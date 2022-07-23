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В Минпросвещения назвали уточненную дату окончания учебного года

22.07.2022, 18:33 6826
В Минпросвещения назвали уточненную дату окончания учебного года
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с документом новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая.
 
В ведомстве отметили, что добавление дней позволит сократить количество уроков в день, снизить интенсивность изучения "сложных" тем путем отведения часов на повторение и закрепление.
 
Продолжительность учебного года в 1-х классах составит 35 учебных недель (ранее 33 недели), во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель (сейчас 34 недели).
 
Даты каникул остались в прежней редакции:
 
в 1-11-х (12-х) классах:
 
  • осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);
  • зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года);
  • весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года).
 
В 1-х классах дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года).
 
Документ размещен 22 июля на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 августа.
 
Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения Республики Казахстан изучили предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года до конца июня и начала учебного года с 20 августа.
 

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Действие ради действия! - родители школьников возмущены очередной инициативой Минпросвещения

22.07.2022, 21:27 5161
Действие ради действия! - родители школьников возмущены очередной инициативой Минпросвещения
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с документом новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Родители школьников не скрывают своего возмущения в комментариях к документу на сайте "Открытые НПА" (орфография и пунктуация сохранены): 
 

Когда же вы уже угомонитесь, и действительно займетесь делом?? Оставьте детей в покое!! Подумайте лучше об оптимизации учебного процесса, исключения ненужных предметов или объединения некоторых из них. У ребенка в 5 классе было 3(!!) вида всяких историй", - пишет Асель Королева. 

 

Сколько можно экспериментировать над детьми? Необходимо обеспечить качественное образование нашим детям. Подготавливать грамотных учителей. Педагогам некогда учить, их загружают ненужной работой. Хотите снизить нагрузку на детей, тогда уберите не нужные предметы", - пишет Дос Бекжан.

 

К чему эти бестолковые изменения. Действие ради действия! Займитесь лучше составлением грамотной учебной программы", - возмущается Александр Батранин.

 

Казахстан готов создавать филиалы своих ведущих вузов в Центральной Азии

21.07.2022, 14:02 16191
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Казахстан готов создавать филиалы своих ведущих вузов в Центральной Азии. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Актуальной задачей является расширение сотрудничества в сфере науки и образования. Базой для этого служит подписанная в прошлом году Декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби", - сообщил Токаев. 

 
По его словам, также прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном.
 

Немаловажным вектором совместной работы считаю популяризацию богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. Для этого предлагается наладить тесные связи между академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки", - отметил он.

 
Кроме того, президент РК предложил в целях позиционирования региона как единого культурного пространства начать практику ежегодного избрания "культурной столицы Центральной Азии".
 

Учебный год в Казахстане могут продлить до 31 мая

21.07.2022, 09:56 18431
Учебный год в Казахстане могут продлить до 31 мая
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - В Министерстве просвещения Республики Казахстан изучили предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года до конца июня и начала учебного года с 20 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эксперты апеллировали тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире - 130 дней, в то время как во многих странах сроки каникул варьируются от 80 до 100 дней. Кроме того, при переходе на 5-дневную учебную неделю количество учебных дней уменьшилось сразу на 34 дня. Таким образом, в среднем общее количество учебных дней в РК стране составляет около 150 дней, тогда как в развитых странах - около 200 дней. 
 
Также эксперты отметили, что добавление дополнительных учебных недель сократит количество ежедневных уроков, то есть ежедневную учебную нагрузку как на педагога, так и на школьника. А многие школы с шестидневкой в новых условиях смогут перейти на пятидневную учебную неделю. Это повысит эффективность работы педагогов и усваиваемость пройденных материалов у учеников. Это также снизит интенсивность изучения сложных тем, даст время на повторение и закрепление изученного материала.
 
При этом важно понимать, что на периоде летних каникул изменения никак не отразятся - с 1 июня и до 1 сентября дети будут отдыхать.
 

Многие сторонники продления учебного года предлагали продлить 4-ю четверть до 20-25 июня и начать учебный год уже с 20 августа. Эксперты били тревогу уже несколько лет и отмечали, что, пока наши школьники проводят летнее время за отдыхом или играми в компьютерах и в смартфонах, их сверстники учатся. Свои аргументы они уже озвучивали ранее", - рассказали в Комитете дошкольного и среднего образования.

 
Была создана рабочая группа с участием ученых, психологов, родителей и педагогов. Был изучен и международный опыт. 
 

