Действие лицензии университета "Астана" приостановлено после внеплановой проверки

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Университет "Астана" оштрафован в связи с выявлением ряда нарушений в ходе внеплановой проверки учебного заведения, передает Kazakhstan Today.

В университете "Астана" проведена внеплановая проверка, в рамках которой выявлен ряд нарушений. Результаты внеплановой проверки показали, что в данной организации образования не соответствовали действующим требованиям: правила приема в университет, порядок перевода и восстановления студентов, нарушена процедура проведения экзаменов и ведения документации по итогам экзаменационной сессии, не соблюдена Академическая политика при проведении промежуточного контроля", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По информации ведомства, в рамках проверки возбуждено административное дело, которое было рассмотрено 14 августа текущего года. По итогам вынесено постановление о наложении штрафа и приостановлении действия лицензии на образовательную деятельность. На сегодняшний день постановление не вступило в законную силу.

Вместе с тем университету выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений в срок до 1 сентября 2019 года. При невыполнении предписания дело будет передано в суд", - уточнили в пресс-службе.

Ранее также МОН проведена внеплановая проверка в региональном социально-инновационном университете города Шымкента. Как выяснилось, из 78 требований, предъявляемых к деятельности высших учебных заведений, данным университетом не соблюдены 63 требования.

Студенты, которые фактически не посещали занятия, были допущены к зачетно-экзаменационной сессии. При этом данные лица были допущены к сессии за отдельную плату, внесенную в университет. Также в МОН РК предоставлялись недостоверные сведения об уровне трудоустройства выпускников университетом. К примеру, за 2018 год уровень трудоустройства фактически составляет 34,4%, при этом в официальных отчетах университета указывается 71,3%", - сообщили в министерстве.

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