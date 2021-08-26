Сводка эпидситуации в Казахстане: от коронавируса и пневмонии скончались 157 человек

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НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 24 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 754 891 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6040 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 505;
в городе Алматы – 1590;
в городе Шымкенте – 220;
в Акмолинской области – 265;
в Актюбинской области – 388;
в Алматинской области – 358;
в Атырауской области – 307;
в ВКО – 167;
в Жамбылской области – 202;
в ЗКО – 123;
в Карагандинской области – 843;
в Костанайской области – 269;
в Кызылординской области – 98;
в Мангистауской области – 202;
в Павлодарской области – 317;
в СКО – 122;
в Туркестанской области – 64.
В Казахстане за сутки 8501 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 631 501 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 25 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 864 человека (114 747 КВИ+ и 6117 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 27 666 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 93 198 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1832 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 550 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 262 пациента.
От коронавируса и пневмонии за сутки скончались 157 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 августа 2021 года зарегистрировано 8643 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 августа от КВИ скончался 131 человек.
23 августа 2021 года зафиксировано 428 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 172 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 68 298, летальных случаев – 4289, выздоровевших – 57 892.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Туркестанская область.
На 24 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 448 802 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 123 033 человек.
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