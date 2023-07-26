В Казахстане завершилось ЕНТ

Фото: Национальный центр тестирования

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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Единое национальное тестирование сдали 162 тысячи абитуриентов. Из них около 75,16% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24,74% - на русском, 0,1% - на английском языке, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.





По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2023 году всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Таким образом, 162 тысячи абитуриентов сдали ЕНТ 291 тысячу раз.





По итогам тестирования пороговый балл набрали около 135 тысяч абитуриентов, что составляет порядка 83% от общего количества участников. Данный показатель увеличился на 16% по сравнению с прошлогодним результатом (в 2022 году - 67%). Средний балл ЕНТ составил 73 балла, что на 7 баллов выше предыдущего года (в 2022 году - 66 баллов). Пять человек показали наивысший результат, набрав 137 баллов. 2868 поступающих набрали свыше 120 баллов", - отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.





Тестирование проводилось по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Количество тестовых заданий 120, из них по истории Казахстана - 20, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 15 и по двум профильным предметам по 35 заданий. Продолжительность тестирования - 4 часа (240 минут). Также сохранилось дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями. В этом году 478 абитуриентов с ООП приняли участие в ЕНТ.





В ведомстве отметили, что в электронном формате ЕНТ предусмотрена очень удобная подача заявления на апелляцию. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, как это было раньше, сразу же подает электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано более 50 тысяч заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 805. Государственная комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.





За период проведения ЕНТ возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 312 абитуриентов, их результаты также аннулированы. У некоторых абитуриентов были изъяты скрытые камеры, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы. Подставных лиц не было выявлено", - рассказали в ведомстве.





В целом основное ЕНТ-2023 прошло в штатном режиме.





Напомним, Единое национальное тестирование началось в Казахстане 16 мая. В этом году у абитуриентов были две попытки сдать ЕНТ. При этом оба сертификата о сдаче Единого национального тестирования будут действительны.



