25.04.2024, 18:24 13146
Производство новых медпрепаратов запустят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Производство новых медицинских препаратов запустят в Казахстане а этом году, сообщил председатель Комитета фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Нурлан Искаков.
В этом году новые производства вводятся в эксплуатацию. Ряд отечественных производителей, например большие заводы по производству шприцев. Также в этом году запускается новый проект - совместное производство онкопрепаратов с компанией Roche. Будет запуск ряда гигантов", - проинформировал Нурлан Искаков.
По его словам, в республике ожидается открытие порядка семи новых производств с большим и разнообразным перечнем продукции.
Напомним, в 2022 году экс-глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что долю отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий на казахстанском рынке планируется довести до 50% к 2026 году.
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07.04.2024, 10:36 86906
Минздрав РК исследовал воду в паводкоопасных регионах, более 130 проб не соответствуют нормам
Фото: Минздрав РК
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана ведет мониторинг качества питьевой воды в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией. С начала паводков исследовано более 4 тысяч проб воды, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий территориальными подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения. Проведены отбор и исследование более 4 тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующими гигиеническим нормативам оказались 133 пробы", - проинформировали в Минздраве.
В пресс-службе отметили, что работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.
В десяти регионах, где объявлен режим ЧС местного масштаба, порядка 3 тысяч медицинских работников продолжают исполнять свою важную миссию - оказывать медицинскую помощь и поддерживать здоровье наших граждан. В подтопленных районах работает около 300 бригад скорой медицинской помощи", - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Для проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий привлечено около 900 специалистов санитарно-гигиенической службы.
05.04.2024, 17:13 95591
Эксперт: Паводки могут вызвать вспышку заболеваемости кишечными инфекциями среди населения
Аскаров считает возможным и случаи заражения сибирской язвой
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводки могут вызвать вспышку заболеваемости кишечными инфекциями среди населения, заявил руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий Национального центра общественного здравоохранения Альберт Аскаров.
В первую очередь паводки могут вызвать рост и вспышки заболеваемости кишечными инфекциями. Это дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит "А". Не исключено, что могут быть даже случаи заболевания холерой, если возбудитель попадет с паводковыми водами в питьевую воду, которую будут употреблять без кипячения или обеззараживания", - цитирует sputnik.kz эксперта.
Кроме того, Альберт Аскаров считает возможным и случаи заражения сибирской язвой в случае размывания захоронения животных с сибирской язвой из скотомогильников.
По его словам, это может произойти из-за попадания паводковых вод в колодцы и родники. Он не исключает риск попадания таких вод в централизованную систему водоснабжения.
Эксперт также дал советы для снижения риска заболеваемости.
Необходимо употреблять воду только гарантированного качества - это бутилированная или кипяченная вода", - отметил представитель центра.
Фрукты и овощи следует мыть только водой гарантированного качества. Также рекомендуется соблюдать элементарные правила гигиены - мыть руки с мылом, добавил Аскаров.
Напомним, в девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. Всего с начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В шести областях страны ограничено движение на автодорогах. Из-за невозможности эвакуировать людей автомобильным транспортом жителей Атырауской области вывозят поездом.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
29.03.2024, 15:40 121461
Казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения - эксперты
Фото: pexels.com
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская система обязательного социального медицинского страхования дискредитирована в глазах населения. Среди ее недостатков - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Финансирование системы здравоохранения РК достигло рекордной за последние годы суммы в 2,8 трлн тенге. Это на 64,9% больше, чем в самый сложный первый год пандемии COVID-19. Больше половины этих средств (57%, или 1,6 трлн) выделяются в рамках государственной обязательной бесплатной медпомощи, остальное - из Фонда социального медстрахования (ФСМС). Однако при росте показателей и перепотреблении услуг отрасль остается недофинансированной", - пишет Finprom.
По данным председателя правления НАО "ФСМС" Абылкаира Скакова, которые он озвучил на расширенной коллегии здравоохранения, в 2024 году дефицит в здравоохранении составляет 151 млрд тенге. Из них 116 млрд - критический дефицит.
По таким направлениям, как первичная медико-санитарная медпомощь (ПМСП), скорая помощь, онкогематология и амбулаторно-лекарственное обеспечение, денег достаточно только на 10-11 месяцев. При этом, по словам главы ФСМС, дополнительного финансирования в текущем году не предвидится и этой социальной сфере необходимы оптимизация, поиск резервов и переход на режим жесткой экономии", - пишет агентство.
