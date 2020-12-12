Правительство реорганизовало НПЦ "Учебник"

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Правительство РК приняло постановление "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан", которым Республиканский научно-практический центр "Учебник" будет реорганизован, передает Kazakhstan Today.

Реорганизовать в установленном законодательством порядке республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский научно-практический центр "Учебник" Министерства образования и науки Республики Казахстан" путем преобразования в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования" Министерства образования и науки Республики Казахстан", - говорится в постановлении.

Основным предметом деятельности предприятия станет организация проведения экспертизы учебников, учебно-методических комплексов и пособий по уровням образования.

Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью в отношении предприятия определено Министерство образования и науки.

Постановление введено в действие со дня его подписания.

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