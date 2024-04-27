25.04.2024, 19:08 110836
В Казахстане появятся общественные пастбища - Минсельхоз
Документ доступен для обсуждения до 14 мая
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства на сайте "Открытые НПА" опубликовало изменения и дополнения в правила выпаса сельскохозяйственных животных. Документ доступен для публичного обсуждения до 14 мая.
В правила добавляется понятие "общественные пастбища" - пастбища, расположенные на прилегающей территории населенных пунктов и находящиеся в государственной собственности, предназначенные для удовлетворения нужд местного населения по выпасу маточного поголовья сельскохозяйственных животных личного подворья. При выпасе сельскохозяйственных животных на пастбищах допускается сенокошение в целях заготовки кормов в случаях, когда продуктивность пастбищ превышает потребность в кормах выпасаемых сельскохозяйственных животных при соблюдении предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ.
В прежней формулировке не предусматривалась возможность сенокошения для заготовки кормов.
Пастбища, в том числе общественные пастбища, не предоставляются в частную собственность и землепользование и используются только для нужд населения для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья.
Также отмечается, что сельскохозяйственные животные, передвигающиеся без сопровождающих, считаются безнадзорными и подлежат загону в места для временного содержания до выявления владельца.
Вынесения отдельного решения акимов города районного значения, поселка, села, сельского округа и местного исполнительного органа района, города областного значения о предоставлении пастбищ не требуется.
При превышении предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ для увеличения площадей пастбищ, предназначенных для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, может осуществляться принудительное отчуждение для государственных нужд ранее предоставленных пастбищ.
Из правил исключается пункт о том, что выпас сельскохозяйственных животных на пастбищах заканчивается с залеганием снежного покрова высотой 15-20 см.
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26.04.2024, 20:29 29561
Министры обороны Казахстана и Пакистана обсудили перспективы сотрудничества
Стороны отметили укрепление взаимодействия
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях совещания глав оборонных ведомств государств - членов ШОС министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с коллегой из Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом, сообщает пресс-служба МО РК.
Глава оборонного ведомства Казахстана поздравил Хаваджу Мухаммада Асифа с назначением на пост главы оборонного ведомства и пожелал ему плодотворной деятельности.
Стороны с удовлетворением отметили укрепление взаимодействия по линии военного образования и науки, боевой подготовки, миротворческой деятельности, а также в сфере информационной безопасности.
Руководитель оборонного ведомства Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие в совещании министров обороны государств - членов ШОС и подчеркнул важность предстоящего визита в Казахстан главнокомандующего Сухопутными войсками Пакистана генерала Асима Мунира.
Ранее состоялась встреча министров обороны Казахстана и Ирана.
26.04.2024, 20:25 30316
В МВРИ рассказали, сколько воды смогут собирать 20 новых водохранилищ
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 новых водохранилищ смогут собирать до 2,5 миллиарда кубометров воды. На первом этапе запланировано строительство 10 водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и Жетысуской областях, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.
На сегодня введено в эксплуатацию одно водохранилище - Кенсай-Коскорган-2 в Туркестанской области.
В Байдибекском районе Туркестанской области начато строительство водохранилища Байдибек-ата, в Толебийском районе начата реализация проекта по строительству водохранилища Каракуыс.
Кроме того, ведутся работы по разработке проектно-сметных документаций по строительству 8 водохранилищ. Это Есильский контррегулятор в Акмолинской области, Покатиловское водохранилище в Алматинской области, водохранилище на реке Большой Узень в поселке Жалпактал и водохранилище на реке Малый Узень у села Сексенбай ЗКО, водохранилища Ыргайты, Калгуты и Акмола в Жамбылской области, водохранилище на канале Караузяк в Кызылординской области.
Напомним, вопрос строительство водохранилищ предусмотрен в концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы
Ранее официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева сообщила, что для защиты населенных пунктов от подтоплений и для сбора паводковых вод министерство приступило к работам по строительству 20 водохранилищ.
26.04.2024, 20:00 31576
Состоялась встреча министров обороны Казахстана и Ирана
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках совещания глав оборонных ведомств государств - членов ШОС руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с коллегой из Ирана генерал-майором Аштиани Мохаммадом Реза Караи, сообщает пресс-служба МО РК.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по участию представителей Вооруженных сил Ирана в мероприятиях в формате Шанхайской организации сотрудничества, в которой с июня 2023 года Казахстан является председателем.
Стоит отметить, что Иран в 2023 году завершил процедуры по членству в ШОС, поэтому в нынешнем совещании глав оборонных ведомств выступает в качестве полноправного участника.
26.04.2024, 19:26 34816
Глава государства подписал закон о госнаградах
Фото: Акорда
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
Поправки в закон "О государственных наградах Республики Казахстан" разработаны в рамках исполнения поручения главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая "Адал адам - Адал еңбек - Адал табыс" 15 марта 2024 года.
Законом предусматривается присвоение степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.
Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
26.04.2024, 16:53 40281
Министры обороны стран - участниц ШОС обсудили проблемы международной и региональной безопасности
Стороны определили шаги по развитию сотрудничества между оборонными ведомствами
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества в Астане состоялось совещание министров обороны, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
В ходе совещания была обсуждена актуальная проблематика международной и региональной безопасности, определены шаги по развитию сотрудничества между оборонными ведомствами.
