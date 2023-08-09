08.08.2023, 19:30 10296
Продление учебного года: реакция общественности
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 8 августа в Алматы состоялась пресс-конференция, посвященная острым проблемам образования в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Депутат мажилиса, член комитета по финансам и бюджету Ирина Смирнова попросила Министерство просвещения обратить внимание на ряд аспектов. В частности, на необходимость научного обоснования и учета общественного мнения при принятии каких-либо решений.
В свою очередь представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева добавила, что многие реформы оказались нерезультативными.
Но на сегодня самый актуальный вопрос - продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам), в начальных классах - плюс один час. Среднее звено - плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!" - сказала Гульнар Абишева.
Ссылаясь на международный опыт, она отметила: в мире учащиеся начальных классов в среднем занимаются 799 часов в год, ребята постарше - 913. Однако в Казахстане эти показатели при наличии 36-й учебной недели значительно выше - 841,5 и 1269 часов соответственно.
В конце июля министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что решение о продолжительности учебного года еще не принято.
Сейчас решение министерством пока окончательно не принято, но идет обсуждение, как и требовалось, с родительским сообществом. Эксперты и ученые уже приняли решение", - сказал он.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.
Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.
В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.
В середине мая 2023 перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня прокомментировал экс-министр просвещения, ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
В свою очередь министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.
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08.08.2023, 14:14 12681
В Казахстане не утверждены четкие требования к модернизации школ - Смаилов
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы модернизации школ в малых городах, районных центрах и селах по современным стандартам, а также оснащения организаций образования оборудованием безопасности рассмотрены на заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства, сообщает сайт премьер-министра.
По словам вице-министра просвещения Едила Оспана, в текущем году модернизации подлежит 1000 школ. Это включает капитальный ремонт, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, улучшение библиотек, столовых и условий безопасности. На сегодня работы завершены в 567 школах.
Открытие еще 1000 современных предметных кабинетов по робототехнике, химии, биологии и физике планируется в этом году.
Также на начало августа камеры видеонаблюдения 74% организаций образования (школы, колледжи, дошкольные учреждения) подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.
Лицензированной охраной обеспечено 79% организаций образования, тревожными кнопками - 78%, турникетами - 64%. Необходимые средства для проведения работ по данным направлениям выделены, акиматы регионов должны завершить их в ближайшее время", - сообщил Оспан.
На заседании премьер-министр подчеркнул, что многие дети в регионах не имеют доступа к качественному образованию. Особенно острая ситуация сложилась в Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях.
В сельских школах из-за нехватки оснащенных кабинетов многие лабораторные и практические работы по физике, химии, биологии не проводятся на должном уровне. Такие школы непривлекательны ни для педагогов, ни для учащихся", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, для улучшения ситуации и снижения разрыва в качестве знаний между селом и городом необходимо ежегодно модернизировать по 1000 школ. Однако Министерством просвещения не обеспечена необходимая координация по решению данных задач на местах.
Не утверждены четкие стандартизированные требования к модернизации школ. Каждая школа трактует модернизацию по-своему, как ей удобно. Вместо комплексного обновления школы отчитываются только по одному или двум видам работ: текущий ремонт, обновление столовой или библиотеки. Побелили стены - модернизация проведена, можно отчитываться. В итоге на местах ни учащиеся, ни родители, ни общественность не видят ощутимых изменений в своих школах", - указал премьер-министр.
Он отметил, что такой формальный подход не позволяет улучшать качество образования и обеспечивать комфортные условия в школах. Такое же безответственное отношение наблюдается и в части оснащения объектов образования оборудованием безопасности.
Согласно требованиям безопасности, срок хранения информации с видеокамер должен составлять не менее 30 дней, однако не во всех учреждениях это выполняется. Не ведется на постоянной основе мониторинг соблюдения требований безопасности со стороны Минпросвещения и МВД. В результате нет порядка в системе учета камер, турникетов, тревожных кнопок и их подключения к центрам оперативного управления", - сказал Смаилов.
