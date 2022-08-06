Филиалы двух ведущих российских вузов откроются в Казахстане осенью

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НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Филиал Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" Алматы начал приемную кампанию для поступления в бакалавриат и магистратуру, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Один из лучших национальных исследовательских университетов России в своем казахстанском филиале будет обучать по программам подготовки "Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы" и "Физика элементарных частиц и космофизика", сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.

Прием документов пока ведут специалисты КазНУ имени аль-Фараби, на базе которого будет действовать филиал МИФИ. Представители приемной и предметной комиссии НИЯУ МИФИ прибудут в Алматы 2 августа.

На сегодняшний день подано 62 пакета документов на бакалавриат и 10 для продолжения обучения в магистратуре. Первая волна вступительных испытаний состоится 3 (физика) и 5 августа (математика). Вторая волна запланирована на 25 и 27 августа соответственно.

Официальное открытие Филиала запланировано на вторую половину сентября, а начало обучения - 1 октября 2022 г.

Основными направлениями сотрудничества с российскими вузами, является подготовка кадров для ядерной энергетики, геологии и нефтегазовой промышленности. Мы ожидаем, что в результате наша страна получит не только высококлассных инженеров, но и молодых ученых, готовых к научно-исследовательской деятельности", - считает министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - один из ведущих исследовательских университетов мира (Топ-350 в мире) с авторитетными научными школами. Здесь работали 6 лауреатов Нобелевской премии. Сегодня в МИФИ реализуется более 200 образовательных программ.