Сокращение каникул в Казахстане закрепили в образовательных стандартах

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Министерство просвещения утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава 5-го государственного общеобязательного стандарта начального образования содержит следующие требования к сроку обучения:

Срок освоения общеобразовательной учебной программы начального образования - четыре года.

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 35 учебных недель, во 2-4-х классах - 36 учебных недель.

Продолжительность каникулярного времени в календарном году составляет не менее 115 дней, из них в учебном году не менее 25 дней.

Каникулы предоставляются три раза в учебном году - осенью, зимой и весной. Для обучающихся 1-х классов в третьей четверти дополнительно предоставляется каникулярное время продолжительностью одна неделя.

Напомним: до этого года казахстанские школьники учились на две недели меньше. Ранее Министерство просвещения РК заявило, что изучило предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года.

Предложение относительно сокращения каникул было вынесено на публичное обсуждение и натолкнулось на критику со стороны общества. Родители назвали данное предложение "действием ради действия". Тем не менее решение было принято.

Предложенный график каникул на 2022-2023 учебный год выглядит так:

осенние - с 31 октября по 6 ноября 2022 года;

зимние - с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года;

весенние - с 18 по 26 марта 2023 года;

летние - с 1 июня по 1 сентября.

Также по-прежнему есть дополнительные каникулы для первых классов - с 6 по 12 февраля 2023 года.