Президент вводит режим жесткой экономии государственных средств

Фото: Акорда

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Костанай. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в оперативном штабе, развернутом в городе Тоболе, встретился с жителями сел Костанайского района, пострадавшими от наводнения, сообщает пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех за гражданскую активность и неравнодушие, отметив, что единство народа ярко проявляется в такое сложное время.





Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств, для того чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.





Самое главное - это компенсация, и она будет выплачена. Более того, тем, кто потерял жилье или нуждается в ремонте, будут выделены средства. Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проект таких домов имеется. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы. Я поставил задачу перед правительством, чтобы в наступающие летние месяцы, а также осенью было развернуто строительство и полностью ликвидированы последствия бедствия", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства заявил, что за каждым регионом будут закреплены крупные предприниматели страны, для того чтобы преодолеть последствия наводнений.



