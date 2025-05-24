Первые начисления по системе "Келешек" казахстанцы получат до 31 августа 2025 года

Капитал будет начислен тем детям, кому исполнилось или исполнится в первом полугодии нынешнего года 5 лет

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге по программе "Келешек" казахстанцы смогут получить до 31 августа 2025 года, сообщает пресс-служба Отбасы банка.





Он будет начислен тем детям, кому исполнилось или исполнится в первом полугодии нынешнего года 5 лет. Чтобы получить от государства данную материальную поддержку, нужно открыть образовательный накопительный вклад AQYL в "Отбасы банке" (дочерняя организация холдинга "Байтерек"). На сегодня это сделали уже 6624 родителя", - рассказали в пресс-службе.





5 способов открыть депозит AQYL





На портале "Баспана маркет". Для этого нужно на сайте otbasybank.kz зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку "Мой банк", затем на "Депозиты". Далее нажать на кнопку "Новый депозит" и открыть AQYL.





В мобильном приложении "Отбасы банка" Otbasy bank. Для этого нужно в мобильном приложении нажать на кнопку "Мой банк", далее пройти во вкладку "Открыть новый депозит" и выбрать для открытия образовательный вклад.





В отделениях банка.





С помощью консультантов. Выбрать консультанта в своем городе можно, пройдя по ссылке https://hcsbk.kz/ru/network-agents/.





Через видеозвонок на сайте банка hcsbk.kz.





Что делать тем, у кого уже открыт депозиты AQYL в "Отбасы банке"





Если уже открыт депозит AQYL в "Отбасы банке" и детям в первом полугодии 2025 года исполнится 5 лет, то родителям необходимо с 15 мая 2025 года по 30 июня 2025 года в личном кабинете на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz) успеть подписать дополнительное соглашение к уже имеющемуся депозиту AQYL.





Для этого нужно на сайте otbasybank.kz зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку "Мой банк" и "Депозиты". Там автоматически появится уведомление о подписании дополнительного соглашения. Оно подписывается в один клик - для этого достаточно ввести код, который придет в SMS", =- рассказали в пресс-службе.





В мобильном приложении Otbasy bank дополнительное соглашение можно будет подписать в ближайшие дни. Банк об этом уведомит своих клиентов.





Когда поступит государственный образовательный капитал в рамках накопительной системы "Келешек"





Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге можно будет увидеть на образовательных депозитах AQYL у своих детей до 31 августа 2025 года, если детям в первом полугодии исполнится 5 лет и им открыли депозит AQYL или до 30 июня 2025 года подписали дополнительное соглашение к уже действующему депозит AQYL.



