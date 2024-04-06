Пострадавшим от паводков сделают отсрочку по кредитам на 3 месяца

Теперь отпечатки пальцев будут брать у детей в возрасте от 12 до 16 лет с их согласия при оформлении паспорта гражданина РК в загранучреждениях Республики Казахстан

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК внесло изменения в правила дактилоскопической регистрации.





Согласно документу, органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также для их восстановления либо замены с их согласия (в прежней редакции правил согласие не требовалось).





Дактилоскопии также подлежат иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, обратившиеся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан; при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:





вида на жительство иностранца в РК;

удостоверения лица без гражданства;

удостоверения беженца;

проездного документа.





Также отпечатки пальцев будут брать у детей в возрасте от 12 до 16 лет с их согласия при оформлении паспорта гражданина РК в загранучреждениях Республики Казахстан. Ранее дактилоскопию должны были проходить только 16-летние граждане.





В правилах также появился пункт об обязательной дактилоскопии иностранцев и лиц без гражданства, достигших шестнадцатилетнего возраста:





при оформлении виз Республики Казахстан;

выдворении за пределы Казахстана, либо попадании под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных республикой;

которым выдается удостоверение личности моряка РК.





В обновленных правилах также говорится, какие сведения содержит материальный носитель с дактилоскопической информацией, кто освобождается от дактилоскопической регистрации, в каких случаях она проводится повторно и т.д.





С полным текстом документа можно ознакомиться здесь