Рабочая группа не поддержала предложения экспертов и внесла альтернативное предложение: не менять срок начала учебного года и оставить, как прежде, 1 сентября, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая. Таким образом, разница в выходе на каникулы составит только 5 дней. И уже с начала лета, то есть с 1 июня, дети смогут выйти на каникулы. Таким образом, все лето - с 1 июня до 1 сентября дети будут отдыхать на каникулах. При этом важно понимать, что улучшать качество мы будем не только за счет учебных дней, но и за счет сокращения общей учебной нагрузки, улучшения учебных программ, повышения квалификации специалистов", - отметили в комитете.

 
Также с начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах. Кроме того, увеличение продолжительности учебного года позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, поскольку уроков будет меньше. Это к тому же снизит нагрузку и на аудиторный фонд школ, подчеркнули в ведомстве.
 
Для сравнения: летние каникулы в Германии, Англии и Японии длятся 7 недель, 7-9 недель в Польше, Китае и Южной Корее, 9-11 недель в Финляндии, Венгрии, Швеции, 11 недель в Латвии, Италии и Португалии, в Казахстане - 14 недель.

Напомним,в школах Казахстана планируют продлить учебный год на две недели.
 

Министерство науки и высшего образования продлило срок приема заявлений абитуриентов

20.07.2022, 19:45 22991
Министерство науки и высшего образования продлило срок приема заявлений абитуриентов
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - С учетом многочисленных просьб и обращений абитуриентов срок приема заявлений на конкурс образовательных грантов продлен на 2 дня, до 22 июля включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в приемные комиссии вузов подали заявления более 80 тысяч абитуриентов из 103 тысяч, преодолевших пороговый уровень. Для сравнения в прошлом, 2021 году пороговый уровень преодолели 88 тысяч абитуриентов, однако в конкурсе грантов приняло участие всего 77 тысяч человек. С учетом этого показателя ожидается в нынешнем году принять 92 тысячи заявлений, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
 
Для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта и подачи документов абитуриентам необходимо иметь удостоверение личности, сертификат ЕНТ, аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО) и другие подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготным категориям. Медицинская справка необходима только непосредственно при зачислении в вуз, которое начнется в августе.
 
Ранее в министерстве рассказали, какие специальности выбирают абитуриенты.
 

В школах Казахстана планируют продлить учебный год на две недели

20.07.2022, 16:11 24691
В школах Казахстана планируют продлить учебный год на две недели
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Министерство просвещения Республики Казахстан разработало проект приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования". Документ опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проект приказа определяет начало, продолжительность и каникулярный период в 2022-2023 учебном году в организациях среднего образования. Увеличение продолжительности учебного года путем добавления дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения "сложных" тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения. Сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся", - говорится в пояснительной записке к документу.

 
Предлагается определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:
 
1) начало 2022-2023 учебного года - 1 сентября 2022 года;
 
2) продолжительность учебного года в 1-х классах - 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель;
 
3) каникулярные периоды в течение учебного года:
 
в 1-11-х (12-х) классах: осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно), зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно), весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно);
 
в 1-х классах: дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).
 
Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

Об этапах лицензирования детсадов рассказали в Минпросвещения РК

19.07.2022, 11:02 32406
Об этапах лицензирования детсадов рассказали в Минпросвещения РК
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова рассказала, как в стране будет осуществляться лицензирование детских садов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Кариновой, лицензирование будет осуществляться поэтапно. Сначала будут внесены изменения в законы, в другие подзаконные акты.
 

На первом этапе будут подлежать лицензированию вновь открываемые дошкольные организации, а это порядка 200 единиц в год. Затем лицензирование предусмотрено для действующих организаций, не прошедших повторную государственную аттестацию. Их тоже немного, 1-2%, или 10-15 детсадов в год. Все остальные действующие сады могут получить лицензию на основе оценки степени рисков. Рисковые случаи без посещения садов будут определяться в автоматизированной системе НОБД", - написала Каринова на своей странице в Facebook.

 
При этом она отметила, что государство не ставит задачу закрытия садов.
 

Лицензирование к этому не приведет - как государственных, так и частных, наоборот, государство создавало и создает все условия, чтобы дошкольные организации развивались. Только в этом году благодаря мерам господдержки открываются более трехсот детсадов, больше половины из них - частные, сто сорок уже открылись на более, чем десять тысяч мест", -рассказала вице-министр.

 
По ее словам, как в государственных, так и в частных садах все эти годы реализуется единый механизм финансирования через госзаказ по единой методике. При этом для поддержания услуг в этой сфере в 2020 году внесены изменения в методику госзаказа, предусматривающие в структуре госзаказа объемы средств на повышение зарплаты на 25%, увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 дней и др. И на эти меры из республиканского бюджета выделен большой объем финансовых средств.
 

