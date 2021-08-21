Родители алматинских школьников настаивают на возможности удаленного обучения

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АЛМАТЫ. 20 АВГУСТА - Родители школьников города Алматы аргументируют свою позицию по необходимости учебы в дистанционном формате в условиях карантина и распространения Дельта-штамма коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Своей позицией о необходимости дистанционного формата обучения в условиях карантина родители алматинских школьников делятся в социальных сетях. В частности, одна из родительниц обращает внимание на норму закона РК "Об образовании", в которой говорится, что "в случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), объявления чрезвычайных ситуаций местные исполнительные органы и организации образования вводят дистанционное обучение для всех обучающихся в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования" (Статья 37-2 "Дистанционное обучение).
Как известно, в настоящее время по всему Казахстану, и в Алматы в частности, действуют ограничительные меры: вся страна, кроме Туркестанской области, находится в "красной" зоне по распространению КВИ. То есть республика находится в условиях карантина. Как следует из вышеуказанной статьи закона, в условиях карантина "местные исполнительные органы и организации образования вводят дистанционное обучение для всех обучающихся".
Свой пост алматинка иллюстрирует бланком заявления в школу с просьбой оставить ребенка на онлайн-обучении.
Напомним, в конце августа прошлого года заболеваемость коронавирусом в Казахстане в сутки составляла 100-150 человек. В тех условиях было принято решение начать учебный год в онлайн-формате.
На сегодняшний день только в Алматы за сутки выявлено более 1,5 тысячи заболевших. По стране этот показатель составляет 7,3 тыс. случаев. При этом школьники должны вернуться за парты. Напомним, согласно решению МОН, право выбора формата обучения казахстанцам не предоставлено.
При этом стоит подчеркнуть, что в ходе своих выступлений медицинские чиновники неоднократно сообщали об опасности распространенного в настоящее время штамма Дельта. Так, 17 августа, руководитель управления общественного здравоохранения Алматы Нариман Табынбаев в ходе онлайн-брифинга рассказал, что Дельта-штамм коронавирусной инфекции представляет высокую опасность для детей. Число инфицированных несовершеннолетних с его появлением увеличилось в разы.
К сожалению, количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане и, в частности в Алматы, увеличивается. У нас на сегодняшний день 195 больных детей лежат в стационарах. А на дому - 2540", - сообщил Табынбаев.
Также о росте заболеваемости среди детей школьного возраста неоднократно говорил главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин.
По-прежнему высокий удельный вес заражений среди самозанятых - 41%, среди работников различных ТОО, ИП, АО - 18,4%, пенсионеров - 17,3%, а также среди школьников - 9,2% и детей дошкольного возраста - 6,0%", - сказал санврач города.
Сегодня вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, выступая на брифинге, сообщила, что в текущем году коронавирусом заболели почти 50 тыс. детей. Только за прошедшие сутки, по ее словам, КВИ выявлен у 531 ребенка.
Напомним, на сайте агентства проводится опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли вы, что дети должны вернуться к посещению школ?"
По данным на 12 августа, 69% опрошенных считали, что необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением. Из них: 37% считают, что необходимо предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением, 32% респондентов ответили, что необходимо продолжить дистанционное обучение. Еще 27% считают, что нужно вернуться в школы. Ответ "Мне все равно" выбрали 2% опрошенных.
На сегодняшний день число поддерживающих возможность онлайн-обучения выросло до 70% опрошенных: из них 35% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 35% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".
Агентство Kazakhstan Today в настоящее время ждет ответа на официальный запрос на имя министра образования и науки Республики Казахстан с просьбой ответить на вопрос о возможной вспышке коронавируса в школах с последующим ростом заболеваемости в семьях и в целом по стране.
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