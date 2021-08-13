Большинство опрошенных высказались за дистанционку или предоставление возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением

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АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА – Подавляющее большинство опрошенных считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В преддверии нового учебного года агентство Kazakhstan Today провело опрос. На сайте агентства читателям предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?".
Подавляющее большинство опрошенных (69%) считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн и офлайн обучением. Из них: 37% считают, что необходимо предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением, 32% респондентов ответили, что необходимо продолжить дистанционное обучение.
27% считают, что нужно вернуться в школы.
Ответ "Мне все равно" выбрали 2% опрошенных.
Напомним, вчера в ходе заседания правительства стало известно о том, что в новом учебном году школьники будут учиться в традиционном формате. К работе будут допущены привившиеся педагоги. К настоящему времени вакцинированы 93,1% подлежащих вакцинации педагогов и 88,4% других сотрудников учреждений образования.
Премьер-министр поручил до 25 августа текущего года обеспечить 100%-ную вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания, до 20 августа текущего года - завершить приемку школ в соответствии с санитарными требованиями: кварцевание, дезинфекция, масочный режим, ежедневная термометрия и др.
Сообщается, что будет проводится ежедневный утренний фильтр медицинскими работниками всех сотрудников и обучающихся. Также для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования будет внедрена система Ashyq. Как известно, система Ashyq не распространяется на несовершеннолетних. Кроме того, дети до 18 лет не подлежат вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели ограничение на использование школьниками смартфонов.
Стоит отметить, что в настоящее время Казахстан переживает пик заболеваемости COVID-19. За сутки регистрируется более 7600 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом. 10 августа зафиксировано 427 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. По состоянию на 23.59 11 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 664 524 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 64 492 заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
Массовая вакцинация от COVID-19 проходит в Казахстане с 1 февраля. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 5,9 млн человек, вторым компонентом привито около 4,5 млн человек. Согласно последним данным, численность населения Казахстана составляет 19 млн человек. Таким образом более 13 млн населения не вакцинировано.
Между тем прогнозы по возможному росту заболеваемости на примере южной столицы, мягко говоря, не внушают оптимизма. Эпидемиологическая обстановка в Алматы имеет тенденцию к ухудшению из-за роста заболеваемости Дельта-штаммом коронавируса, сообщил на брифинге в РСК руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев.
По прогнозу по заболеваемости коронавирусом главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, пик очередной, четвертой волны COVID-19 в городе Алматы ожидается к середине августа со спадом в начале сентября. "В августе прогнозируется 34,5 тыс. случаев, в сентябре - 4,5 тыс. случаев", - сказал Бекшин.
В инфекционных стационарах города Алматы развернуто 8910 коек, на 10 августа физически в них находится 5474 человек (216 детей). На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 11 908 пациентов, с симптомами - 11 090 с легкой и средней степенью, без симптомов - 539.
Родительская общественность задается вопросом: допускает ли МОН РК возможную вспышку COVID-19 среди детей в организациях образования? И имеется ли достаточное количество сил и средств для того, чтобы с ней справиться?
Просим считать это официальным запросом в Министерство образования РК.
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