МОН обещает исключить ошибки из учебников

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане разработана новая концепция подготовки учебников, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня на брифинге министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, концепция подготовки учебников включает несколько этапов: внутрииздательская, внешняя, общественная экспертиза и апробация, сообщает primeminister.kz

В действующей системе были определенные недостатки; по поручению главы государства мы полностью пересмотрели правила подготовки издания учебников. Правила в настоящее время изменены, это совершенно новый формат. Теперь уже книги нового поколения будут выходить по новым требованиям, там ошибок уже быть не может", - заявил министр.

По его словам, как минимум в течение одного года до массового тиражирования учебников должна проводиться апробация.

Мы вложили новую форму, что при обнаружении издательского брака переиздание осуществляется за счет издательств. Мы в настоящее время занимаемся подготовкой авторов, потому что это целая наука, очень многое зависит от составления и подготовки учебного материала", - отметил Аймагамбетов.

Кроме того, глава МОН проинформировал, что по поручению президента РК ведомством будет проведена работа по формированию концепции непрерывного образования, по платформе дистанционного обучения и достижению 100%-ного охвата детей до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением. При этом, в отличие от действующей системы, госзаказ теперь не будет распределяться отделами или управлениями образования. Вместо этого родители детей, получивших направление в детский сад, сами будут выбирать дошкольную организацию. Будет внедрен ваучерный механизм, что способствует развитию конкуренции и повышению качества услуг.

Вместе с тем для полноценной реализации учебного процесса МОН РК разработает единые требования к онлайн-платформам образования. Также совместно с Минздравом РК будет разработан порядок перехода к традиционному формату обучения с соблюдением всех санитарных требований.

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