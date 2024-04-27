Паводки в Казахстане: в каких регионах страны обстановка остается напряженной
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан рассказали, в каких регионах страны паводковая обстановка остается напряженной, сообщает пресс-служба ведомства.
Сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода проходит по территории нашей страны. Большой объем проходит по руслу реки Жайык через город Уральск. Половодье продолжается", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что уровень реки Жайык в городе Уральске составляет 863 сантиметра, за сутки он снизился на 1 сантиметр.
Для рационального использования и транспортировки паводковой воды в лиманы, природные сенокосы и озера, специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят механическую очистку Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Также ведутся оперативные восстановительные работы на размытых участках каналов и на гидротехнических сооружениях каскада водохранилищ. Специалисты "Казводхоза" постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ. Паводковая обстановка в ЗКО стабильно напряженная", - отметили в министерстве.
Кроме того, по данным ведомства, в Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%. Отмечается, что половодье продолжается.
Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища снизилась до 337 сантиметров. В период паводка специалисты Северо-Казахстанского филиала "Казводхоза" провели берегоукрепительные работы Сергеевского гидроузла. Было уложено более 82 тонн бутового камня, 15 железобетонных плит, 25 железобетонных блоков и другие материалы. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск - 1279 сантиметров. Обстановка в регионе остается напряженной", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО, пик паводков пройден.
На водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки", - заверили в министерстве.
Между тем в пресс-службе правительства РК рассказали, какую социальную поддержку получают граждане в пострадавших от паводков регионах.
Единовременная выплата в размере 100 МРП выплачена более 11 тысячам семей. Банками и микрофинансовыми организациями рассматриваются отсрочки платежей по кредитам на 3 месяца - с 1 апреля по 30 июня. В этот период не будут начисляться штрафы и пени. На сегодня акиматами сформирован список из более чем 5 тысяч человек и свыше 110 субъектов бизнеса", - сообщили в пресс-службе.
Также более 4 тысяч детей, находившихся в эвакуационных центрах, были переведены в детские оздоровительные лагеря, общежития колледжей и вузов, интернаты школ, таких как НИШ и БИЛ. Кроме того, ЕНТ для выпускников школ 6 пострадавших регионов будет проходить по отдельному графику.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков в РК выплатят дополнительную компенсацию.