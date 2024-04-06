Паводковая катастрофа: В Казахстане такое впервые за 30 лет
Из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В Актюбинской области сохраняется риск подтоплений. На большинстве рек - пики половодья. В регионе подтопленными остаются 792 дома. Режим ЧС объявлен в 5 районах: Кобда, Мугалжар, Темир, Айтеке би, Уил, а также в Актобе. Эвакуировано 8 978 человек. За 3 дня в комиссию поступило 1623 заявления на возмещение материальных потерь.
Всего в Казахстане в зоне подтопления остаются более 1300 домов. В связи с паводками глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.