В Казахстане планируют ввести автоматизированную экспертизу учебников на технические и грамматические ошибки

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ответил на запрос депутатов сената парламента о качестве учебников, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства напомнил, что обновленные учебные программы внедряются в образовательный процесс поэтапно с 2016 года (в 2016 году - в 1 классах, в 2017 году - 2, 5 и 7, в 2018 году - 3, 6 и 8, в 2019 году - 9 и 10, в 2020 году - 11).

Типовые учебные программы до утверждения неоднократно обсуждались с известными учеными соответствующих областей знаний, педагогами-практиками, размещались на открытом портале для публичного обсуждения и просмотра общественности. Также программы и этапы перехода на обновленное содержание образования поддержаны 31 мая 2016 года на заседании Комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента на тему "О системных мерах по внедрению 12-летнего образования и обновлению стандартов школьного обучения". Кроме того, по итогам парламентских слушаний в сенате, состоявшихся 22 сентября 2017 года, даны рекомендации по продолжению работы касательно обновления содержания образования. До внедрения обновленного содержания образования в 2015 году проводилась апробация учебных программ, в том числе по новым учебным предметам, разработанным с соблюдением требований Государственного общеобязательного стандарта образования в 30 пилотных школах", - говорится в ответе на запрос сенаторов.

Отмечается, что по результатам всех тестирований пилотные школы имеют более значимый прогресс среднего балла (+38,1 балла), что почти вдвое превышает показатели контрольных школ (+21,3 балла).

При разработке учебных программ учитывались межпредметные, межуровневые связи, которые реализуются через единые сквозные темы, способствующие интеграции всех учебных предметов, целостному восприятию и воспитанию учащихся. Преемственность учебных программ учитывает возрастные особенности учащихся, где содержание учебной программы по принципу спиральности усложняется от простого к сложному, как по вертикали, так и по горизонтали. На постоянной основе ведется работа по совершенствованию учебных программ с учетом поступающих предложений и рекомендаций", - сказано в ответе .

Глава правительства уточнил, что в рамках законопроекта по вопросам образования , находящегося на рассмотрении в мажилисе, в статью 5 закона Республики Казахстан "Об образовании" вводится изменение в части обязательного прохождения независимой экспертизы учебных программ. Учебные программы, прошедшие экспертизу, апробируются в организациях образования.

Во исполнение поручений главы государства, данных на третьем заседании Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан от 27 мая 2020 года, принят ряд мер по повышению качества разработки учебников, требований к экспертизе и апробации учебников. В Правила организации работы по подготовке и экспертизе учебников внесены изменения и дополнения в части повышения ответственности издательств за качество разработки учебников , необходимости прохождения авторами обучающих курсов. Повышены требования к внутрииздательской экспертизе, соблюдению санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к весу, качеству материала, иллюстрациям и формату учебников. Наряду с этим, в соответствии с пунктом 76 правил по итогам проведенного мониторинга уполномоченный орган принимает решение по доработке, переизданию или исключению невостребованных организациями образования учебников, учебно-методических комплексов (УМК) и учебно-методических пособий из перечня учебников, рекомендованных к использованию", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается также, что проводятся этнокультурная, психолингвистическая и терминологическая экспертизы учебников. Кроме того, планируется введение автоматизированной экспертизы на технические и грамматические ошибки, снятие учебника с экспертизы при обнаружении в нем серьезных недостатков.

Согласно пункту 24 Правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования, при обнаружении полиграфического брака в течение первого учебного года использования учебника и УМК издательство осуществляет их замену за счет собственных средств", - подчеркивается в ответе.

В рамках обучения авторов учебников особое внимание уделяется применению единого подхода к использованию научной терминологии. При Министерстве культуры и спорта создана Терминологическая рабочая группа, которая будет регулировать терминологический фонд при переходе на латиницу и вести работу по формированию терминологических правил. В этой связи Министерством образования и науки прорабатываются предложения по использованию терминологии при разработке учебников. Правилами ужесточены требования к процедуре экспертизы и отбора учебников, квалификационному уровню экспертов с учетом лучшего мирового опыта. Научная и педагогическая экспертиза учебников и учебно-методических комплексов проводится экспертной комиссией, которая формируется из числа ученых и педагогов, включенных в автоматизированную базу данных экспертов и прошедших конкурсный отбор.

Уточняется, что проведение экспертизы переведено в режим конфиденциальности, то есть направляемые на экспертизу учебники полностью обезличиваются. Эта мера направлена на обеспечение объективности экспертизы и беспристрастности экспертов.

Также правилами предусмотрено обязательное прохождение апробирования учебников. Все замечания и предложения общественности будут обсуждаться на созданной общественной экспертной открытой платформе для совершенствования нормативного обеспечения разработки и экспертизы учебников. Кроме того, в целях повышения качества учебников в рамках проекта "Модернизация среднего образования" за счет средств Всемирного банка предусмотрено обновление требований к учебникам по каждому отдельному предмету, совершенствование методики и критериев их оценивания. Планируется обучение двух тысяч экспертов и 40 тренеров", - говорится в ответе главы правительства.

Сообщается также, что МОН РК сформированы рабочие группы по разработке Концепции 12-летнего образования, Государственного общеобязательного стандарта, типовых учебных планов и программ 12-летнего образования. В состав рабочих групп вошли ученые, преподаватели высших учебных заведений, педагоги-практики, методисты, сотрудники Национальной академии образования имени И. Алтынсарина, АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы", представители академической общественности.

Работа по совершенствованию учебных программ и учебников будет продолжена", - резюмировал премьер-министр.

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