Он поручил оперативно разработать и утвердить стандартизированные требования и контрольный механизм по комплексной модернизации объектов образования, а также до 15 августа провести полную инвентаризацию систем видеонаблюдения в государственных и частных школах.
Надо четко определить количество школ, не подлежащих подключению к центрам оперативного управления, и проработать механизм контроля безопасности в них. Тему подготовки к началу учебного года, в том числе и все эти вопросы, мы рассмотрим в ближайшее время на заседании правительства", - подытожил Алихан Смаилов.
Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев пообещал президенту оснастить все школы системой охраны.
В марте этого года премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства дал ряд поручений, направленных на усиление безопасности в школах и цифровизацию учебного процесса.
Говоря о проблемах безопасности детей в школах, премьер подчеркнул, что даже среди школ с установленным видеонаблюдением фиксируется техническое несоответствие камер для такой работы.
Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции. Не в полной мере соблюдается пропускной режим. В охранные предприятия зачастую привлекают неподготовленных людей. Все эти вопросы надо решать, поскольку речь идет о безопасности наших детей", - заявил Смаилов.
Напомним, в феврале в Петропавловске девятиклассник напал с топором и ножом на школьников. После инцидента заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов дал поручение всем регионам и управлениям образования провести ревизию в школах и заключить договор с лицензированной охраной.
05.08.2023, 13:06 37896
Известны имена обладателей государственных образовательных грантов
Фото: Deposiphotos
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК опубликован список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.
Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, Ассоциации высших учебных заведений РК и общественных организаций.
Стоит отметить, что в этом году по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева было выделено 5 тысяч целевых грантов для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Гранты распределены таким образом: Атырауская область - 1500, Мангистауская область - 1500, Улытауская область - 300, область Жетісу - 300, область Абай - 500, Шымкент - 400, Туркестанская область - 500 грантов. Данные гранты выделены на педагогические, инженерные, IT специальности и естественные науки.
Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология", - 22 человека на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (14 человек), "Право" (11 человек), "Подготовка учителей музыки", "Подготовка учителей физической культуры" и "Психология" (по 10 человек).
Среди претендентов около 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.
Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.
25.07.2023, 14:45 104301
Решение о продолжительности учебного года еще не принято - глава Минпросвещения
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Решение о продолжительности учебного года еще не принято, заявил в кулуарах правительства министр просвещения Гани Бейсембаев.
Сейчас решение министерством пока окончательно не принято, но идет обсуждение, как и требовалось, с родительским сообществом. Эксперты и ученые уже приняли решение", - цитирует zakon.kz министра.
Как рассказал министр просвещения, эксперты предлагают оставить 36 недель обучения. И в этом случае летние каникулы у детей будут начинаться 1 июня, информирует tengrinews.kz.
Это еще обсуждается сейчас с сообществом", - добавил Гани Бейсембаев.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.
Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.
В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.
В середине мая 2023 перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня прокомментировал экс-министр просвещения, ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
В свою очередь министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.
24.07.2023, 16:15 113101
Минпросвещения обратилось к родителям будущих первоклассников
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республики Казахстан родителям будущих первоклассников напомнили, что 1 августа завершается прием документов для зачисления в первый класс.
Для удобства граждан услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz. В первый класс дети принимаются с 6 лет на основании личного заявления родителя либо законного представителя, обучающегося", - проинформировали в ведомстве.
В ведомстве также отметили, что прием документов для зачисления в первый класс стратовал 1 апреля.
За четыре месяца поступило 350 453 заявления. 71,2% детей, зачисленных в первый класс, выбрали школы с казахским языком обучения", - добавили в Министерстве просвещения.
По предварительным оценкам, в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч детей.
Напомним, в середине июня сообщалось, что около 250 тысяч заявлений поступило для приема детей в первый класс.