Было отмечено, что ШОС не является военно-политическим блоком, а взаимодействие в военной сфере не направлено против других стран. Деятельность совещания ориентирована на укрепление мер доверия в военной области, координацию усилий по противодействию вызовам и угрозам региональной безопасности. В этой связи отмечена необходимость продолжения проведения совместных военных антитеррористических учений "Мирная миссия".
В целях популяризации деятельности вооруженных сил государств - членов организации главы оборонных ведомств договорились развивать взаимодействие между военно-историческими музеями.
В своем выступлении глава МО РК Руслан Жаксылыков обратил внимание участников на исторический аспект организации.
Если вернуться к истокам ШОС, то следует отметить, что основу ее создания заложили соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года (Шанхайское соглашение) - и соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года (Московское соглашение)", - отметил министр.
Жаксылыков предложил в рамках организации разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС, предусмотрев на добровольной основе взаимные посещения воинских частей, предоставление информации о проводимых крупных военных учениях, руководстве и структуре оборонных ведомств.
По итогам совещания были подписаны протокол, ряд документов, регламентирующих сотрудничество, а также принято совместное коммюнике. В завершение мероприятия министр обороны Казахстана и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное заявление.
26.04.2024, 09:41 64891
В озеро Балхаш направили паводковую воду
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Конаев. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В озеро Балхаш направили паводковую воду. С начала года уровень воды в озере увеличился на 15 сантиметров. Средний уровень воды в озере на 1 января составлял 159 см, а к 1 апреля этот показатель достиг 174 см. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому появилась возможность направить около 2,3 кубического километра воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш", - отметили в ведомстве.
Для определения уровня воды в озере Балхаш ведется наблюдение на четырех гидропостах. Самый высокий уровень воды зафиксирован на гидропосту Сарышаган, здесь он составил 210 см. Самый низкий уровень воды в озере - 140 см, он установлен на Каракумском гидропосту. Уровень воды на Балхашском гидропосту составил 177 см, на гидропосту Мынарал - 167 см.
Ранее в Министерстве водных ресурсов РК рассказали, как будут использовать паводковую воду.
25.04.2024, 18:14 113831
Казахстан и Китай подписали план двустороннего военного сотрудничества
Руководители оборонных ведомств Казахстана и Китая обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их развития
Фото: gov.kz
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита военной делегации под руководством министра обороны Китайской Народной Республики Дун Цзюня в Министерство обороны РК был подписан план двустороннего военного сотрудничества между Казахстаном и Китаем на 2024 год, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе встречи руководители оборонных ведомств Казахстана и Китая обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их развития.
Символично, что ваш первый визит в этой должности состоялся в Казахстан. Это знак огромного доверия и дружественных отношений между нашими народами. Уверен, что это событие не только укрепит сотрудничество между оборонными ведомствами, но и между нашими странами", - подчеркнул министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.
В свою очередь Дун Цзюнь поддержал намерение в углублении и развитии сотрудничества между ведомствами.
В качестве министров обороны на наших плечах лежит большая миссия в укреплении двусторонних отношений. Мой визит проходит накануне совещания министров обороны государств - членов ШОС. Усиливать взаимодействие в рамках ШОС - одна из приоритетных задач", - заявил он.
Кроме того, Дун Цзюнь отметил большую работу Казахстана в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем подчеркнул, что казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне - вечного всестороннего стратегического партнерства.
25.04.2024, 17:54 94581
Эпидситуация после паводков в Казахстане стабильная - Минздрав
Фото: pexels.com
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После паводкового периода эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная, сообщила главный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова.
Сегодня, в принципе, эпидемиологическая ситуация стабильная. То есть мы не видим изменений показателей, сравнивая с показателями заболеваемости группой острых кишечных заболеваний, даже за такой период прошлого года. В настоящее время ситуация спокойная", - проинформировала она.
По словам Айжан Есмагамбетовой, с начала паводкового периода исследовано более 10 тысяч проб из централизованного и нецентрализованного водоснабжения. По результатам этих исследований опасности передачи и возникновения инфекций, передающихся по воде, нет.
В речной воде не обнаружено патогенной микрофлоры, вирусов. Естественно, показатели мутности и цвета выше нормы, но они оказывают влияние на возникновения инфекционных заболеваний", - сообщил главный санитарный врач.
Она подчеркнула, что объекты, представляющие особое значение для Минздрава, - септики, наборные установки, объекты водоснабжения - дезинфицируются в первую очередь.
Также журналисты поинтересовались у главного санврача Казахстана, представляют ли затопленные скотомогильники угрозу для населения.
В принципе, как таковые сибиреязвенные захоронения и скотомогильники для нас больших рисков не несут, потому что для них характерны жесткие требования при захоронении - саркофаг, сжигание и так далее. По проведенным лабораторным исследованиям не обнаружено никаких возбудителей заболеваний у животных и человека. Тем не менее дезинфекционные мероприятия там тоже проведены", - заявила Айжан Есмагамбетова.
Напомним, в Казахстане затопило захоронения сибирской язвы и скотомогильники.
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