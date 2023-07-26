Прием заявлений на участие в августовском ЕНТ начался в Казахстане

Изложены учебные программы по таким предметам, как русский язык, иностранные языки, изобразительное искусство и др.

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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана подписал приказ "О внесении изменений и дополнений в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года № 399 "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования".





В документе расписаны учебные программы по следующим предметам: русский язык для 2-4-х классов в школах с нерусским языком обучения, английский язык (3-4-й классы), немецкий язык (3-4-й классы), французский язык (3-4-й классы), изобразительное искусство (1-4-й классы), трудовое обучение (1-4-й классы), художественный труд (3-4-й классы).





Согласно типовой учебной программе по учебному предмету "Русский язык" целью обучения является формирование навыков аудирования (слушания), говорения, чтения и письма в соответствии с правилами речевого этикета и нормами употребления языковых единиц в речевой деятельности, ориентированной на ситуации общения.





Задачи обучения учебному предмету "Русский язык":





1) развивать навыки аудирования (слушания), говорения, чтения, письма, необходимые для общения в повседневной жизни, учебной и практической деятельности;





2) формировать знания о единицах языка, правилах их сочетания и функционирования, навыки и умения строить предложения в соответствии с нормами и правилами русского языка;





3) формировать и развивать навыки логического мышления, направленные на анализ, синтез, оценивание полученной информации с учетом возрастных особенностей обучающихся;





4) формировать навыки ознакомительного, выборочного чтения, составления диалога и монолога по прочитанной информации;





5) обогащать словарный запас учеников коммуникативно-актуальной лексикой;





6) формировать и развивать навыки использования информационно коммуникационных и компьютерных технологий.





По окончании начальной школы обучающиеся должны владеть языком на элементарном уровне А1, А2 (начальный уровень) согласно системе уровней Общеевропейской рамки владения языками (CEFR)", - говорится в документе.





Объем учебной нагрузки по предмету "Русский язык" составляет:





во 2-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году;





во 2-м классе с сокращением учебной нагрузки -1,5 часа в неделю, 54 часа в учебном году;





в 3-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году;





в 4-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году.





Программа начальной школы по учебному предмету "Английский язык" направлена на формирование и развитие языковых навыков обучающихся, повышение их интереса и уверенности в себе, а также на формирование положительного отношения к изучению английского язык.





Максимальный объем учебной нагрузки по учебному предмету "Английский язык" составляет:





в 3-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в год;





в 4-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в год.





С системами целей обучения, а также задачами и объемами учебной нагрузки по другим вышеуказанным предметам можно ознакомиться по ссылке





Приказ введен в действие с 19 июля 2023 года.