01.02.2023, 16:17 6511
Посол РК в России встретился с руководителями ведущих вузов РФ
Были обсуждены вопросы обучения казахстанских студентов в перечисленных вузах
Фото: kazembassy.ru
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Москва. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве в посольстве Казахстана состоялась встреча посла Казахстана в России Ермека Кошербаева с руководителями ведущих вузов Российской Федерации, сообщает пресс-служба посольства РК в России.
Стороны выразили удовлетворение текущей динамикой сотрудничества в сфере образования, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества", - проинформировали в пресс-службе.
Были обсуждены вопросы обучения казахстанских студентов в перечисленных вузах и увеличения образовательных квот для граждан РК.
Также затронуты различные аспекты функционирования открывшихся в сентябре филиалов НИЯУ "МИФИ" в Алматы и РГУ нефти и газа имени Губкина в Атырау.
По итогам встречи стороны условились наращивать взаимодействие и активизировать обмен опытом через взаимные стажировки и реализацию совместных научно-исследовательских проектов.
Напомним, в начале августа прошлого года стало известно, что филиалы двух ведущих российских вузов откроются в Казахстане осенью.
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27.01.2023, 20:55 33411
Подписан меморандум между Казахстаном и Венгрией по подготовке кадров в атомной отрасли
Казахстанские кадры пройдут профессиональную подготовку в Венгрии в сфере мирного использования атомной энергии
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 27 января в рамках 8-го заседания Казахстанско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, прошедшего в Будапеште, между Министерством энергетики Казахстана и Министерством культуры и инноваций Венгрии подписан меморандум о взаимопонимании по подготовке и обучению кадров в сфере мирного использования атомной энергии, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Целью меморандума является установление долгосрочного сотрудничества по профессиональной подготовке в Венгрии казахстанских кадров в сфере мирного использования атомной энергии.
В рамках меморандума планируется разработать учебные и образовательные программы для подготовки кадров по эксплуатации и обслуживанию АЭС, ядерной и радиационной безопасности, реакторной физике, управлению ядерными технологиями, атомной промышленности, а также по другим направлениям в сфере мирного использования атомной энергии.
24.01.2023, 18:05 55131
Ежегодный экзамен по казахскому языку введут в школах с нового учебного года
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения РК намерено ввести с нового учебного года ежегодный экзамен по казахскому языку для учеников 5-8-х и 10-х классов.
Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 февраля 2023 года.
С 2023-2024 учебного года вводится экзамен по предмету "Казахский язык" в школах с казахским языком обучения и по предмету "Казахский язык и литература" в школах с неказахским языком обучения при завершении академического года на уровне основного среднего (5-8-е классы), общего среднего (10-й класс) образования", - говорится в пояснительной записке к документу.
Экзамен будет проходить в конце учебного года и оцениваться по пятибалльной шкале. На нем будут оценивать аудирование, говорение, чтение и письмо.
Экзамен также будет проходить в организациях технического и профессионального, послесреднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, говорится в документе.
Итоговая оценка по предметам "Казахский язык", "Казахский язык и литература" будет выставляться на основании результатов экзамена (по пятибалльной шкале) и годовой оценки (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 30 на 70.
Напомним, в прошлом году министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова рассказала, кого в первую очередь коснется требование сдачи экзамена на знание государственного языка и истории Казахстана.
19.01.2023, 13:46 90576
В Казахстане перенесли дату последнего звонка в школах
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения Казахстана сообщили о переносе даты последнего звонка в школах.
1 июня школьники страны наряду с Международным днем защиты детей будут праздновать последний звонок", - сообщила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.
Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Традиционно, как нам всем известно, учебный год начинается 1 сентября. С этого года учебный год завершается у нас 31 мая. 31 мая - это учебный день, где помимо уроков будут проводиться внеклассные мероприятия с учетом возрастных особенностей детей. 1 июня дети официально выходят на летние каникулы. Этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником будут проводиться праздники последних звонков", - проинформировала глава комитета.
