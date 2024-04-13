12.04.2024, 22:29 2491
В зоопарке Караганды родился медвежонок
Фото: Depositphotos
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В зоопарке Караганды 3 месяца назад родился медвежонок бурого медведя. Родителей медвежонка зовут Маша и Тимоша, медведица тщательно оберегает, защищает своего малыша и старается держать его в безопасности возле себя.
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10.04.2024, 12:22 9566
Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе
Фото: Кадр с видео
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Центр "Анаға тағзым" в Актобе стал основным пунктом сбора продуктов питания и необходимых вещей, которые распределяются и доставляются в пункты эвакуации для пострадавших от паводков. Всем этим занимаются тысячи волонтеров.
Я не мог не приехать сюда и не навестить своих земляков, которые с детства всегда меня поддерживали и желали больших высот. По новостям я узнал, что государство оказывает всю необходимую помощь. Самое главное, чтобы все смогли восстановить и вернуться к нормальной жизни", - сказал Димаш Кудайберген в беседе с волонтерами.
09.04.2024, 09:44 10151
Видео солнечного затмения опубликовали в NASA
Фото: Joel Kowsky / NASA
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Космическое явление наблюдали 8 апреля. Полное затмение Солнца было видно в Мексике, Канаде и США, а также на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах.
03.04.2024, 23:17 21721
Общественник напомнил как предотвращали весенние паводки 50 лет назад в СССР
Фото: Кадры с видео
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Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов доложил, что страна сталкивается со столь масштабными паводками впервые за годы независимости, передает корреспондент агентства.
В Казахстане за последние 30 лет это впервые такое, чтобы во время паводков было такое количество воды. Учитывая тот прогноз РГП "Казгидромет", мы в марте начали дополнительно освобождать емкости водохранилищ. Только за март на водохранилищах мы накопили около 3 кубических километра воды", - сообщил глава ведомства.
По информации министерства, в запасе есть свободные емкости для более двух кубических километров воды, которые "будут накапливать".
В Казахстане продолжают эвакуировать жителей из затопленных районов.
Сложная паводковая ситуация сохраняется в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Абайской областях, туда привлекли дополнительные силы.
Эвакуировали около 12 700 человек в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской областях, Улытау и Абай.
В пунктах временного размещения находятся около 6,5 тысячи человек. Заблокированы 53 поселка. В районах стихийного бедствия 88 школ переводят на дистанционный формат обучения.
В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
Несколько участков республиканских дорог закрыли из-за переливов. Спасают пострадавших, их ценное имущество, домашних животных с помощью вертолетов и лодок.
Президент Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом во время паводков, и извинился перед казахстанцами.
На территории Костанайской области в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
С помощью вертолетов эвакуировали более 150 жителей Костанайской области из затопленных населенных пунктов.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях.
Развернуты республиканский и 12 региональных штабов. Работает горячая линия и организованно круглосуточное дежурство.
03.04.2024, 10:51 23756
Самое мощное за последние 25 лет землетрясение произошло на Тайване
Фото: armenpress.am
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Ночью со 2 на 3 апреля в Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5 - сильнейшее за последние 25 лет.
Издание China Times сообщает о четырех погибших и более 97 пострадавших. Несколько зданий в столице полуострова - Тайбэе - уничтожены подземными толчками. Метро временно прекратило работу на всех линиях.
02.04.2024, 00:07 27301
Паводки в Казахстане: последствия ежегодной весенней катастрофы
Фото: mazhilis_kz
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В Казахстане продолжают эвакуировать жителей из затопленных районов.
Сложная паводковая ситуация сохраняется в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Абайской областях, туда привлекли дополнительные силы.
Эвакуировали около 12 700 человек в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской областях, Улытау и Абай.
В пунктах временного размещения находятся около 6,5 тысячи человек. Заблокированы 53 поселка. В районах стихийного бедствия 88 школ переводят на дистанционный формат обучения.
В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
Несколько участков республиканских дорог закрыли из-за переливов. Спасают пострадавших, их ценное имущество, домашних животных с помощью вертолетов и лодок.
Президент Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом во время паводков, и извинился перед казахстанцами.
29.03.2024, 06:13 35421
Права для мопедистов, антитеррористическая защита и мигранты из Узбекистана: комментарий МВД
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В Казахстане мопеды вне зависимости от объема их двигателей будут отнесены к транспортным средствам, а водителей обяжут получать права.
Граждане каких стран въезжают в Казахстан чаще всего, рассказал в кулуарах сената парламента заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха. По его словам, наибольшее количество мигрантов в Казахстане родом из Узбекистана.
В Казахстане проверяют объекты массового скопления людей, наиболее уязвимые в террористическом отношении. Проверки усилились после недавнего теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
28.03.2024, 18:41 36986
Сезон паводков: как казахстанцы спасаются от потопа
Фото: МО РК
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На территории Костанайской области в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
С помощью вертолетов эвакуировали более 150 жителей Костанайской области из затопленных населенных пунктов.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях.
Развернуты республиканский и 12 региональных штабов. Работает горячая линия и организованно круглосуточное дежурство.
23.03.2024, 23:20 47246
Теракт в российском "Крокус Сити Холле"
Фото: Синьхуа
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Число погибших в результате теракта, который произошел вчера в российском "Крокус Сити Холле", увеличилось до 133 человек.
По данным МЧС России, более 100 спасателей разбирают завалы.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.
Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
Один из зрителей в концертном зале "Крокус Сити Холл" помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста.
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Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?