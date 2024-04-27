Весь мир вступил в эпоху катаклизмов - Токаев
Во многих регионах РК происходят беспрецедентные паводки
Фото: МЧС
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" заявил, что сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением, сообщает пресс-служба главы государства.
Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки. Самая главная для нас задача - обеспечение безопасности граждан. Для этого Правительство принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса. Я уже говорил, что сейчас приоритетной задачей, стоящей передо мной как президентом, является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни. Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия", - заявил глава государства.
Он также заявил, что Международный форум "Астана" в текущем году не состоится.
Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить. Другое дело - встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны" - сообщил президент.
По словам лидера Казахстана, на долю народа выпало непростое испытание.
В час испытаний сплотилось все наше общество. В результате слаженных действий Правительства, государственных органов, профильных служб, а также помощи волонтеров были своевременно эвакуированы более 119 тысяч человек, в том числе почти 45 тысяч детей. Нам удалось спасти жизни людей, и это главное", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также заявил, что по его поручению для оказания помощи пострадавшим разбронирован государственный материальный резерв.
Функционируют республиканский и областные оперативные штабы. Общественные активисты, волонтеры организовывают сбор гуманитарной помощи. В это сложное время ярко проявилась солидарность и высокая гражданская ответственность наших соотечественников. В ряде регионов уже начался процесс восстановления инфраструктуры и жилых домов. К этой работе подключились крупные предприниматели, огромный вклад вносят общественники. От отечественных компаний и предпринимателей в различные фонды помощи поступили и продолжают ежедневно поступать значительные финансовые средства", - отметил глава государства.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию.