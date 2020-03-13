Токаев дал ряд поручений правительству и другим госорганам в связи с угрозой коронавируса

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями ряда государственных органов, передает Kazakhstan Today.

Глава государства дал ряд конкретных поручений правительству и другим государственным органам по усилению мер, направленных на недопущение проникновения и распространения вируса.

В частности, вводится временный запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, конференций и выставок. Будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты пищевой промышленности, вокзалы и аэропорты. Начало весенних каникул в школах будет перенесено на 16 марта 2020 года , высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Дополнительные ограничительные меры затронут международные авиационные перевозки", - сообщила пресс-служба Акорды.

Президент особо указал на необходимость обеспечить бесперебойное снабжение граждан продуктами питания и товарами первой необходимости. Касым-Жомарт Токаев также отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба малому и среднему бизнесу.

В ходе совещания президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра здравоохранения Елжана Биртанова о ситуации в мире в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса. Министр проинформировал о содержании рекомендаций ВОЗ по борьбе с инфекцией, а также о ситуации с обеспечением безопасности граждан Казахстана.

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