С 24 января организации образования будут работать в традиционном формате - МОН РК

НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - С 24 января 2022 года организации образования во всем Казахстане будут работать в традиционном офлайн формате. Такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.
Дошкольные организации (детские сады) будут принимать детей по заявлениям родителей. В общеобразовательных школах до 600 учащихся - полноценное офлайн обучение. В школах с более 600 учащимися - офлайн обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. В этом случае МОН рекомендует обучать в традиционном формате учеников 1-4 классов, учитывая их возрастные особенности, в соответствии с которыми детям начальных классов сложнее обучаться дистанционно", - уточнили в ведомстве.
По данным МОН РК, касательно учеников 5-11 классов - администрациям школ рекомендуется учитывать желание родителей обучать детей в штатном формате, организовать работу смен и подсмен, перевести обучение по некоторым предметам на дистанционный формат.
Обучение во внешкольных организациях: индивидуальные занятия в полноценном офлайн формате, групповые до 15 человек - в штатном режиме, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с особыми образовательными потребностями - индивидуальные и групповые занятия до 8 человек в штатном режиме", - пояснили в министерстве.
Сообщается, что в колледжах и вузах страны обучение пройдет в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме, лекции - в онлайн формате.
Ранее сообщалось, что МВК разрешила штатный формат обучения в школах.