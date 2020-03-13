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Проведение весеннего ЕНТ отложили на более поздний срок

12.03.2020, 14:59 9100
Проведение весеннего ЕНТ отложили на более поздний срок
Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Проведение весеннего ЕНТ отложили на более поздний срок. Об этом сегодня на брифинге СЦК сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент агентства.
 

Единое национальное тестирование, как вы знаете, проводится четыре раза в год. Очередное платное тестирование должно было пройти в конце марта. Мы это ЕНТ отложили на более поздние сроки", - сообщил Аймагамбетов. 

 
Он также отметил, что по срокам проведения летнего ЕНТ решение пока не принято. 
 

Мы думаем, что к этому времени будет уже окончательно ясно, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. И мы будем ближе к этому сроку принимать решение", - заключил глава МОН.

 
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений правительству и другим госорганам в связи с угрозой коронавируса. В частности, школьников отправят на каникулы с 16 марта. Объекты ТиПО и вузы переведут на дистанционное обучение.
 

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