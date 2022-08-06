Филиалы двух ведущих российских вузов откроются в Казахстане осенью

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Филиалы еще двух российских вузов - Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (в Алматы) и Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (в Атырау) - откроются в Казахстане осенью 2022 года. Соответствующее постановление принято правительством РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, уже в октябре на базе филиалов российских вузов начнется подготовка кадров по таким приоритетным направлениям, как "Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы", "Физика элементарных частиц и космофизика", "Поиски и разведка нефти и газа", "Разработка, эксплуатация и комплексная механизация и автоматизация нефтяных и газовых месторождений", "Транспорт нефти и газа". На обучение по данным направлениям выделено 200 грантов. К учебному процессу будут привлечены ведущие профессора и преподаватели из России.
Интернационализация вузов и расширение географии сотрудничества позволит шире внедрять современные образовательные технологии подготовки профессиональных кадров и организации научных исследований. Российская наука в части подготовки технических кадров всегда была одной из лучших в мире. Их опыт будет нам очень полезен", - отмечает министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Открытие филиалов российских вузов в Казахстане даст возможность казахстанской молодежи получать дипломы ведущих зарубежных вузов, не выезжая за пределы страны.
Напомним, что работа по открытию в стране 5 новых филиалов зарубежных вузов до 2025 года проводится по поручению главы государства. В феврале 2022 года были подписаны меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки РК и Министерством науки и высшего образования РФ, а также соглашение между правительством РК и правительством РФ о создании и функционировании филиалов казахстанских вузов в России и российских в Казахстане.
Ранее сообщалось, что в Казахстане будут готовить своих физиков-ядерщиков.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвал катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?".
85% участников опроса ответили: "Да, нужно вернуть прежнюю научно-образовательную систему"; 9% считают, что в этом нет необходимости и надо продолжать эксперименты в образовании и науке; 5% считают, что нам вообще не нужны наука и образование, 1% - все равно.