Эксперты отмечают: экстенсивный рост расходов последние годы не позволил отечественному здравоохранению достичь высокого уровня медицинской помощи. По данным Минздрава, уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи в прошлом году составил лишь 44,5%. Больше половины пациентов были недовольны отечественной медициной. В 2023 году количество жалоб казахстанцев на услуги в системе здравоохранения выросло на 13,7% за год и достигло 27,4 тыс.
В глазах многих граждан система ОСМС дискредитирована, сейчас ее нужно реанимировать, возвращать доверие казахстанцев. Мы любим говорить, что у нас перепотребление, медорганизации где-то нарушают, но нужно признать - система пока еще недофинансирована. Чтобы достичь целевых показателей, необходимо увеличивать расходы, государство должно выполнять свои обязательства. В этом году бюджет недоплатил 275 млрд тенге. Это медицинские исследования, обследования, медпомощь", - отметил мажилисмен Асхат Аймагамбетов.
В Министерстве здравоохранения признают: система страховой медицины ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами.
Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину", - пишут авторы статьи.
Аналитики ФСМС сообщают: в прошлом году из 14 млн человек, состоящих на учете у врача, 11,7 млн человек (или 84%) лишь единожды посетили врача в рамках ПМСП. По словам Абылкаира Скакова, это косвенно подтверждает, что "далее пациенты вынуждены были пользоваться платными услугами". Итог: динамическим наблюдением охвачены только 478 тыс. человек, или 3,4% от общего количества нуждающихся в этом.
По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20%.
Не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают эксперты.
Согласно рекомендациям ВОЗ, этот третий уровень профилактики должен быть в пределах 3-5%. В идеальном варианте должно быть наоборот: большая часть - 60-70% - обращений в рамках ПМСП должны быть на уровне первичной профилактики - скринингов, устранения и сокращения факторов риска болезней. В Казахстане этот показатель составляет всего 3%.
Среди ключевых проблем системы здравоохранения новая глава профильного министерства Акмарал Альназарова называет непрозрачность системы ОСМС, ее низкую эффективность, финансовую неустойчивость медицинских организаций. Каждый пятый поставщик медицинских услуг в Казахстане имеет кредиторскую задолженность, что говорит о системной проблеме финансирования больниц.
Согласно информации Министерства здравоохранения, общая сумма кредиторской задолженности 423 медицинских организаций на конец января текущего года составила 82,3 млрд тенге. В целом за последний год долги больниц перед контрагентами выросли на 3,8%. Однако во всех регионах ситуация разная. Например, в Астане размер "долговой ямы" медучреждений уже достиг 18,3 млрд тенге (плюс 38,9%), в Алматы - 5,7 млрд (плюс 7,3%), в ВКО - 4,9 млрд (плюс 25,9%).
Причиной сложившейся ситуации стала несовершенная система формирования тарифов, непрозрачность определения объемов медицинской помощи и ее территориального распределения", - сообщила на коллегии глава Минздрава.
Кроме выравнивания и адресного поднятия тарифов на оплату услуг из бюджета для убыточных больниц, глава профильного ведомства предлагает вернуть министерству государственные функции планирования объемов медицинской помощи, расходов и тарифной политики. При существующем состоянии системы здравоохранения больницы, работающие по ГОБМП, не укладываются в свои сметы расходов и продолжают копить долги.
22.03.2024, 13:51 148971
О неблагоприятной эпидситуации по коклюшу в Казахстане заявили в Минздраве
В стране зарегистрировано 392 случая заболевания коклюшем среди детей до 14 лет
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коклюшу, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
По заявлению Минздрава, в стране зарегистрировано 392 случая заболевания коклюшем среди детей до 14 лет. Из них 90% - дети до пяти лет.
Рост заболеваемости коклюшем медики связывают со снижением коллективного иммунитета. Источником инфекции врачи называют непривитых детей.
Коклюш распространяется воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре больного. Сначала у ребенка появляются признаки обычного простудного заболевания: насморк, повышение температуры, умеренный кашель. Постепенно кашель усиливается, переходит в приступообразный, повторяющийся многократно", - рассказали в Минздраве.
Врачи отмечают, что коклюш опасен такими осложнениями, как пневмония и поражение головного мозга.
Для лечения больных коклюшем не существует специфических лекарств. Единственным надежным и эффективным способом защиты от заболевания является вакцинация", - добавили в Минздраве.
Напомним, в Карагандинской области с начала года зарегистрировали десятки случаев заболевания коклюшем.
22.03.2024, 11:37 149806
В Восточно-Казахстанской области заболеваемость ОРВИ выросла в два раза
По прогнозам специалистов, эпидсезон по ОРВИ и гриппу завершится в конце апреля
Фото: freepik.com
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Усть-Каменогорск. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией выросла в два раза, сообщили департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости ОРВИ в 2,2 раза, гриппом - в 1,8 раза", - цитирует yk-news.kz сообщение ведомства.
