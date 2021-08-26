ЭКСКЛЮЗИВ КТ. В МОН подтвердили возможность дистанционного асинхронного обучения школьников по заявлению родителей

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АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - В Министерстве образования и науки Республики Казахстан подтвердили возможность дистанционного асинхронного обучения школьников по заявлению родителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В случаях отказов родителей от штатного обучения предлагается асинхронное дистанционное обучение (самостоятельное обучение в домашних условиях) со сдачей СОР и СОЧ в школе", - говорится в ответе МОН на официальный запрос агентства.

В ведомстве напомнили, что новый 2021-2022 учебный год во всех организациях образования планируется начать в традиционном формате. Традиционный формат обучения будет осуществлен при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических требований.

В стране принимаются меры по защите здоровья граждан и заинтересованные органы принимают гибкие решения, опираясь на анализ эпидемиологической ситуации. Определены санитарно-эпидемиологические требования безопасности и сохранения здоровья участников образовательного процесса. Контроль за обеспечением эпидемиологической безопасности осуществляет санитарно-эпидемиологическая служба", - рассказали в МОН.

В ответ на вопрос будет ли меняться формат обучения в зависимости от нахождения региона в красной и темно-красной зонах распространения коронавируса в ведомстве ответили, что "формат учебного процесса (штатный, комбинированный, дистанционный) в организациях образования определяется решением Межведомственной комиссии и постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с учетом эпидемиологической ситуации в республике".

Для контактных детей в случаях выявления в классе заболевших учащихся, а также при заболевших родителях будут организованы дистанционные классы с синхронным обучением на период изоляции", - напомнили в МОН.

Кроме того, в школах будут соблюдены все меры санитарной безопасности: ежедневная термометрия, масочный режим, кварцевание, проветривание, дезинфекция, отмена массовых мероприятий, перемены с обеспечением разобщения обучающихся начальных, средних, старших классов, ограничение на вход посторонним лицам по "Ashyq".





В администрациях школ ждут официального приказа МОН РК для объявления данной информации родительской общественности.

В прошлом году, когда дети болели в бессимптомной или легкой форме, было принято решение обучать их в онлайн-режиме. А сейчас, когда заболеваемость среди детей растет и дети уже болеют тяжело, всех поголовно отправляют учиться за парты. Где логика? Почему мы должны рисковать здоровьем и жизнью детей? Это что, эксперимент над детьми такой? Как будто русская рулетка", - возмущаются родители.





На сайте Kazakhstan Today ведется опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли вы, что дети должны вернуться к посещению школ?" В общей сложности 70% опрошенных поддерживают возможность онлайн-обучения: из них 35% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 35% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".

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