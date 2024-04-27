Пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию
Фото: МЧС
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию. Об этом заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства.
По его словам, с прошлой недели начата работа по возмещению ущерба.
Вчера мной подписано постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим. Это только начало большой работы. К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать до 150 МРП. Это порядка 553 тыс. тенге, на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду. На данный момент уже порядка 11 тыс. семей получили выплату в размере 100 МРП", - сказал премьер-министр.
Также, по его словам, будут возмещаться потери предпринимателей.
Никто не останется без помощи. Все эти вопросы находятся на личном контроле президента и на моем контроле. Поэтому считаю, что мы преодолеем этот вызов достойно", - сказал Бектенов.
Он отметил, что ситуация с паводками постепенно стабилизируется.
Снято напряжение в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Вода начинает отступать в городах Петропавловске и Кульсары, где наблюдалась очень сложная обстановка. В круглосуточном режиме продолжается работа оперативных штабов в правительстве, МЧС и регионах... Тем не менее, в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется. Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках", - сказал премьер-министр.
Он поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения.
Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке", - подчеркнул премьер.
Министерству экологии поручено увеличить количество гидропостов на водоемах и реках.
Акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений. Там, где вода ушла, необходимо без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению. Министерству промышленности нужно создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры. Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки", - сказал премьер-министр.