Если мы хотим справедливого отношения, защитить права детей, обеспечить их безопасное пребывание в садах, чтобы родители не боялись отправлять своих детей в сады, то нужно требования к садам сделать через систему лицензирования на входе и аттестации в период функционирования. Причем при данных функциях государством минимизированы риски прямых контактов двух сторон, поскольку процедуры проводятся без посещения объектов", - заверила Каринова.

 
Она подчеркнула, что условия функционирования детсадов должны быть одинаковыми как в государственных, так и в частных.
 
Вице-министр напомнила, что дошкольное образование - единственный уровень образования, который не лицензируется в настоящее время. Хотя лицензирование, как механизм проверки на входе, осуществлялось до 2011 года. 
 

Сейчас назрела необходимость возврата данной процедуры, многочисленные резонансные случаи жестокого обращения с детьми вынуждают родителей и общественность обращаться в государственные органы в поисках восстановления справедливости. В этом случае лицензия как инструмент подтверждения готовности позволит проверить условия для детей при открытии детского сада", - разъяснила она.

 
При этом, по ее словам, квалификационные требования будут включать самый минимальный набор необходимых условий для детей, как это делается во многих странах мира: наличие педагогов, видеокамер, учебных материалов, соответствие санитарным и противопожарным нормам, наличие собственного или арендованного здания.
 

Для добросовестных предпринимателей и нормально функционирующих садов лицензирование абсолютно незатратное регулирование", - подытожила вице-министр. 


Президент высказался о проблемах насилия над детьми в детсадах и школах.
 

По рабочим специальностям нет экзаменов - в Минпросвещения рассказали о возможности бесплатного обучения в колледжах

18.07.2022, 16:09 37616
По рабочим специальностям нет экзаменов - в Минпросвещения рассказали о возможности бесплатного обучения в колледжах
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - О возможностях бесплатного обучения в колледжах Казахстана рассказал руководитель управления департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Алтай Рахимберлин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По рабочим специальностям у нас нет экзаменов. Конкурс будет проводиться по итогам собеседования. Для желающих поступить по специальностям среднего звена конкурс будет проводиться по среднему баллу аттестата по профильным предметам. А вот выпускники, желающие поступить на педагогические, медицинские и творческие специальности, будут сдавать творческие и специальные экзамены", - сообщил представитель Минпросвещения.

 
По его словам, прием документов продлится до 20 августа. Абитуриентам необходимо представить четыре документа. 
 

Перечень специальностей по госзаказу можете увидеть на сайтах управлений образования", - рассказал Рахимберлин. 

 
Он напомнил, что абитуриенты, желающие поступить в организации ТиПО, могут подать документы сразу по 4 специальностям в 4 колледжа страны. Кроме того, для их удобства прием документов автоматизирован и осуществляется через портал электронного правительства eGov.kz. 
 
В этом году абитуриентам предоставлено рекордное количество грантов - 128 тысяч. Это на 45 тысяч больше, чем в прошлом году. Больше всего образовательных грантов выделяется по техническим специальностям: IT, "Строительство", "Инженерия", "Металлургия".
 

В Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие специальности выбирают абитуриенты

16.07.2022, 17:34 49286
В Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие специальности выбирают абитуриенты
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Более половины абитуриентов выбирают обучение по группам образовательных программ педагогические науки, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли и информационно-коммуникационные технологии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За три дня, прошедших с начала приема заявлений на участие в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, казахстанские вузы приняли и обработали 41 859 заявлений абитуриентов. При этом на педагогические науки подано более 11 тысяч, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли - 7,6 тысячи и информационно-коммуникационные технологии - 5,4 тысячи заявлений, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
 
Почти 11 тысяч претендентов заслужили преимущественное право при равенстве баллов: обладатели знака "Алтын белгі", победители олимпиад и отличники. Более 15,5 тысячи отнесены к льготным категориям поступающих в вузы: сироты, инвалиды, представители казахской диаспоры за рубежом.
 
Следующими среди тройки лидеров по популярности у абитуриентов 2022 года идут такие области образования, как искусство и гуманитарные науки - 3,8 тысячи, здравоохранение - 2,8 тысячи, бизнес, управление и право - 2,6 тысячи, социальные науки, журналистика и информация - 2,3 тысячи заявлений от претендентов.
 
Меньше всего желающих получить образование в области сельского хозяйства и биоресурсов - 490 и ветеринарии - 224 заявления.

 

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