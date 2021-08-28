Школьное обучение в ВКО будет проводиться в трёх форматах: традиционном, дистанционном и комбинированном - Ахметов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 27 АВГУСТА - Школьное обучение в ВКО будет проводиться в традиционном, дистанционном и комбинированном форматах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил аким области Даниал Ахметов на своей странице в Инстаграм.

Для предотвращения заболеваемости обучение будет производиться в трёх форматах: традиционном, дистанционном и комбинированном. 100% преподавателей и работников учебных заведений уже получили прививки от COVID-19. Во всех школах оборудованы медицинские кабинеты и изоляторы. Безопасность наших детей обеспечивается установленными системами видеонаблюдения и тревожными кнопками".

Он также акцентировал внимание на организованной перевозке школьников. В настоящий момент она имеется в 134 образовательных учреждениях. В этом году регион дополнительно закупил 26 автобусов. Ахметов поручил управлению образования проанализировать ситуацию и в ближайшее время проинформировать его о том, сколько еще автобусов необходимо школам области.

В целом, по его словам, подготовка школ к новому учебному году полностью завершена. Все 647 учебных заведений региона будут работать по системе "Ashyq".

В ходе заседания в акимате руководитель области также поручил выделить жилье молодым медработникам по программе "Одноэтажный Восток", а также сделал замечание управлению здравоохранения за то, что несмотря на ранее принятую программу ни один кардиолог региона еще не отправлен на обучение и повышение квалификации. Аким потребовал ускорить решение этого вопроса.

Касаясь развития транспортной системы, Ахметов отметил скорое завершение реконструкции аэропортов в Урджаре и Усть-Каменогорске, а также заметное улучшение работы паромной переправы "Кызыл Ту" после перевода в ведение ТОО "ОблШыгысЖол".

Вместе с тем, управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО и акимам Катон-Карагайского, Курчумского, Кокпектинского и Глубоковского районов поручено рассмотреть возможность выделения домов, построенных по оффтейк-контрактам, под местные автостанции. Даниал Ахметов поставил условие: до конца года автостанции четырех районов должны начать работу.

Напомним, на сайте Kazakhstan Today ведется опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли вы, что дети должны вернуться к посещению школ?"

В общей сложности 70% опрошенных поддерживают возможность онлайн-обучения: из них 35% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 35% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".

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