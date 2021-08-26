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Сводка эпидситуации в Казахстане: от коронавируса и пневмонии скончались 157 человек

25.08.2021 16606
Сводка эпидситуации в Казахстане: от коронавируса и пневмонии скончались 157 человек
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 24 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 754 891 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 6040 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 505;
 
в городе Алматы – 1590;
 
в городе Шымкенте – 220;
 
в Акмолинской области – 265;
 
в Актюбинской области – 388;
 
в Алматинской области – 358;
 
в Атырауской области – 307;
 
в ВКО – 167;
 
в Жамбылской области – 202;
 
в ЗКО – 123;
 
в Карагандинской области – 843;
 
в Костанайской области – 269;
 
в Кызылординской области – 98;
 
в Мангистауской области – 202;
 
в Павлодарской области – 317;
 
в СКО – 122;
 
в Туркестанской области – 64.
 
В Казахстане за сутки 8501 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 631 501 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 864 человека (114 747 КВИ+ и 6117 КВИ-), из них:
 
- в стационарах находятся 27 666 пациентов;
 
- на амбулаторном уровне – 93 198 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 1832 пациента;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 550 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 262 пациента.
 
От коронавируса и пневмонии за сутки скончались 157 человек.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 августа 2021 года зарегистрировано 8643 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 августа от КВИ скончался 131 человек. 
 
23 августа 2021 года зафиксировано 428 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 172 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 68 298, летальных случаев – 4289, выздоровевших – 57 892.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне – Туркестанская область.
 
На 24 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 448 802 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 123 033 человек.

 

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