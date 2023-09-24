Пороговые баллы по двум предметам снизили на ЕНТ-2024

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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Среди специалистов в дефиците на электронной бирже труда оказались операторы контакт-центров, учителя математики, а также помощники воспитателя в дошкольном образовании, - Среди специалистов в дефиците на электронной бирже труда оказались операторы контакт-центров, учителя математики, а также помощники воспитателя в дошкольном образовании, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.





Между тем количество резюме учителей иностранного языка, напротив, превышает число аналогичных вакансий на 1,6 тысячи единиц, учителей казахского языка и литературы - на 1,4 тысячи единиц, учителей физической культуры и спорта - на 1,1 тысячи единиц", - проинформировали в министерстве.





Больше всего вакансий разместили работодатели предприятий прочих видов услуг (10,2 тысячи, или +6% вакансий за месяц), основного и общего среднего образования (7 тысяч, или +7% за месяц) и сельского хозяйства (6,1 тысячи, или +24% за месяц).





Также в прошлом месяце резко подскочил спрос на высококвалифицированные кадры - на них пришлось 59,5 тысячи (или 46%) вакансий. Августовский рост спроса на 79% предсказуемо и закономерно был обеспечен за счет организаций, нуждающихся в специалистах сферы образования.





При этом в сравнении с июлем в августе на 16% (до 43 тысяч вакансий) возрос спрос на специалистов средней квалификации и незначительно снизился интерес работодателей к неквалифицированному труду (-6%, до 26 тысяч вакансий).





В региональном разрезе рост количества вакансий отмечается во всех регионах, за исключением Туркестанской области (-11%). Наиболее активный поиск персонала вели работодатели четырех регионов - мегаполисов Алматы и Астаны, Костанайской и Карагандинской областей, на долю которых пришлось 44 тысячи резюме (34% от всех размещенных в августе).





В результате увеличения спроса на рынке труда в Мангистауской и Кызылординской областях, а также Шымкента превалирование числа вакансий над количеством резюме составило в среднем 2,8 тысячи единиц. Лидером среди регионов по разнице между количеством вакансий резюме (12 тысяч вакансий и 7,5 тысячи резюме) является Туркестанская область", - проинформировали в Минтруда.





По данным ведомства, в августе самый высокий размер заработной платы работодатели предлагали начальникам установки (в среднем от 845 тысяч тенге), начальникам смены в промышленности (от 760 тысяч тенге), а также заместителям заведующих медицинских лабораторий (от 700 тысяч тенге).





В свою очередь со стороны соискателей высокий оклад ожидали получать авиационные диспетчеры (от 5 млн тенге), штурманы на флоте (от 1,5 млн тенге), а также руководители снабженческих управлений (от 1,4 млн тенге).





Напомним, в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов. На проблему неоднократно указывал и президент страны Касым-Жомарт Токаев, высказываясь о повышении статуса педагогов.



