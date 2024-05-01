Генпрокурор проинформировал президента о криминогенной ситуации

Фото: Акорда

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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова. Президент заслушал отчет о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, сообщает пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере. Прокурорами из служебных помещений органов следствия освобождены 449 незаконно задержанных лиц. Инициирован пересмотр приговоров в отношении 515 лиц, в том числе улучшено положение 205 осужденных, оправдано 10 человек.





Главе государства было доложено о применении органами прокуратуры искусственного интеллекта в работе по возврату активов и розыску преступников. В Генеральной прокуратуре запущено пилотное апробирование "умной" аналитической платформы по поиску и отслеживанию незаконно выведенных из страны активов.





На сегодняшний день в результате принятых мер, в том числе с использованием информационных систем, задержаны 605 разыскиваемых преступников.





Кроме того, прокурорами сопровождается 663 инвестпроекта. В текущем году разрешены проблемные вопросы 148 инвесторов, вклад в экономику которых составляет 2,4 трлн тенге.





Президент поручил продолжить использование широкого спектра современных технологий, направленных на поиск и возврат незаконно выведенных за рубеж активов. Он подчеркнул важность обеспечения защиты конституционных прав граждан в уголовном процессе и эффективной защиты мерами прокурорского надзора прав инвесторов и бизнес-сообщества.