20.07.2023, 12:13 140581
Изменения по некоторым школьным предметам введут в Казахстане
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана подписал приказ "О внесении изменений и дополнений в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года № 399 "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования".
В документе расписаны учебные программы по следующим предметам: русский язык для 2-4-х классов в школах с нерусским языком обучения, английский язык (3-4-й классы), немецкий язык (3-4-й классы), французский язык (3-4-й классы), изобразительное искусство (1-4-й классы), трудовое обучение (1-4-й классы), художественный труд (3-4-й классы).
Согласно типовой учебной программе по учебному предмету "Русский язык" целью обучения является формирование навыков аудирования (слушания), говорения, чтения и письма в соответствии с правилами речевого этикета и нормами употребления языковых единиц в речевой деятельности, ориентированной на ситуации общения.
Задачи обучения учебному предмету "Русский язык":
1) развивать навыки аудирования (слушания), говорения, чтения, письма, необходимые для общения в повседневной жизни, учебной и практической деятельности;
2) формировать знания о единицах языка, правилах их сочетания и функционирования, навыки и умения строить предложения в соответствии с нормами и правилами русского языка;
3) формировать и развивать навыки логического мышления, направленные на анализ, синтез, оценивание полученной информации с учетом возрастных особенностей обучающихся;
4) формировать навыки ознакомительного, выборочного чтения, составления диалога и монолога по прочитанной информации;
5) обогащать словарный запас учеников коммуникативно-актуальной лексикой;
6) формировать и развивать навыки использования информационно коммуникационных и компьютерных технологий.
По окончании начальной школы обучающиеся должны владеть языком на элементарном уровне А1, А2 (начальный уровень) согласно системе уровней Общеевропейской рамки владения языками (CEFR)", - говорится в документе.
Объем учебной нагрузки по предмету "Русский язык" составляет:
- во 2-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году;
- во 2-м классе с сокращением учебной нагрузки -1,5 часа в неделю, 54 часа в учебном году;
- в 3-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году;
- в 4-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году.
Программа начальной школы по учебному предмету "Английский язык" направлена на формирование и развитие языковых навыков обучающихся, повышение их интереса и уверенности в себе, а также на формирование положительного отношения к изучению английского язык.
Максимальный объем учебной нагрузки по учебному предмету "Английский язык" составляет:
- в 3-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в год;
- в 4-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в год.
С системами целей обучения, а также задачами и объемами учебной нагрузки по другим вышеуказанным предметам можно ознакомиться по ссылке.
Приказ введен в действие с 19 июля 2023 года.
19.07.2023, 13:35 149146
Прием заявлений на участие в августовском ЕНТ начался в Казахстане
Прием заявлений продлится до 30 июля
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 июля в Казахстане стартует прием заявлений на участие в августовском ЕНТ, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
Прием заявлений продлится до 30 июля. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование начнется с 10 августа.
Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена", - сообщили в Миннауки.
Стоит отметить, что абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании.
К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июль, не набрали пороговый балл. Для того чтобы у абитуриентов была возможность зачислиться на платное отделение, мы проводим августовское ЕНТ. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляют приемные комиссии вузов.
Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам всех пяти ЕНТ, предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе. Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ-2024 и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе", - отмечается в информации.
Напомним, ранее в Казахстане Единое национальное тестирование сдали 162 тысячи абитуриентов. Из них около 75,16% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24,74% - на русском, 0,1% - на английском языке.
По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2023 году всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.
10.07.2023, 15:34 202346
В Казахстане завершилось ЕНТ
Фото: Национальный центр тестирования
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Единое национальное тестирование сдали 162 тысячи абитуриентов. Из них около 75,16% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24,74% - на русском, 0,1% - на английском языке, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2023 году всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Таким образом, 162 тысячи абитуриентов сдали ЕНТ 291 тысячу раз.
