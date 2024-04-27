Токаев принял решение провести сессию АНК в онлайн-формате

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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства на - Министерство сельского хозяйства на сайте "Открытые НПА" опубликовало изменения и дополнения в правила выпаса сельскохозяйственных животных. Документ доступен для публичного обсуждения до 14 мая.





В правила добавляется понятие "общественные пастбища" - пастбища, расположенные на прилегающей территории населенных пунктов и находящиеся в государственной собственности, предназначенные для удовлетворения нужд местного населения по выпасу маточного поголовья сельскохозяйственных животных личного подворья. При выпасе сельскохозяйственных животных на пастбищах допускается сенокошение в целях заготовки кормов в случаях, когда продуктивность пастбищ превышает потребность в кормах выпасаемых сельскохозяйственных животных при соблюдении предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ.





В прежней формулировке не предусматривалась возможность сенокошения для заготовки кормов.





Пастбища, в том числе общественные пастбища, не предоставляются в частную собственность и землепользование и используются только для нужд населения для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья.





Также отмечается, что сельскохозяйственные животные, передвигающиеся без сопровождающих, считаются безнадзорными и подлежат загону в места для временного содержания до выявления владельца.





Вынесения отдельного решения акимов города районного значения, поселка, села, сельского округа и местного исполнительного органа района, города областного значения о предоставлении пастбищ не требуется.





При превышении предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ для увеличения площадей пастбищ, предназначенных для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, может осуществляться принудительное отчуждение для государственных нужд ранее предоставленных пастбищ.





Из правил исключается пункт о том, что выпас сельскохозяйственных животных на пастбищах заканчивается с залеганием снежного покрова высотой 15-20 см.