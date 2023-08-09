Продление учебного года: реакция общественности

Каждая школа трактует модернизацию как ей удобно, в итоге на местах ни учащиеся, ни родители, ни общественность не видят ощутимых изменений

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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы модернизации школ в малых городах, районных центрах и селах по современным стандартам, а также оснащения организаций образования оборудованием безопасности рассмотрены на заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства, сообщает - Вопросы модернизации школ в малых городах, районных центрах и селах по современным стандартам, а также оснащения организаций образования оборудованием безопасности рассмотрены на заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства, сообщает сайт премьер-министра.





По словам вице-министра просвещения Едила Оспана, в текущем году модернизации подлежит 1000 школ. Это включает капитальный ремонт, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, улучшение библиотек, столовых и условий безопасности. На сегодня работы завершены в 567 школах.





Открытие еще 1000 современных предметных кабинетов по робототехнике, химии, биологии и физике планируется в этом году.





Также на начало августа камеры видеонаблюдения 74% организаций образования (школы, колледжи, дошкольные учреждения) подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.





Лицензированной охраной обеспечено 79% организаций образования, тревожными кнопками - 78%, турникетами - 64%. Необходимые средства для проведения работ по данным направлениям выделены, акиматы регионов должны завершить их в ближайшее время", - сообщил Оспан.





На заседании премьер-министр подчеркнул, что многие дети в регионах не имеют доступа к качественному образованию. Особенно острая ситуация сложилась в Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях.





В сельских школах из-за нехватки оснащенных кабинетов многие лабораторные и практические работы по физике, химии, биологии не проводятся на должном уровне. Такие школы непривлекательны ни для педагогов, ни для учащихся", - сказал Алихан Смаилов.





По его словам, для улучшения ситуации и снижения разрыва в качестве знаний между селом и городом необходимо ежегодно модернизировать по 1000 школ. Однако Министерством просвещения не обеспечена необходимая координация по решению данных задач на местах.





Не утверждены четкие стандартизированные требования к модернизации школ. Каждая школа трактует модернизацию по-своему, как ей удобно. Вместо комплексного обновления школы отчитываются только по одному или двум видам работ: текущий ремонт, обновление столовой или библиотеки. Побелили стены - модернизация проведена, можно отчитываться. В итоге на местах ни учащиеся, ни родители, ни общественность не видят ощутимых изменений в своих школах", - указал премьер-министр.





Он отметил, что такой формальный подход не позволяет улучшать качество образования и обеспечивать комфортные условия в школах. Такое же безответственное отношение наблюдается и в части оснащения объектов образования оборудованием безопасности.





Согласно требованиям безопасности, срок хранения информации с видеокамер должен составлять не менее 30 дней, однако не во всех учреждениях это выполняется. Не ведется на постоянной основе мониторинг соблюдения требований безопасности со стороны Минпросвещения и МВД. В результате нет порядка в системе учета камер, турникетов, тревожных кнопок и их подключения к центрам оперативного управления", - сказал Смаилов.





Он поручил оперативно разработать и утвердить стандартизированные требования и контрольный механизм по комплексной модернизации объектов образования, а также до 15 августа провести полную инвентаризацию систем видеонаблюдения в государственных и частных школах.





Надо четко определить количество школ, не подлежащих подключению к центрам оперативного управления, и проработать механизм контроля безопасности в них. Тему подготовки к началу учебного года, в том числе и все эти вопросы, мы рассмотрим в ближайшее время на заседании правительства", - подытожил Алихан Смаилов.





Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев пообещал президенту оснастить все школы системой охраны.





В марте этого года премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства дал ряд поручений, направленных на усиление безопасности в школах и цифровизацию учебного процесса.





Говоря о проблемах безопасности детей в школах, премьер подчеркнул , что даже среди школ с установленным видеонаблюдением фиксируется техническое несоответствие камер для такой работы.





Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции. Не в полной мере соблюдается пропускной режим. В охранные предприятия зачастую привлекают неподготовленных людей. Все эти вопросы надо решать, поскольку речь идет о безопасности наших детей", - заявил Смаилов.