Дополнено 19.01.2023, 14.32
В пресс-службе Министерства просвещения Республики Казахстан уточнили, что каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится.
Всего казахстанские школьники учатся 170 дней. Продолжительность каникул суммарно составляет 195 дней", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. В ответ родители школьников выступили против.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года.
Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.
18 января 2023 года депутат предложил перенести последний звонок в школах с 31 мая на другой день в связи с тем, что в этот день Казахстане отмечают День жертв политических репрессий.
13.01.2023, 15:25 146261
Деньги на ветер: в Кызылординской области построили школу без актового зала и спортплощадки
Также выявлены другие грубейшие нарушения при строительстве
Фото: Кадр из видео
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Кызылорда. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области в школе за 2 миллиарда тенге нет актового зала и спортплощадки, а также выявлены другие грубейшие нарушения при строительстве.
Чиновники Кызылординской области буквально зарыли в землю 1,5 млрд тенге из бюджета, сообщает "31 канал". Такую сумму потратили на сейсмический бетон под фундаментом новой школы в Жанакоргане. В общей сложности на строительство здания, рассчитанного на 600 учеников, потратили более 2 млрд тенге. Несмотря на столь солидные расходы, в школе нет ни спортивной площадки, ни актового зала", - сообщает "31 канал".
Проверка выявила множество недостатков. Например, на крыше школы отсутствует водосточная труба. В здании будет сложно передвигаться лицам с ограниченными возможностями. На территории нет спортивной площадки. Также в проекте предусмотрена автостоянка, но на ее месте не положили асфальт. Арыки во дворе выкопали небрежно. В здании даже нет актового зала, поэтому культурные мероприятия для учащихся проходят прямо в коридоре. Общественники считают, что огромную сумму, выделенную на проект, просто выбросили на ветер.
Если сравнивать стоимость (строительства. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) школы с такой же наполняемостью в Таразе, где есть все необходимое оборудование, составляет всего 1 млрд тенге. Есть факт растраты бюджетных средств", - утверждает представительница республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" Ляззат Бактыбаева.
Школа начала принимать учеников с третьей четверти учебного года, при этом у общественников сложилось ощущение, что ее директор не до конца ознакомился с новым зданием и до сих пор не знает, что в школе есть, а чего нет.
По проекту нет, но у нас есть большие залы, их мы используем в качестве актового зала. Спортивная площадка есть снаружи. По смете", - заявил директор школы № 169 Жанакорганского района Адильмырза Тажимов.
По данным телеканала, большую часть средств - 1,5 млрд тенге почему-то потратили на укрепление фундамента, поскольку здание строилось на местности, где якобы было озеро.
На месте, где расположена школа, уровень воды достигает около двух метров. По этой причине возникли вопросы касательно сейсмики. По этой же причине подорожало. Школа сейчас стоит на двухметровом бетоне. Чтобы не образовались трещины", - пояснил руководитель отдела строительства Жанакорганского района Орман Ахметов.
Районные чиновники в курсе о недостатках школы за 2,2 млрд тенге. Они заверили, что дефекты скоро устранят. Проводить эти работы снова будут за государственные деньги.
Ранее директор алматинской школы, построенной два года назад за 3 миллиарда тенге, рассказал об аварийном состоянии учебного заведения. В школе проваливаются полы, по стенам идут трещины, трубы протекают, а пожарные гидранты не работают. Состояние аварийной школы в Алматинской области возмутило депутатов мажилиса.
Ситуацию в эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY прокомментировала депутат Ирина Смирнова. По ее словам, все, кто имеет отношение к такому строительству, должны отвечать и нести ответственность.
В СМИ нередко появляются новости о ЧП в школах. К примеру, в апреле в школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала. Также в одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена. А в Акмолинской области похитили 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы.
12.01.2023, 12:45 163266
В РК студентам колледжей будут оплачивать компенсацию за проезд во время каникул без подтверждающих документов
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане иногородним студентам колледжей будут выплачивать компенсацию за проезд во время каникул без подтверждающих документов, заявил министр просвещения Гани Бейсембаев на заседание коллегии ведомства.
