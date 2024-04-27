Страны СНГ будут совместно бороться с биологическими угрозами: парламент принял закон  

Соглашение направлено на укрепление сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между странами СНГ и правовой основы развития коллективной системы противодействия биоугрозам

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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, передает корреспондент агентства.





Соглашение было подписано в Астане 28 октября 2022 года. Оно направлено на укрепление сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между странами содружества и правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам.









Положения соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах СНГ.





Согласно документу, основными направлениями работы специализированных противоэпидемических бригад являются: выявление возбудителей инфекционных болезней; участие в проведении противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации эпидемических очагов опасных инфекционных болезней; оказание консультативно-методической и практической помощи медицинским организациям государства запрашивающей стороны.





Основанием для привлечения специализированных противоэпидемических бригад являются:





- чрезвычайные ситуации, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одного государства - участника СНГ, и только по просьбе этого государства;





- чрезвычайные ситуации, имеющие трансграничное распространение и требующие осуществления согласованных действий с государствами, территории которых затронуты чрезвычайными ситуациями.





Соглашением также регулируются вопросы перемещения противоэпидемических бригад в зону чрезвычайной ситуации, приоритетного пропуска через государственную границу, транзита оснащения и расходных материалов, оплаты труда и страховки личного состава, питания и охраны места дислокации.





Принятие соглашения будет способствовать сотрудничеству по совместному проведению необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными инфекционными или массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями), требующими скоординированных на национальном и (или) международном уровне ответных мер по санитарной охране территории", - отметили в сенате.



