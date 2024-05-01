30.04.2024, 19:35 7241
В Минпросвещения разрешили провести последний звонок для выпускников
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев на аппаратном совещании ведомства 30 апреля сообщил, что последний звонок для выпускников прозвенит 25 мая.
Поручаю провести последние звонки по всей стране 25 мая. Уверен, что выпускники отметят это мероприятие с высокой культурностью, без расточительства, помпезности и на уровне духовной человечности. Ответственность за качественную организацию окончания учебного года и соблюдение мер безопасности ложится на руководителей региональных управлений образования", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что во всех казахстанских школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года.
2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей.
В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели с завершением 25 мая.
Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11-х (12-х) классов пройдет с 12 по 15 июня после завершения всех школьных экзаменов.
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30.04.2024, 15:47 9906
Прием заявок на ЕНТ стартует в Казахстане 6 мая
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прием заявлений на основное Единой национальное тестирование (ЕНТ) стартует в Казахстане 6 мая и продлится до 14 мая, проинформировал Национальный центр тестирования.
Само тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля. Однако для 6 регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых объявлен режим ЧС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая, а ЕНТ - с 25 мая по 12 июля.
Отмечается, что по решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.
Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO. Абитуриенты сами определяют дату, время и пункт тестирования. При этом они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.
В пресс-службе центра отметили, что в формате тестирования изменений нет.
Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и двум предметам на выбор. Изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" на 5 вопросов в 2024 году. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40. Кроме того, в профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка", - пояснили в НЦТ.
Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений - 120, включая 20 заданий по истории Казахстана, 10 заданий по грамотности чтения, 10 заданий по математической грамотности и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным - 140 баллов.
Время тестирования - 4 часа (240 минут). Кроме того, сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.
В целях обеспечения академической честности тестовые варианты маркируются. То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. На ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. С учетом мнений и желаний абитуриентов тестируемым выдается бумажный вариант таблиц", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того уточняется, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
Пороговый балл не изменился: для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" - не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" - не менее 60 баллов для нацвузов; для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов.
При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее). При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории и видеонаблюдения. После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", - предупредили в центре тестирования.
26.04.2024, 08:28 47251
В Минпросвещения рассказали, как пройдет последний звонок в школах Казахстана
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех казахстанских школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РК.
2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей.
В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели с завершением 25 мая.
В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24 мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года. На нем классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года", - отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.
Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11-х (12-х) классов пройдет с 12 по 15 июня после завершения всех школьных экзаменов.
Для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9-11-х классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях", - отметили в министерстве.
Напомним, 1 апреля в Казахстане начался прием заявлений для зачисления в первый класс. Он продлится до 31 августа 2024 года.
20.04.2024, 18:54 81586
Школьникам из СКО частично отменят СОР и СОЧ
В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься по ситуации
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Петропавловск. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Школьникам из пострадавших от паводков населенных пунктов Северо-Казахстанской области отменят СОР и СОЧ, сообщила на брифинге в СЦК официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдіқызы.
На сегодня принято решение об отмене СОР и СОЧ в Северо-Казахстанской области частично в пострадавших населенных пунктах. В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься по мере ситуации", - сказала спикер.
В настоящее время ведется работа по установлению причиненного ущерба и составлению списка педагогов, пострадавших в результате паводков. Ассоциации частных организаций образования открыли сбор для помощи пострадавшим. На сегодня собрано более 12 млн тенге.
Ранее проведение текущего контроля отменили в Актюбинской и Атырауской областях.
По последним данным МЧС, в эвакопунктах остаются 8778 человек, из них 3810 детей. В районах со сложной паводковой обстановкой более 80 школ перевели на дистанционное обучение.
18.04.2024, 13:30 95991
На каких условиях отечественные ученые из-за рубежа возвращаются в Казахстан - Миннауки
Большинство из них готовы приезжать на краткосрочный период - месяц или три месяца
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Дархан Ахмед-Заки в кулуарах сената рассказал, как казахстанские ученые возвращаются из-за рубежа развивать отечественную науку, передает корреспондент агентства.
По данным спикера, в прошлом году министерство провело переговоры с порядка 250 учеными, работающими за пределами Казахстана.
Большинство из них готовы приезжать на краткосрочный период - месяц или три месяца. Чтобы они приехали, нужно обеспечить соответствующую материально-техническую базу. Мы знаем, что где-то около 1 миллиона тенге вузы платят ученым из-за рубежа", - сообщил вице-министр.
Он отметил, что ученые не отказываются работать в Казахстане, потому что когда-то здесь получили образование, и это дало им старт дальше вовлечься в мировую науку. По его словам, они считают своим долгом помочь молодым ученым в Казахстане.
Напомним, вчера мажилис принял во втором чтении закон "О науке и технологической политике". В законе, в частности, определяются субъекты научной деятельности и их права.
Ранее президент Токаев неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки и повышения статуса ученых.
12.04.2024, 12:31 128356
В Казахстане 100% учебников перевели в цифровой формат
Учебники прошли государственную экспертизу
Фото: pixabay.com
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 100% школьных учебников перевели в цифровой формат, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
Они прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов", - заверили в ведомстве.
Сообщается, что цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах 13 издательств страны.
В целях внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. Учителя проводят уроки с использованием современных цифровых технологий, онлайн-коммуникаций, дифференциации и индивидуализации, а также улучшают знания по использованию онлайн-ресурсов", - добавила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК Майра Мелдебекова.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин заявил, что для решения проблемы тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах Казахстана предлагается использовать планшеты в качестве цифровых учебников.
11.04.2024, 17:04 134356
Школьников из затопленных регионов освободят от экзаменов и тестов
Фото: КНБ РК
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В регионах со сложной паводковой ситуацией школьников освободят от текущих экзаменов и тестов.
В частности, будут отменены СОР и СОЧ для учащихся Атырауской и Актюбинской областей.
Предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в 28 школах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей. В шести регионах проведение МОДО переносится с 15 апреля на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО). В остальных регионах занятия идут в штатном режиме", - рассказала на брифинге в республиканском информационном штабе официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдіқызы.
Она добавила, что министерство продолжает работу по организации учебного процесса и размещению детей, находившихся в эвакуационных пунктах.
На сегодня 2 393 ребенка уже размещены: учащиеся начальных классов - в детских оздоровительных центрах с полной организацией учебного процесса вместе с родителями; школьники среднего звена - в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения "Дарын", РФМШ, БИЛ и НИШ с организацией учебного процесса; старшеклассники (9-11 классы) - в общежитиях колледжей и ВУЗов", - рассказала спикер.
Дополнительно подготовлено еще 3182 места для размещения детей.
09.04.2024, 19:27 144686
В Казахстане освободят от сдачи экзаменов и тестов школьников из подтопленных регионов
Свыше 130 школ переведены на дистанционный формат обучения
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков. На сегодня в свои жилища вернулось почти 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства РК.
С начала паводков эвакуировано 86 тысяч наших жителей. В пунктах временного размещения сейчас проживают 8472 человека. Места эвакуации - это временная мера. Надо определить временное жилье для всех семей, чьи дома признаны негодными для проживания, без каких-либо исключений", - подчеркнул Олжас Бектенов.
В то же время до момента переселения особое внимание поручено обратить на поддержание работы эвакуационных пунктов.
Также премьер коснулся темы образования.
В десяти регионах нашей страны сейчас действует режим ЧС. Свыше 130 школ переведены на дистанционный формат обучения, но образовательный процесс детей из зон эвакуации прерван. Министерству просвещения поручаю освободить школьников от сдачи текущих экзаменов и тестов. Более того, необходимо в дальнейшем помочь им наверстать упущенное время", - отметил Олжас Бектенов.
Кроме того, поручено проработать вопрос обеспечения техническими средствами преподавателей и школьников в зонах ЧС после завершения активной фазы подтоплений.
Ранее стало известно, что пострадавшим от паводков получателям адресной социальной помощи автоматически пролонгируют назначение выплат.
04.04.2024, 17:16 168461
В Минпросвещения РК озвучили новые правила перевода ребенка в новую школу
Напомним, в Казахстане с 1 апреля по 31 августа 2024 года принимаются заявки для поступления в первый класс
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК.
Таким образом, согласно новым правилам, есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства", - пояснили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что в Казахстане с 1 апреля по 31 августа 2024 года принимаются заявки для поступления в первый класс. Родители могут подать документы своих детей на веб-портале электронного правительства egov.kz. При этом в лицеи и гимназии дети пойдут без экзаменов.
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