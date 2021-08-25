Сводка эпидситуации в РК: больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировано в Алматы и Карагандинской области

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 23 августа 2021 года в Казахстане подтвержден 748 851 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрирован 5631 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 422;
в городе Алматы – 1505;
в городе Шымкенте – 147;
в Акмолинской области – 274;
в Актюбинской области – 166;
в Алматинской области – 394;
в Атырауской области – 302;
в ВКО – 173;
в Жамбылской области – 225;
в ЗКО – 58;
в Карагандинской области – 860;
в Костанайской области – 272;
в Кызылординской области – 97;
в Мангистауской области – 242;
в Павлодарской области – 312;
в СКО – 131;
в Туркестанской области – 51.
В Казахстане за сутки 7184 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 623 000 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 24 августа лечение от КВИ продолжают получать 123 226 человек (117 339 КВИ+ и 5887 КВИ-), из них:
- в стационарах – 28 577 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 94 649 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1824 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 555 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 267 пациентов.
За сутки 120 человек скончались от коронавируса и пневмонии.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 23 августа 2021 года зарегистрировано 8512 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 августа от КВИ скончались 97 человек.
22 августа 2021 года зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 23 летальных исхода и 10 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 67 870, летальных случаев – 4263, выздоровевших – 57 720.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Туркестанская область.
На 23 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 413 010 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 070 640 человек.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства