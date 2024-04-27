В Минпросвещения рассказали, как пройдет последний звонок в школах Казахстана

Во всех казахстанских школах пройдет единый классный час, пышные торжественные мероприятия не разрешены

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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех казахстанских школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РК.





2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей.





В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели с завершением 25 мая.





В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24 мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года. На нем классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года", - отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.





Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11-х (12-х) классов пройдет с 12 по 15 июня после завершения всех школьных экзаменов.





Для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9-11-х классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях", - отметили в министерстве.



