гранты для обучения в вузах. В конкурсе на грант "Целевой "Атырау-Мангыстау" могут участвовать выпускники школ текущего года. При этом они не могут одновременно участвовать в общем конкурсе, в том числе по программе "Серпін".

В связи с увеличением количества образовательных грантов, в том числе целевого гранта "Атырау-Мангыстау", список был опубликован сегодня. По поручению главы государства 60% всех грантов выделены на технические специальности. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации сделают правильный выбор", - отметил директор Национального тест-центра Руслан Емелбаев.

Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру - более 1800.

Полный список распределения образовательных грантов на 2022-2023 учебный год размещен на сайте Национального центра тестирования МНВО РК по следующим ссылкам: