Родители алматинских школьников настаивают на возможности удаленного обучения

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АЛМАТЫ. 20 АВГУСТА - Родители школьников города Алматы аргументируют свою позицию по необходимости учебы в дистанционном формате в условиях карантина и распространения Дельта-штамма коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Своей позицией о необходимости дистанционного формата обучения в условиях карантина родители алматинских школьников делятся в социальных сетях. В частности, одна из родительниц обращает внимание на норму закона РК "Об образовании" , в которой говорится, что "в случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), объявления чрезвычайных ситуаций местные исполнительные органы и организации образования вводят дистанционное обучение для всех обучающихся в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования" (Статья 37-2 "Дистанционное обучение).

в условиях карантина "местные исполнительные органы и организации образования вводят дистанционное обучение для всех обучающихся". Как известно, в настоящее время по всему Казахстану, и в Алматы в частности, действуют ограничительные меры: вся страна, кроме Туркестанской области, находится в "красной" зоне по распространению КВИ . То есть республика находится в условиях карантина. Как следует из вышеуказанной статьи закона,"местные исполнительные органы и организации образованиядля всех обучающихся".

Свой пост алматинка иллюстрирует бланком заявления в школу с просьбой оставить ребенка на онлайн-обучении.

Напомним, в конце августа прошлого года заболеваемость коронавирусом в Казахстане в сутки составляла 100-150 человек . В тех условиях было принято решение начать учебный год в онлайн-формате.

На сегодняшний день только в Алматы за сутки выявлено более 1,5 тысячи заболевших. По стране этот показатель составляет 7,3 тыс. случаев. При этом школьники должны вернуться за парты. Напомним, согласно решению МОН, . По стране этот показатель составляет 7,3 тыс. случаев. При этом школьники должны вернуться за парты. Напомним, согласно решению МОН, право выбора формата обучения казахстанцам не предоставлено.

При этом стоит подчеркнуть, что в ходе своих выступлений медицинские чиновники неоднократно сообщали об опасности распространенного в настоящее время штамма Дельта. Так, 17 августа, руководитель управления общественного здравоохранения Алматы Нариман Табынбаев в ходе онлайн-брифинга рассказал, что Дельта-штамм коронавирусной инфекции представляет высокую опасность для детей. Число инфицированных несовершеннолетних с его появлением увеличилось в разы.

К сожалению, количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане и, в частности в Алматы, увеличивается. У нас на сегодняшний день 195 больных детей лежат в стационарах. А на дому - 2540", - сообщил Табынбаев.

Также о росте заболеваемости среди детей школьного возраста неоднократно говорил главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин.

По-прежнему высокий удельный вес заражений среди самозанятых - 41%, среди работников различных ТОО, ИП, АО - 18,4%, пенсионеров - 17,3%, а также среди школьников - 9,2% и детей дошкольного возраста - 6,0%", - сказал санврач города.

Сегодня вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, выступая на брифинге, сообщила, что в текущем году коронавирусом заболели почти 50 тыс. детей. Только за прошедшие сутки, по ее словам, КВИ выявлен у 531 ребенка.

Напомним, на сайте агентства проводится опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли вы, что дети должны вернуться к посещению школ?"

На сегодняшний день число поддерживающих возможность онлайн-обучения выросло до 70% опрошенных: из них 35% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 35% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".

Агентство Kazakhstan Today в настоящее время ждет ответа на официальный запрос на имя министра образования и науки Республики Казахстан с просьбой ответить на вопрос о возможной вспышке коронавируса в школах с последующим ростом заболеваемости в семьях и в целом по стране.

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