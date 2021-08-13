Школьники не смогут по желанию выбрать дистанционный режим обучения

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На фоне сложной эпидемиологической ситуации многие родители школьников интересуются, могут ли их дети продолжить обучение в онлайн-режиме.
На сегодня исключение для обучения офлайн только для тех детей, кто находится в группе риска по заболеваемости, дети, чьи родители болеют коронавирусом, и контактные дети. Для всех остальных детей будет организовано офлайн-обучение", - сообщила Жылкыбаева.
Она отметила, что в качестве мер профилактики на сегодня в школах соблюдаются все санитарные нормы, приобретены дезинфицирующие средства, антисептики, маски для детей.
Если в классе будут заболевшие коронавирусом, то класс будет уходить на онлайн обучение", - уточнила руководитель управления.
Также она ответила на вопросы об использовании Ashyq в школах.
Ashyq - не для детей, а для сотрудников школы и для родителей, которые хотят посетить школу. Для детей Ashyq не будет работать, они будут заходить, как и раньше. Пока идет такая эпидситуация, массовые мероприятия будут запрещены. Но если по каким-то причинам родитель хочет посетить школу или класс, он должен заходить по Ashyq", - пояснила Ляззат Жылкыбаева.
Кроме того, она сообщила, что управление образования не издавало требования к школам собирать данные по вакцинации родителей учеников.
В целом перед началом учебного года все сотрудники государственных организаций образования вакцинированы на 100%, кроме тех, которые имеют медотводы по состоянию здоровья.
За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Для детей начального, среднего и старшего звена будут организованы отдельные входы с целью соблюдения социальной дистанции, внутри здания дети будут размещены по блокам с указанием разметок в фойе и коридорах.
Также будут соблюдены санитарно-эпидемиологические требования: замер температуры, визуальный осмотр, режим проветривания, режим кварцевания, режим уборки, питьевой режим, обработка ручек дверей антисептиком, влажная уборка туалетов - каждые два-три часа.
В текущем году День знаний пройдет в формате линейки на открытом воздухе на территории школы для обучающихся 1 классов всех школ с вручением Букваря, с ограничением по количеству сопровождающих. Для учащихся 2-11 классов в закрепленных кабинетах пройдет классный час", - уточнила Ляззат Жылкыбаева.
Отметим, что в преддверии нового учебного года агентство Kazakhstan Today провело опрос. Большинство участников высказались за дистанционку или предоставление возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением.
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