Большинство опрошенных высказались за дистанционку или предоставление возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением

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АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА – Подавляющее большинство опрошенных считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В преддверии нового учебного года агентство Kazakhstan Today провело опрос. На сайте агентства читателям предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?".

Подавляющее большинство опрошенных (69%) считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн и офлайн обучением. Из них: 37% считают, что необходимо предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением, 32% респондентов ответили, что необходимо продолжить дистанционное обучение.

27% считают, что нужно вернуться в школы.

Ответ "Мне все равно" выбрали 2% опрошенных.

Напомним, вчера в ходе заседания правительства стало известно о том, что в новом учебном году школьники будут учиться в традиционном формате . К работе будут допущены привившиеся педагоги. К настоящему времени вакцинированы 93,1% подлежащих вакцинации педагогов и 88,4% других сотрудников учреждений образования.

Премьер-министр поручил до 25 августа текущего года обеспечить 100%-ную вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания, до 20 августа текущего года - завершить приемку школ в соответствии с санитарными требованиями: кварцевание, дезинфекция, масочный режим, ежедневная термометрия и др.

Сообщается, что будет проводится ежедневный утренний фильтр медицинскими работниками всех сотрудников и обучающихся . Также для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования будет внедрена система Ashyq. Как известно, система Ashyq не распространяется на несовершеннолетних. Кроме того, дети до 18 лет не подлежат вакцинации.

Стоит отметить, что в настоящее время Казахстан переживает пик заболеваемости COVID-19. За сутки регистрируется более 7600 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом. 10 августа зафиксировано 427 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. По состоянию на 23.59 11 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 664 524 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста . Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 64 492 заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

Массовая вакцинация от COVID-19 проходит в Казахстане с 1 февраля. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 5,9 млн человек, вторым компонентом привито около 4,5 млн человек. Согласно последним данным, численность населения Казахстана составляет 19 млн человек . Таким образом более 13 млн населения не вакцинировано.

В инфекционных стационарах города Алматы развернуто 8910 коек, на 10 августа физически в них находится 5474 человек (216 детей). На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 11 908 пациентов, с симптомами - 11 090 с легкой и средней степенью, без симптомов - 539.

Родительская общественность задается вопросом: допускает ли МОН РК возможную вспышку COVID-19 среди детей в организациях образования? И имеется ли достаточное количество сил и средств для того, чтобы с ней справиться?

Просим считать это официальным запросом в Министерство образования РК.

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