Отмечается, что в текущем эпидемиологическом сезоне зарегистрировали 172 388 случаев ОРВИ в регионе. При этом на долю Усть-Каменогорска пришлось 104 199.
Это связано с изменчивостью свойств вирусов, а также с погодой, благоприятной для их размножения", - добавили в департаменте.
По прогнозам специалистов, эпидсезон по ОРВИ и гриппу завершится в конце апреля.
Ранее сообщалось, что в Алматы наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.
18.03.2024, 15:04 162936
Альназарова разъяснила схему посещения узких специалистов без направления терапевта
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Акмарал Альназарова разъяснила, как казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам в поликлиниках без направления участкового терапевта.
Акмарал Альназарова в мажилисе пояснила, в каких случаях пациенты в поликлиниках могут напрямую обращаться к узким специалистам.
Если у пациента есть подозрение на злокачественные новообразования, которое он получил на УЗИ или КТ, то ему нет необходимости идти к врачу общей практики. Он сразу идет к онкологу", - сказала министр.
Также она сообщила об увеличении срока ожидания записи к специалистам с 10 до 15 дней.
Срок ожидания "свободного окна" составляет 10 дней. Мы удлинили его в ручном режиме до 15 дней. Чтобы в течение 15 дней запись к узкому специалисту была открыта", - пояснила Альназарова.
Министр также выразила обеспокоенность дефицитом медицинских кадров.
В целом вопрос дефицита кадров системный. Возможно, это где-то упущение прошлых лет по планированию кадров", - сказала глава Минздрава.
По ее словам, до 60% медработников перешли в частную медицину.
Одним предложением не назвать решение этой проблемы. Проблема очень большая. Медики стареют. Мы этот анализ тоже видим", - подчеркнула спикер.
Она добавила, что для освобождения врачей часть их функционала планируют передать медсестрам. Также планируется разработка механизма, при котором медицинские кадры будут закреплены в государственных медорганизациях.
Напомним, Министерство здравоохранения внесло поправки в приказы и стандарты для улучшения оказания медпомощи в поликлиниках. С апреля пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях: неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы; оказание экстренной и плановой стоматологической помощи; заболевания дерматовенерологического профиля; приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления; приемы онколога и онкогематолога; приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете; повторные приемы к профильному специалисту по его назначению; приемы специалистов в молодежных центрах здоровья; при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
15.03.2024, 12:20 175431
В Карагандинской области с начала года зарегистрировали десятки случаев заболевания коклюшем
Сейчас в регионе шесть больных коклюшем детей
Фото: Depositphotos
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Караганда. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области с начала года зарегистрировали 48 случаев заболевания острой бактериальной инфекцией - коклюшем.
Рост заболеваемости коклюшем связан со снижением коллективного иммунитета из-за пропуска плановой вакцинации и отказов от вакцинации. Рекомендуем родителям обратить внимание на наличие прививок у своих детей. В случае отсутствия вакцинации получить прививки в медицинской организации по месту прикрепления. Вакцину против коклюша детям делают в 2, 3, 4, 18 месяцев и ревакцинацию в 6 лет", - цитирует ekaraganda.kz руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенову.
Сообщается, что в настоящее время в регионе шесть больных коклюшем детей. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Бибигуль Тулегенова отметила, что заболеваемость инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, вызывает обеспокоенность, однако ситуация пока стабильная.
Напомним, в Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Также в прошлом году страна пережила крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В декабре ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
14.03.2024, 15:13 173331
Будут ли проверять лицензии косметологов в Казахстане, ответили в Минздраве
Проверять представителей микробизнеса могут только на основании жалоб
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республике Казахстан рассказали, будут ли проверять косметологов на наличие сертификации, передает корреспондент агентства.
В соответствии с Предпринимательским кодексом должна быть жалоба. Мы не имеем права выезжать просто так и проверять микробизнес", - сказал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.
Он пояснил, если кто-либо занимается медицинской деятельностью, необходимо обратиться в Минздрав, в Комитет медицинского и фармацевтического контроля, для того чтобы эксперты выехали на место и проверили, действительно ли меддеятельность осуществляется без лицензии.
Если у специалистов нет соответствующих сертификатов, будут применяться меры", - добавил Султангазиев.
Ранее депутаты мажилиса выразили обеспокоенность ростом числа псевдоврачей и заявили об участившихся случаях осложнений у пациентов после получения услуг у неквалифицированных косметологов. Депутаты считают необходимым обеспечить контроль за объявлениями в социальных сетях, рекламирующими оказание медицинских услуг, а также усилить работу по выявлению незаконной медицинской деятельности.
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