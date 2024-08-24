23.08.2024, 13:18 5741
Школьные линейки в Алматы пройдут 2 сентября
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Школьные линейки в Алматы перенесли с 1 на 2 сентября, сообщила на брифинге в РСК заместитель акима Алматы Асем Нусупова.
1 сентября у нас выпал, действительно, на выходной день. Дети будут отдыхать. 2 сентября все пойдем в школу", - заявила Нусупова.
Замглавы городского управления образования Айдын Сайлаубай подтвердил, что линейка не будет долгой.
2 сентября утром будет 10-15-минутная линейка. Первоклассников потом по традиции проводят в класс", - сообщил он.
Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что переноса школьной линейки в связи с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье, не будет.
Напомним, в комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК сегодня опровергли распространяемую в соцсетях информацию о введении дистанционного обучения и масочного режима в школах.
новости по теме
23.08.2024, 15:09 4276
В акимате Алматы уточнили информацию о школьных линейках ко Дню знаний
Рассказать друзьям
Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Школьные линейки в Алматы все-таки пройдут 1 сентября, сообщили в акимате мегаполиса.
В Алматы торжественные мероприятия ко Дню знаний пройдут 1 сентября во всех школах города.
День знаний" проводится 1 сентября в формате торжественного мероприятия с участием учащихся 1-х классов на тему "Мектебім - мейірім мекені". 2 сентября на первом уроке проводится традиционный единый классный час с участием учащихся 2-11-х классов на тему "Моя Родина - Казахстан!", "Менің Отаным - Қазақстан", далее уроки по расписанию", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее заместитель акима Алматы Асем Нусупова на брифинге заявила, что дети пойдут в школу 2 сентября, а 1 сентября - в воскресенье, детям дадут отдохнуть.
По информации акимата в 21 августа в 1-й класс уже принято 27 490 детей, а прием продлится до 31 августа.
Хотя количество первоклассников снизилось по сравнению с прошлым годом на 4 тысячи, в целом в школах обучатся 308 519 детей.
На питание для школьников выделено 16,5 млрд тенге, что охватит более 133 тысяч учеников. Стоимость питания в среднем составляет 840 тенге, что является самой высокой по стране", - сообщила замакима города.
В Алматы на сегодняшний день работают 337 школ, из них 215 государственных.
23.08.2024, 11:38 6906
Профобразование названо самым уязвимым звеном в образовательной системе РК
Одна из главных проблем - низкий уровень трудоустройства выпускников, которые завершили обучение в колледже
Рассказать друзьям
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Среднее техническое и профессиональное образование (ТиПО) названо самым уязвимым звеном казахстанской системы образования, пишет Finprom.
Об этом было сказано на прошедшем 21 августа текущего года республиканском саммите педагогов РК.
В этом секторе образования, насчитывающем около 548 тыс. студентов, накопилось много проблем, которые не решались годами. Одна из главных - низкий уровень трудоустройства выпускников, которые завершили обучение в колледже", - говорится в статье.
В концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023-2029 годы говорится, что доля трудоустроенных выпускников ТиПО составила 67%. Однако цифры расходятся с данными Бюро национальной статистики РК, согласно которым доля трудоустроенных выпускников колледжей в 2022-2023 учебному году составляла 59,8%, а годом позже - 60,8%.
При сравнении с данными пятилетней давности выяснилось, что показатели нисколько не выросли, и даже снизились. Например, в 2018-2019 годах показатель составлял 61,4%. Часть выпускников (10%-15%) после колледжа поступили в другие учебные заведения, а куда пошли оставшиеся 25-30%, из отчетов не ясно, пишет сайт. В данных БНС также нет выборки по доле трудоустроенных именно по той профессии, на которую учились студенты колледжей.
В национальном докладе "Рабочая сила будущего: молодежь на рынке труда Казахстана" эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) делают вывод: доля работающих не по профессии среди выпускников организаций ТиПО составляет 29%. Это значительно больше, чем среди выпускников вузов (17%)", - говорится в информации.
В ней также перечислены риск-факторы системы ТиПО, которые напрямую влияют на неудовлетворительные показатели трудоустройства.
В их числе:
- общий низкий уровень функциональной грамотности студентов колледжей;
- устаревшие учебные программы организаций ТиПО;
- устаревшая материально-техническая база (в 38% ТиПО);
- слабая связь колледжей с реальным сектором экономики, бизнесом и сферой услуг;
- низкий уровень финансирования практики студентов;
- дефицит преподавателей, мастеров обучения.
Работодатели оценивают уровень качества ТиПО в Казахстане на 3,7 балла из 7, что может косвенно свидетельствовать о неудовлетворенности рынка качеством подготовки кадров", - говорится в Национальном плане развития РК до 2029 года.
