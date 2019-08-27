Ректора Академия гражданской авиации сменили после внеплановой проверки МОН

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Ректора Академия гражданской авиации сменили после внеплановой проверки Министерства образования и науки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Академии гражданской авиации, с 29 июля по 1 августа Министерством образования и науки проведена внеплановая проверка Академии на соблюдение требований, предъявляемых к деятельности высших учебных заведений.

На сегодняшний день вынесено постановление Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК о наложении административного штрафа с приостановлением действия разрешения на занятие подвидом образовательной деятельности в сфере высшего и послевузовского образования. Данное решение не влияет на текущий образовательный процесс, прием абитуриентов завершен, Академия готова к началу учебного года, нарушения в процессе устранения", - отметили в учебном заведении.

Вместе с тем сообщается, что по фактам выявленных нарушений прият ряд мер. В частности, советом директоров АО "Академия гражданской авиации" принято решение о смене руководства Академии и назначен новый ректор.

Также разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений в течение двух месяцев и учётом недопущения данных фактов в последующем.

Кроме того, приняты меры дисциплинарного воздействия в отношении семи сотрудников и должностных лиц, ответственных за данные нарушения. Объявлено три выговора и четыре замечания.

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