С этого года иногородним студентам будет оплачиваться компенсация за проезд в каникулярное время без подтверждающих документов (4 МРП)", - завил он.
Также, по его словам, запускается пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей.
Это даст возможность по завершении обучения учащимся параллельно с аттестатом школы получить диплом колледжа и выйти на рынок труда", - подчеркнул Гани Бейсембаев.
Кроме того, руководители колледжей будут проходить обучение по лидерству и менеджменту.
Ранее сообщалось, что в Казахстане студентам повысили стипендии.
11.01.2023, 18:03 177266
В РК стартовал прием документов для присуждения стипендии "Болашак"
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовал прием документов для присуждения международной стипендии "Болашак", сообщает пресс-служба Центра международных программ.
В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" будет проводиться в четыре этапа", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что первый этап приема документов продлится до 27 января. Второй этап - с 3 апреля по 28 апреля 2023 года, далее с 5 июня по 7 июля и с 17 июля по 15 сентября 2023 года. Конкурсный отбор пройдет с 20 января по 31 декабря 2023 года.
Заявки принимаются через портал государственных услуг", - сообщили в центре.
В этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 395 стипендий, по программам докторантуры - 50 стипендий, для прохождения стажировок - 110 стипендий.
Перечень рекомендованных вузов включает в себя 236 университетов из 27 стран мира. Список приоритетных специальностей предусматривает 262 специальности.
В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы "Болашак" утверждена квотная категория "Инженерно-технические работники", - подчеркнули в пресс-службе.
Также введена льготная категория для медицинских работников. Претенденты квотных категорий могут пройти бесплатную языковую подготовку, а также им не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение после присуждения стипендии из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы.
Ранее в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" на льготных условиях могли принять участие только претенденты из сельской местности", - отметили в центре.
В пресс-службе напомнили, что в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать претенденты с наличием безусловного приглашения из ведущих зарубежных вузов. Исключение составляют кандидаты квотных категорий.
Ранее сообщалось, что стипендию "Болашак" присудили свыше 170 казахстанцам.
11.01.2023, 15:51 182276
Алматинских школьников переводят на дистанционку в связи с морозами
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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинские школьники и студенты колледжей 12-13 января будут учиться дистанционно.
В связи с неблагоприятными погодными условиями 12-13 января 2023 учащиеся с 0 (1) по 11 (12) классы и студенты I, II курсов колледжей переходят на дистанционное обучение в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения", - сообщили в управлении образования Алматы.
Ранее в управлении образования Алматы рассказали, при каких условиях школьников переведут на дистанционку.
При какой погоде отменяют занятия?
По данным РГП "Казгидромет", в Алматы 11 января временами ожидается снег, облачно. Скорость ветра - 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов мороза с дальнейшим понижением.
12 января: переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер 3-8, порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 16-18 мороза.
13 января: переменная облачность. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 23-25 градусов мороза, днем - 16-18 градусов мороза.
Стоит отметить, что отмена занятий в организациях образования проводится на основании утвержденных рекомендуемых показателей неблагоприятных погодных метеоусловий для объявления отмены занятий и оформляется приказом руководителя организации образования либо лицом, его заменяющим.
10.01.2023, 17:09 186186
Кардиганы и поло: казахстанским школьникам разрешили более свободную форму
Фото: МИИР РК
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанским школьникам расширили вариации классической школьной формы.
Наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся предоставляется возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также заменить привычные рубашки на рубашки поло. При этом цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы", - сообщили в Министерстве просвещения.
Это стало возможным благодаря дополнениям, которые Министерство просвещения внесло в приказ от 30 декабря.
Требования к школьной форме не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде", - сообщили в ведомстве.
Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений.
Это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования. Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости", - сообщила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.
В Минпросвещения еще раз напомнили, что родители самостоятельны в выборе производителя и приобретения школьной формы.
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