По данным аналитиков, на казахстанском рынке труда прослеживается тенденция несоответствия спроса и предложения.
Все больше выпускников школ идут учиться в вузы, чтобы получить высшее образование. Оно считается более престижным, а работа по профессии с дипломом - более высокооплачиваемой. Однако на рынке труда больше всего не хватает именно "синих воротничков" - людей рабочих профессий, выпускников колледжей", - пишет сайт.
Однако средняя зарплата работников со средним образованием и впрямь невысока, и на 42% меньше, чем у такого же работника, окончившего вуз.
И такая большая разница отчетливо просматривается во всех отраслях экономики, от торговли до почтовой и курьерской деятельности. Самый большой разрыв ожидаемо наблюдается в таких сферах, как научная и экспертная деятельность (55,9%), административное и вспомогательное обслуживание (63%), образование (60,7%)", - подчеркивают авторы материала.
В связи с этим систему профессионального образования намерены перестроить.
Основы этих изменений на августовском саммите презентовала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Глава ведомства сообщила, что уже завершена инвентаризация всех организаций ТиПО и сейчас их распределяют по профилям. Следующим этапом станет разработка системы преемственности колледжей и вузов. Чиновники намерены вернуть советскую систему, которая позволяла студенту после окончания техникума продолжить образование в университете сразу на третьем курсе", - пишет сайт.
Далее в организациях ТиПО намерены ввести международные отраслевые стандарты и сертификацию знаний выпускников. Это будет выглядеть как дополнительный экзамен, который завершившие обучение студенты должны сдать вне стен своего колледжа, в специальном сертификационном центре. Такая внешняя оценка знаний учащихся, вкупе с долей трудоустроенных выпускников, станет главным индикатором KPI для колледжей. На базе лучших, или опорных, организаций ТиПО намерены открыть центры опережающей подготовки педагогических кадров. То есть новому в профессии сначала будут обучать преподавателей колледжей, а уже потом они будут передавать эти знания студентам. Если у какого-либо колледжа будет низкий KPI, его объединят с более сильным учебным заведением.
Если план по трансформации системы ТиПО удастся воплотить в жизнь, доля трудоустроенных выпускников к 2029 году должна увеличиться до 80%. Именно такой уровень трудоустройства имеют вчерашние студенты организаций среднего профессионального образования в странах ОЭСР", - резюмируют авторы статьи.
20.08.2024, 14:58 21301
Перевести ребенка из одной школы в другую теперь можно онлайн
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теперь родители могут перевести ребенка из одной школы в другую онлайн с помощью портала eGov.kz, сообщили в АО "Национальные информационные технологии".
Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям. Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отображается доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости", - поделились в пресс-службе компании.
Для получения услуги пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Образование";
- выбрать из списка раздел "Среднее образование", выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";
- заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что в Алматы остро стоит проблема переполненности школ.
19.08.2024, 13:19 28776
Миннауки обратилось к не получившим грант абитуриентам
Рассказать друзьям
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан обратилось к не получившим грант абитуриентам.
Уважаемые абитуриенты! Работает специальный call-центр с целью предоставления информации о дополнительных возможностях для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что через call-центр можно получить информацию о дополнительных грантах, снижении оплаты за обучение и других возможностях.
Контакты call-центра:
- 8(7172) 69-50-69;
- 8(7172) 69-52-92;
- 8(7172) 69-50-71.
Напомним, в начале августа Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
Общее количество грантов на 2024-2025 учебный год - более 94 тысяч. Из них 78 тысяч грантов предназначены для студентов бакалавриата, 13 тысяч грантов - для магистрантов и 3 тысячи грантов - для будущих докторантов.
99 процентов грантов освоены впервые за четыре года. Абитуриентам региона, пострадавшего от наводнения, предоставлено 15 382 гранта.
Для филиалов иностранных вузов, открывающихся в Казахстане, выделено 1890 грантов. Кроме того, полностью освоено 5000 целевых грантов, также освоены гранты в области сельского хозяйства и ветеринарии.
Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, как казахстанским абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты.
Между тем, абитуриентка Медина Майсар, которая, по ее словам, не получила грант из-за введения квоты для пострадавших от паводков, записала обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в которому потребовала отставки министра науки и высшего образования Саясата Нурбека.
