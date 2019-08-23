Система Orphus

Действие лицензии университета "Астана" приостановлено после внеплановой проверки

22.08.2019, 17:44 8938
Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Университет "Астана" оштрафован в связи с выявлением ряда нарушений в ходе внеплановой проверки учебного заведения, передает Kazakhstan Today.
 

В университете "Астана" проведена внеплановая проверка, в рамках которой выявлен ряд нарушений. Результаты внеплановой проверки показали, что в данной организации образования не соответствовали действующим требованиям: правила приема в университет, порядок перевода и восстановления студентов, нарушена процедура проведения экзаменов и ведения документации по итогам экзаменационной сессии, не соблюдена Академическая политика при проведении промежуточного контроля", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

 
По информации ведомства, в рамках проверки возбуждено административное дело, которое было рассмотрено 14 августа текущего года. По итогам вынесено постановление о наложении штрафа и приостановлении действия лицензии на образовательную деятельность. На сегодняшний день постановление не вступило в законную силу. 
 

Вместе с тем университету выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений в срок до 1 сентября 2019 года. При невыполнении предписания дело будет передано в суд", - уточнили в пресс-службе.

 
Ранее также МОН проведена внеплановая проверка в региональном социально-инновационном университете города Шымкента. Как выяснилось, из 78 требований, предъявляемых к деятельности высших учебных заведений, данным университетом не соблюдены 63 требования. 
 

Студенты, которые фактически не посещали занятия, были допущены к зачетно-экзаменационной сессии. При этом данные лица были допущены к сессии за отдельную плату, внесенную в университет. Также в МОН РК предоставлялись недостоверные сведения об уровне трудоустройства выпускников университетом. К примеру, за 2018 год уровень трудоустройства фактически составляет 34,4%, при этом в официальных отчетах университета указывается 71,3%", - сообщили в министерстве.

 
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил детально изучить вопрос стоимости государственных грантов, их адекватности современным реалиям. Министерству образования и науки необходимо пересмотреть свои требования и нормативы, предъявляемые к вузам
 
Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил проверить вузы на коррупцию.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая