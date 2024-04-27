Пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию

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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях - На полях совещания глав оборонных ведомств государств - членов ШОС министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с коллегой из Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом, сообщает пресс-служба МО РК.





Глава оборонного ведомства Казахстана поздравил Хаваджу Мухаммада Асифа с назначением на пост главы оборонного ведомства и пожелал ему плодотворной деятельности.





Стороны с удовлетворением отметили укрепление взаимодействия по линии военного образования и науки, боевой подготовки, миротворческой деятельности, а также в сфере информационной безопасности.





Руководитель оборонного ведомства Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие в совещании министров обороны государств - членов ШОС и подчеркнул важность предстоящего визита в Казахстан главнокомандующего Сухопутными войсками Пакистана генерала Асима Мунира.



