Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Проведение весеннего ЕНТ отложили на более поздний срок. Об этом сегодня на брифинге СЦК сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент агентства.

Единое национальное тестирование, как вы знаете, проводится четыре раза в год. Очередное платное тестирование должно было пройти в конце марта. Мы это ЕНТ отложили на более поздние сроки", - сообщил Аймагамбетов.

Он также отметил, что по срокам проведения летнего ЕНТ решение пока не принято.

Мы думаем, что к этому времени будет уже окончательно ясно, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. И мы будем ближе к этому сроку принимать решение", - заключил глава МОН.

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