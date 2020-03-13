Проведение весеннего ЕНТ отложили на более поздний срок

Единое национальное тестирование, как вы знаете, проводится четыре раза в год. Очередное платное тестирование должно было пройти в конце марта. Мы это ЕНТ отложили на более поздние сроки", - сообщил Аймагамбетов.
Он также отметил, что по срокам проведения летнего ЕНТ решение пока не принято.
Мы думаем, что к этому времени будет уже окончательно ясно, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. И мы будем ближе к этому сроку принимать решение", - заключил глава МОН.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений правительству и другим госорганам в связи с угрозой коронавируса. В частности, школьников отправят на каникулы с 16 марта. Объекты ТиПО и вузы переведут на дистанционное обучение.
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