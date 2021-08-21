В Алматы школьники смогут обучаться онлайн по заявлению родителей

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АЛМАТЫ. 20 АВГУСТА - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы о новом учебном годе в ходе прямого эфира в Instagram, сообщил, что основная масса детей будет учиться в традиционном формате, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Деткам с хроническими заболеваниями органов дыхания разрешили учебу офлайн. А также некоторые родители настойчиво просят, требуют, чтобы и здоровым детям дали возможность обучаться в режиме онлайн. Мы не можем им отказать, и в постановлении предусмотрена такая возможность - по заявлению родителей", - сказал Жандарбек Бекшин.

Главный санитарный врач напомнил, что вскоре ожидается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Мы грипп постоянно ждем. И у нас есть свой план для профилактических мероприятий, в основе которых также стоит вакцинация. Мы уже дали заявку на закуп противогриппозной вакцины. Естественно, мы можем провакцинировать от гриппа все население города. Мы работаем с основными группами риска. В частности, это дети с хроническими заболеваниями органов дыхания. Они в первую очередь подвержены ОРВИ и гриппу", - сказал Бекшин.

Он добавил, что в последние два года не было подъема заболеваемости гриппом.

Ранее сообщалось, что родители алматинских школьников настаивают на возможности удаленного обучения.

Сегодня вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, выступая на брифинге, сообщила, что в текущем году коронавирусом заболели почти 50 тыс. детей. Только за прошедшие сутки, по ее словам, КВИ выявлен у 531 ребенка.

Напомним, на сайте агентства проводится опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли вы, что дети должны вернуться к посещению школ?"

По данным на 12 августа, 69% опрошенных считали, что необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением. Из них: 37% считают, что необходимо предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением, 32% респондентов ответили, что необходимо продолжить дистанционное обучение. Еще 27% считают, что нужно вернуться в школы. Ответ "Мне все равно" выбрали 2% опрошенных.

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