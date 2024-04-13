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Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов доложил , что страна сталкивается со столь масштабными паводками впервые за годы независимости, передает корреспондент агентства.





В Казахстане за последние 30 лет это впервые такое, чтобы во время паводков было такое количество воды. Учитывая тот прогноз РГП "Казгидромет", мы в марте начали дополнительно освобождать емкости водохранилищ. Только за март на водохранилищах мы накопили около 3 кубических километра воды", - сообщил глава ведомства.





По информации министерства, в запасе есть свободные емкости для более двух кубических километров воды, которые "будут накапливать".









В Казахстане продолжают эвакуировать жителей из затопленных районов.





Сложная паводковая ситуация сохраняется в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Абайской областях, туда привлекли дополнительные силы.









Эвакуировали около 12 700 человек в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской областях, Улытау и Абай.





В пунктах временного размещения находятся около 6,5 тысячи человек. Заблокированы 53 поселка. В районах стихийного бедствия 88 школ переводят на дистанционный формат обучения.





В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.





Несколько участков республиканских дорог закрыли из-за переливов. Спасают пострадавших, их ценное имущество, домашних животных с помощью вертолетов и лодок.





Президент Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом во время паводков, и извинился перед казахстанцами.





На территории Костанайской области в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.









С помощью вертолетов эвакуировали более 150 жителей Костанайской области из затопленных населенных пунктов.









Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях.





Развернуты республиканский и 12 региональных штабов. Работает горячая линия и организованно круглосуточное дежурство.



