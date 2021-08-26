ЭКСКЛЮЗИВ КТ. В МОН подтвердили возможность дистанционного асинхронного обучения школьников по заявлению родителей

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АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - В Министерстве образования и науки Республики Казахстан подтвердили возможность дистанционного асинхронного обучения школьников по заявлению родителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В случаях отказов родителей от штатного обучения предлагается асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное обучение в домашних условиях) со сдачей СОР и СОЧ в школе", - говорится в ответе МОН на официальный запрос агентства.
В ведомстве напомнили, что новый 2021-2022 учебный год во всех организациях образования планируется начать в традиционном формате. Традиционный формат обучения будет осуществлен при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических требований.
В стране принимаются меры по защите здоровья граждан и заинтересованные органы принимают гибкие решения, опираясь на анализ эпидемиологической ситуации. Определены санитарно-эпидемиологические требования безопасности и сохранения здоровья участников образовательного процесса. Контроль за обеспечением эпидемиологической безопасности осуществляет санитарно-эпидемиологическая служба", - рассказали в МОН.
В ответ на вопрос будет ли меняться формат обучения в зависимости от нахождения региона в красной и темно-красной зонах распространения коронавируса в ведомстве ответили, что "формат учебного процесса (штатный, комбинированный, дистанционный) в организациях образования определяется решением Межведомственной комиссии и постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с учетом эпидемиологической ситуации в республике".
Для контактных детей в случаях выявления в классе заболевших учащихся, а также при заболевших родителях будут организованы дистанционные классы с синхронным обучением на период изоляции", - напомнили в МОН.
Кроме того, в школах будут соблюдены все меры санитарной безопасности: ежедневная термометрия, масочный режим, кварцевание, проветривание, дезинфекция, отмена массовых мероприятий, перемены с обеспечением разобщения обучающихся начальных, средних, старших классов, ограничение на вход посторонним лицам по "Ashyq".
В администрациях школ ждут официального приказа МОН РК для объявления данной информации родительской общественности.
Отметим, что на сегодняшний день многие родители в РК высказывают пожелание дать им возможность выбирать: отправлять ли детей в школу или перевести на дистанционное обучение с целью избежать риска заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день все регионы Казахстана, кроме Туркестанской области, находятся в красной зоне по темпам распространения КВИ.
Пока на просьбы родителей отреагировал только главный санврач Алматы. Согласно последнему постановлению, по заявлению родителей школьникам должна быть предоставлена возможность учиться дистанционно.
Напомним, школьникам СКО не предоставили альтернативу в выборе формата обучения. Как заявили в управлении образования области, все школьники региона, за исключением больных КВИ или контактных, начнут учебный год в традиционном формате.
В прошлом году, когда дети болели в бессимптомной или легкой форме, было принято решение обучать их в онлайн-режиме. А сейчас, когда заболеваемость среди детей растет и дети уже болеют тяжело, всех поголовно отправляют учиться за парты. Где логика? Почему мы должны рисковать здоровьем и жизнью детей? Это что, эксперимент над детьми такой? Как будто русская рулетка", - возмущаются родители.
На сайте Kazakhstan Today ведется опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли вы, что дети должны вернуться к посещению школ?" В общей сложности 70% опрошенных поддерживают возможность онлайн-обучения: из них 35% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 35% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".
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