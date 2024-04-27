Два ребенка погибли при пожаре квартиры в Атырауской области

Двух взрослых в бессознательном состоянии доставили в реанимацию

Фото: ДЧС Атырауской области

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Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На месте пожара пятиэтажного жилого дома в поселке Индербор Индерского района обнаружены тела двух детей, - На месте пожара пятиэтажного жилого дома в поселке Индербор Индерского района обнаружены тела двух детей, сообщили в ДЧС Атырауской области.





Рано утром 25 апреля в поселке Индербор в одной из квартир на втором этаже 5-этажного жилого дома произошел пожар.





В спальне горящей квартиры спасатели обнаружили тела погибших детей 2014 и 2017 годов рождения, а также матери 1995 года рождения и мужчины 1994 года рождения, которые находились в бессознательном состоянии.





Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение центральной районной больницы.





Пожар локализован в 06.02 и полностью ликвидирован в 06.10. Причины пожара выясняют специалисты.







