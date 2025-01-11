Токаев подписал закон о добровольной накопительной системе "Келешек"
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела", сообщает Акорда.
Первый блок поправок разработан с целью внедрения Единой добровольной накопительной системы "Келешек", предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход, с охватом детей с пяти лет", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году и в последующие годы, в размерах, которые будут предусмотрены правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала, утверждаемыми Министерством науки и высшего образования.
В совокупности с действующей системой государственной образовательной накопительной системы, где предусмотрена ежегодная государственная премия в 5%, а для детей из социально уязвимых категорий населения - в размере 7%, система "Келешек" позволит накопить средства, которые можно будет направить на получение технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также на улучшение жилищных условий", - отметили в Акорде.
Второй блок поправок предусматривает пакет мер поддержки креативной индустрии, включающий в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе, помощь участникам по вопросам коммерциализации их продуктов.
Кроме того, начнет функционировать специальное юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии.
Фонд (Фонд поддержки креативных индустрий. - Прим. ред.) будет осуществлять поиск и продвижение талантов, содействие в коммерциализации креативных проектов и услуг, а также их продвижение на мировых рынках. Наряду с этим, уполномоченный орган наделен полномочием по разработке и утверждению правил оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, а местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы будут осуществлять реализацию государственной политики в области креативных индустрий", - добавили в Акорде.
Ранее сенаторы одобрили создание единой добровольной накопительной системы "Келешек".