Сводка эпидситуации в РК: больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировано в Алматы и Карагандинской области

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 23 августа 2021 года в Казахстане подтвержден 748 851 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 5631 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 422;

в городе Алматы – 1505;

в городе Шымкенте – 147;

в Акмолинской области – 274;

в Актюбинской области – 166;

в Алматинской области – 394;

в Атырауской области – 302;

в ВКО – 173;

в Жамбылской области – 225;

в ЗКО – 58;

в Карагандинской области – 860;

в Костанайской области – 272;

в Кызылординской области – 97;

в Мангистауской области – 242;

в Павлодарской области – 312;

в СКО – 131;

в Туркестанской области – 51.

В Казахстане за сутки 7184 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 623 000 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 августа лечение от КВИ продолжают получать 123 226 человек (117 339 КВИ+ и 5887 КВИ-), из них:

- в стационарах – 28 577 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 94 649 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1824 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 555 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 267 пациентов.





За сутки 120 человек скончались от коронавируса и пневмонии.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 23 августа 2021 года зарегистрировано 8512 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 августа от КВИ скончались 97 человек.

22 августа 2021 года зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 23 летальных исхода и 10 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 67 870, летальных случаев – 4263, выздоровевших – 57 720.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне – Туркестанская область.

На 23 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 413 010 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 070 640 человек.

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