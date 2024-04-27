Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганских железных дорог

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Кабул. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О готовности Казахстана участвовать в реализации проектов по развитию трансафганского коридора заявил вице-министр РК Серик Жумангарин на встрече в Кабуле с афганским коллегой Абдулой Гани Барадаром, - О готовности Казахстана участвовать в реализации проектов по развитию трансафганского коридора заявил вице-министр РК Серик Жумангарин на встрече в Кабуле с афганским коллегой Абдулой Гани Барадаром, сообщает пресс-служба правительства.





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Речь идет о строительстве железных дорог Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар и Герат - Кандагар - Спин-Булдак.





Проект даст возможность сократить время доставки грузов между странами региона почти в 10 раз, а также снизить стоимость перевозок грузов. Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганской магистрали посредством поставок материалов для верхнего строения ж/д пути, шпал и скреплений собственного производства", - говорится в сообщении.





За последние три года объем экспортных перевозок из Казахстана в Афганистан устойчиво растет: за 2023 год объем перевозок по железной дороге составил 2,7 млн тонн, из них 1,5 млн тонн - мука и зерно. Это на 14% больше в сравнении с уровнем 2021 года. Прогноз на ближайшие годы - увеличение экспорта на 40%. При этом к 2030 году ожидается рост перевозок в 3 раза.





Стороны также обсудили возможности возобновления воздушного сообщения между странами.





primeminister.kz





В рамках меморандума о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Афганистана авиаперевозчики сторон имеют право выполнять 3 регулярных пассажирских/грузовых рейса в неделю. Казахстанская сторона готова рассмотреть этот вопрос при поступлении заявок от афганских авиакомпаний" - сообщили в пресс-службе.





На прошедшей встрече представители АО "НК "КТЖ" также презентовали экспортные и транзитные возможности Казахстана для увеличения взаимного грузопотока.





Сегодня стартовал пилотный проект по организации нового мультимодального экспортного маршрута из Казахстана через Узбекистан, Афганистан, Пакистан и далее морем до порта Джебель-Али в ОАЭ. Новый маршрут организован при участии KTZ Express. Экспортер - казахстанская Bio Synergy co, партнер по доставке груза - пакистанская National Logistics Cell (NLC). Сейчас в Павлодарской области началась погрузка. Это алюмосиликатная полая микросфера. В Алматы груз будет перегружен в контейнеры и переброшен на машины пакистанского партнера. И далее автотранспортом - через Узбекистан и Афганистан до порта Карачи в Пакистане. Оттуда два контейнера отправятся морем до порта Джебель-Али в ОАЭ", - сообщил управляющий директор АО "НК "КТЖ" Бауыржан Урынбасаров.





По его словам, ожидаемый срок доставки грузов до места назначения - около 20-25 дней. При успешной реализации пилотного проекта ожидается активное развитие данного направления и привлечение значительных объемов грузопотока по новому маршруту.





В этот же день состоялись встречи Серика Жумангарина с министром иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки и министром торговли и промышленности Нуриддином Азизи.