04.04.2024, 22:09 3106

Паводковая катастрофа: В Казахстане такое впервые за 30 лет

Фото: МЧС РК
Из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.

В Актюбинской области сохраняется риск подтоплений. На большинстве рек - пики половодья. В регионе подтопленными остаются 792 дома. Режим ЧС объявлен в 5 районах: Кобда, Мугалжар, Темир, Айтеке би, Уил, а также в Актобе. Эвакуировано 8 978 человек. За 3 дня в комиссию поступило 1623 заявления на возмещение материальных потерь.

Всего в Казахстане в зоне подтопления остаются более 1300 домов. В связи с паводками глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
 
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23.03.2024, 22:07 32781

Теракт в российском "Крокус Сити Холле"

Фото: Синьхуа
Число погибших в результате теракта, который произошел вчера в российском "Крокус Сити Холле", увеличилось до 133 человек.

По данным МЧС России, более 100 спасателей разбирают завалы.

Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.

Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
 
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21.03.2024, 23:31 42536

Казахстан отмечает Наурыз Мейрамы

Фото: Akorda

 
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20.03.2024, 22:51 47491

Снимки нашей прекрасной планеты с борта Международной космической станции

Фото: Роскосмос / t.me/roscosmos_gk

 
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15.03.2024, 22:44 61921

От имени Главы государства был проведен ауызашар для участников Национального курултая

Фото: Акорда

 
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08.03.2024, 12:31 84831

Цветы весны и женского праздника


 
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07.03.2024, 22:55 93436

Глава государства поздравил женщин с наступающим праздником

Фото: Акорда

 
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07.03.2024, 18:05 94116

Поздравление от животных с 8 марта

Фото: Depositphotos

 
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04.03.2024, 20:44 99131

Казахстанцы триумфально завершили выступление на "Играх будущего" в Казани

Фото: МТС РК
В Казани состоялась торжественная церемония закрытия "Игр будущего". Первый международный мультиспортивный турнир объединил 21 инновационную фиджитал-дисциплину. Участниками стали более 2 тысяч человек в возрасте 12-62 лет.

Соревнования включали разработки в геймдеве, киберспорте, робототехнике (гонки дронов и битвы роботов), дополненной и виртуальной реальности, информационных технологиях и искусственном интеллекте. В Играх приняло участие 48 казахстанцев в 13 дисциплинах. Отечественные спортсмены привезли с "Игр будущего" набор медалей из разных дисциплин.

Триумфом стало выступление пяти казахстанцев в составе команды xGOD, они продемонстрировали выдающиеся навыки и добилась победы на чемпионате "Игры будущего 2024" по игре Counter-Strike 2 и лазертагу.
 
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