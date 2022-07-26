Опрос КТ: 85% респондентов считают, что нужно вернуть прежнюю научно-образовательную систему

АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - Подавляющее большинство респондентов считают, что нужно отказаться от Болонской системы и вернуть прежнюю научно-образовательную систему, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвал катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?"
85% участников опроса ответили: "Да, нужно вернуть прежнюю научно-образовательную систему"; 9% считают, что в этом нет необходимости и надо продолжать эксперименты в образовании и науке; 5% считают, что нам вообще не нужны наука и образование, 1% - все равно.
Напомним, в июне этого года все вузы России были исключены из Болонского процесса. Как отметили российские эксперты, введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.
К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
По мнению экспертов, выход из Болонского процесса даст новый импульс развитию образования.
Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно", - сообщил профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов.
Он подчеркнул, что возврат к бывшей советской системе даст новый импульс, даст новых ученых, новых специалистов, настоящих преподавателей с большой буквы. Профессор отметил, что "у каждого государства есть свое лицо, должно быть свое лицо и образование".
Мы (преподаватели. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) должны обучать не только профессии инженера, геолога. Мы должны воспитывать гражданина, патриота своей Родины, знающего свою историю, свою литературу, свои национальные традиции и подражающего своим национальным героям, а Болонская система ничего этого не предоставляет. Думаю, лет через 10, а может даже, через 5 качество образования в России будет намного выше, чем сейчас", - добавил Хосай Абраимов.
В свою очередь МОН РК считает Болонскую систему успешной для Казахстана.
Болонский процесс стал важнейшим компонентом европейской интеграции, сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого пространства высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства", - сообщили в МОН РК.
Также отмечается, что страны, вступившие в Болонский процесс, применяют единые стандарты высшего образования, которые способствуют облегчению образовательной и трудовой миграции граждан стран - участников Болонского процесса.
Присоединение Казахстана к Болонской декларации стало важнейшим шагом на пути к интернационализации образования и науки республики. Участие Казахстана в Болонском процессе дает возможности для расширения доступа к европейскому образованию, постепенного развития его качества, а также увеличения уровня мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому", - подчеркнули в министерстве.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что Казахстан не планирует выходить из Болонской системы образования.
Вы знаете, когда-то я очень скептически относился к Болонской системе. Когда мы вступали в нее, я работал председателем сената и предупреждал тогдашнее правительство, что не спешите вы с этим Болонским процессом. В то время наше вступление в систему было обставлено как большое национальное достижение, чуть ли не праздник. А на самом деле там очень много недостатков. Я видел эти недостатки, разговаривал со многими специалистами, зарубежными экспертами, которые утверждали, что "у этой медали есть две стороны". Я понимаю решение российского правительства о выходе из Болонской системы, но надо понимать, что будут и последствия", - сказал президент РК.