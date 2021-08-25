Школьникам СКО не предоставят альтернативу в выборе формата обучения

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 АВГУСТА - Все школьники Северо-Казахстанской области, за исключением больных КВИ или контактных, начнут учебный год в традиционном формате. Об этом сообщила руководитель управления образования региона Гульмира Каримова.

Первого сентября линейки в школах пройдут только для учеников 1 и 11 классов, для остальных проведут классный час. Занятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, при этом из длительность увеличена с 40 до 45 минут, пишет Петропавловск.news

Обучение будет идти по принципу "один класс - один кабинет", с организацией смен и подсмен. Расписание звонков на перемены составлено по скользящему графику, в разное время для каждой параллели. Питание организовано с 30% наполняемостью обеденного зала. Реализация буфетной продукции только в индивидуальных упаковках.

В случае выявления заражения учащегося или учителя класс переходит на дистанционный формат обучения.

В этом году в школах области будут обучаться более 75 тыс. ребят - на 2,5 тыс. больше, чем в прошлом году. В регионе работают 472 школы.

Как сообщает Sputnik Казахстан , некоторые родители не согласны с решением перевести всех на офлайн-обучение, они опасаются отправлять детей в большие коллективы в разгар пандемии.

В прошлом году, когда дети болели в бессимптомной или легкой форме, было принято решение обучать их в онлайн-режиме. А сейчас, когда заболеваемость среди детей растет и дети уже болеют тяжело, всех поголовно отправляют учиться за парты. Где логика? Почему мы должны рисковать здоровьем и жизнью детей? Это что, эксперимент над детьми такой? Как будто русская рулетка", - сетует мать петропавловского шестиклассника Ирина Головина.

Другая жительница Петропавловска, Айгерим Мухатова, считает, что нужно подходить к этому вопросу дифференцировано.

Например, младшеклассников нужно выводить в школы, так как им сложно учиться онлайн. А среднее звено и старшее можно было бы оставить онлайн. Сын у меня в восьмом классе, он нормально учился дистанционно в прошлом году, все знания, в том числе и дополнительные, получил. К тому же и не болел. Хорошо было бы, если бы нам дали право выбора, как в Алматы, чтобы, к примеру, часто болеющие могли дома остаться. Так и безопасно будет", - считает женщина.

Однако руководитель управления образования области, комментируя просьбы родителей, подчеркнула, что никакой альтернативы, помимо офлайн-образования, у североказахстанских школьников нет.

В дистанционном формате дома смогут обучаться школьники в случае заболевания или если они контактные. Других исключений нет", - заключила Каримова.

Согласно данным управления здравоохранения области, в июле в сравнении с июнем текущего года в регионе наблюдался рост случаев COVID-19 среди детей в 8,5 раза. На конец прошлой недели в области под наблюдением находились 263 ребенка с коронавирусной инфекцией, в том числе 19 детей получали лечение в условиях стационара. Количество госпитализированных детей увеличилось в 4,3 раза.

Заболевание у детей протекает, в отличие от прошлого года, со всеми клиническими проявлениями: с повышением температуры, интоксикацией, одышкой. Зарегистрирован даже один летальный случай среди детей.

Пока на просьбы родителей отреагировал только главный санврач Алматы. Согласно последнему постановлению, по заявлению родителей школьникам должна быть предоставлена возможность учиться дистанционно

На сайте Kazakhstan Today ведется опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли вы, что дети должны вернуться к посещению школ?" В общей сложности 70% опрошенных поддерживают возможность онлайн-обучения: из них 35% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 35% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".

Агентство Kazakhstan Today обратилось в Министерство образования и науки с просьбой ответить на вопрос: рассматривается ли возможность дистанционного обучения для школьников по заявлению родителей, учитывая все еще высокий уровень распространения коронавирусной инфекции в стране?

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