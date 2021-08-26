Сводка эпидситуации в Казахстане: от коронавируса и пневмонии скончались 157 человек

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НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 24 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 754 891 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6040 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 505;

в городе Алматы – 1590;

в городе Шымкенте – 220;

в Акмолинской области – 265;

в Актюбинской области – 388;

в Алматинской области – 358;

в Атырауской области – 307;

в ВКО – 167;

в Жамбылской области – 202;

в ЗКО – 123;

в Карагандинской области – 843;

в Костанайской области – 269;

в Кызылординской области – 98;

в Мангистауской области – 202;

в Павлодарской области – 317;

в СКО – 122;

в Туркестанской области – 64.

В Казахстане за сутки 8501 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 631 501 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 864 человека (114 747 КВИ+ и 6117 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 27 666 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 93 198 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1832 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 550 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 262 пациента.

От коронавируса и пневмонии за сутки скончались 157 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 августа 2021 года зарегистрировано 8643 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 августа от КВИ скончался 131 человек.

23 августа 2021 года зафиксировано 428 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 172 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 68 298, летальных случаев – 4289, выздоровевших – 57 892.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне – Туркестанская область.

На 24 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 448 802 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 123 033 человек.





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