По итогам тестирования пороговый балл набрали около 135 тысяч абитуриентов, что составляет порядка 83% от общего количества участников. Данный показатель увеличился на 16% по сравнению с прошлогодним результатом (в 2022 году - 67%). Средний балл ЕНТ составил 73 балла, что на 7 баллов выше предыдущего года (в 2022 году - 66 баллов). Пять человек показали наивысший результат, набрав 137 баллов. 2868 поступающих набрали свыше 120 баллов", - отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.
Тестирование проводилось по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Количество тестовых заданий 120, из них по истории Казахстана - 20, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 15 и по двум профильным предметам по 35 заданий. Продолжительность тестирования - 4 часа (240 минут). Также сохранилось дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями. В этом году 478 абитуриентов с ООП приняли участие в ЕНТ.
В ведомстве отметили, что в электронном формате ЕНТ предусмотрена очень удобная подача заявления на апелляцию. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, как это было раньше, сразу же подает электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано более 50 тысяч заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 805. Государственная комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.
За период проведения ЕНТ возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 312 абитуриентов, их результаты также аннулированы. У некоторых абитуриентов были изъяты скрытые камеры, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы. Подставных лиц не было выявлено", - рассказали в ведомстве.
В целом основное ЕНТ-2023 прошло в штатном режиме.
Напомним, Единое национальное тестирование началось в Казахстане 16 мая. В этом году у абитуриентов были две попытки сдать ЕНТ. При этом оба сертификата о сдаче Единого национального тестирования будут действительны.
23 июня казахстанские вузы начали прием документов, который продлится до 25 августа.
08.07.2023, 14:30 210341
В Казахстане в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата
Фото: primeminister.kz
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Начата реализация национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Ожидается, что это позволит окончательно решить проблему перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения.
Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства доложил, что за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тысяч мест. В текущем году планируется открыть еще 146 школ на 130 тысяч мест, в том числе 62 за счет средств, изъятых у коррупционеров.
Также на сегодня разработаны стандарты оснащения новых учебных заведений мебелью и технологическим оборудованием, совместно с НПП "Атамекен" проработан вопрос участия в нацпроекте отечественных товаропроизводителей, ведется подготовка корпуса директоров комфортных школ по проекту "1000 лидеров изменений образования", продолжается формирование базы учителей для своевременного обеспечения их кадрами.
Премьер-министр подчеркнул, что в рамках реализации нацпроекта нужно ускорить работу по определению подрядных организаций и земельных участков, а также по подготовке необходимой проектно-сметной документации.
По готовности земельных участков нужно незамедлительно разворачивать строительные работы. Это касается подведения инфраструктуры, дорог, благоустройства. По каждому региону готовы соответствующие дорожные карты, нужно в оперативном режиме все эти вопросы решить", - заявил Алихан Смаилов.
Он акцентировал внимание, что без качественного интернета комфортные школы не будут соответствовать своему высокому статусу.
К моменту сдачи в новых школах уже должна быть подключена качественная интернет-связь", - указал премьер-министр.
О подготовке квалифицированных учителей для комфортных школ доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В целом, по его словам, в предстоящие годы планируется выпустить 49 тысяч педагогов новой формации по улучшенным стандартам.
Глава правительства подчеркнул, что новые учебные заведения должны задавать планку не только в части оснащения, но и в качестве предоставляемого образования.
Требования к комфортным школам и ожидания от них у граждан на порядок выше, поэтому вопросу их полной комплектации качественными кадрами нужно уделить самое пристальное внимание. Ведь школа - это не просто здание, это в первую очередь учитель, который поведет детей к знаниям", - отметил Алихан Смаилов.
Минпросвещения поручено вести ежедневный контроль за ходом реализации нацпроекта и ежемесячно информировать правительство о проводимой работе с указанием проблемны.
Ранее сообщалось, что финансирование нацпроекта "Комфортная школа" сократят на 297,3 млрд тенге.
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