@doska_pavlodar
Уважаемый, президент Касым-Жомарт Кемелевич! Я обращаюсь к вам как в гаранту Конституции, гаранту прав и свобод человека и гражданина. Прошу вас защитить мои конституционные права и права тысяч других абитуриентов, которые были серьезно нарушены из-за незаконных действий со стороны Министерства науки и высшего образования. Также прошу отправить в отставку министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, который отказывается признавать ошибку своего ведомства и исправлять ситуацию. Я Медина Майсар. В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность «Право». Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я. Я считаю, что это было незаконным, потому что 1. Министерство НЕ имеет полномочий устанавливать новые квоты для обучения в организациях высшего образования. Это полномочие закреплено только за Парламентом Республики Казахстан. 2. Нет такого нормативного правового акта, который бы на законных основаниях закрепил квоту ЧС. Квота ЧС существует только на словах Министра Науки и высшего образования Саясата Нурбека. Он сам ее придумал и озвучил, и только на этом незаконном основании его Министерство распределило тысячи государственных образовательных грантов, отобрав их у абитуриентов, которые заслужили их в честном конкурсе. Считаю, что Министерство науки нарушило мои конституционные права и другие нормы Конституции нашей страны: 1. Во-первых, нарушено мое право по ч.2 статье 30 Конституции РК, согласно которой Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном высшем учебном заведении.» Благодаря моему многолетнему труду и дисциплине я заслуженно набрала мои баллы по ЕНТ и имею право на конкурсной основе получить бесплатное высшее образование. Но из-за незаконных действий МНиВО мой грант был отдан другому абитуриенту с меньшими баллами на основании несуществующей в законе квоты ЧС.♬ оригинальный звук - Доска Павлодар
В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность "Право". Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я", - заявила девушка на своей странице в Сети.
15.08.2024, 13:09 44861
Преподавателям вузов и научным работникам повысят зарплату в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве образования РК рассказали, как повысится зарплата преподавателей вузов и научных работников.
Заработная плата профессорско-преподавательского состава вузов повышена со 160,7 тыс. тенге до 350 тыс. тенге, в национальных вузах - с 228,8 тыс. тенге до 400 тыс.
Должностные оклады работников научных организаций с 1 января 2023 года увеличены на 18%, с января 2024 года - на 18%, а с января 2025 года повысятся еще на 17%. Им также увеличат размер доплат за наличие ученых званий и степеней.
К примеру, за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (92 300 тенге). За звание доктора наук и ученое звание ассоциированного профессора (доцента) - 42 МРП (155 064 тенге), за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора - 50 МРП (184 600 тенге).
Такие же доплаты предусмотрены для научных работников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью на основном месте работы.
Кроме того, молодые ученые в возрасте до 40 лет могут претендовать на стипендии из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования.
Ранее сообщалось, что казахстанским студентам, магистрантам и докторантам с 1 сентября повысят стипендии. Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%, студентам бакалавриата - на 20%, студентам колледжей - на 50%.
12.08.2024, 10:51 57536
Казахстан и Китай запустили новую международную образовательную программу
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Программа двойных дипломов магистров из лучших университетов Китая и Казахстана начинает принимать студентов. Филиал Северо-Западного политехнического университета (CЗПУ) на базе КазНУ имени аль-Фараби предлагает выпускникам бакалавриата освоить самые актуальные на сегодняшний день специальности "Электроника и коммуникационные технологии", "Материаловедение и инженерия" и "Компьютерные науки и технологии". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.
Напомним, в рамках госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в мае 2023 года в Китае было подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета КНР в Казахстане. На основе соглашения в Казахском национальном университете имени аль-Фараби 12 октября открылся филиал университета КНР.
СЗПУ - один из ведущих вузов Китая технического профиля, входит в топ-200 в международном рейтинге Academic Ranking of World Universities 2023, в рейтинге THE 2023 -317-е место и занимает 253-е место в международном рейтинге U.S.NEWS 2024.
В июле этого года было подписано соглашение о проведении КазНУ имени аль-Фараби и Северо-западным политехническим университетом КНР совместных микроспутниковых научных исследований. Проект открывает путь к исследованиям космоса, подготовке квалифицированных специалистов и разработке общих спутников.
Также на базе филиала СЗПУ открылась лаборатория "Коммуникационные технологии 5G/5.5G", которая позволит обучать специалистов телекоммуникационных систем связи, осваивать новые технологии, совершенствовать скорость интернета, внедрять сеть 6G.
Главной особенностью филиала является его уникальная учебная программа, позволяющая студентам получить два диплома - китайский и казахстанский. Данное преимущество дает студентам не только фундаментальные знания и практические навыки в выбранной области, но и возможность стать востребованным специалистом как на местном, так и на международном рынке труда.
Первый год студенты магистратуры обучаются в Казахстане, второй - в Китае. По окончании получают дипломы двух вузов: КазНУ и CЗПУ. Выпускники филиала смогут работать в международных технологических компаниях. Сегодня многие китайские производители открывают представительства в Казахстане, дипломы КазНУ и СЗПУ дают молодым специалистам преимущества при трудоустройстве в крупные компании КНР, такие как Huawei и ZTE.
Отмечается, что абитуриенты могут претендовать на различные гранты и стипендии, что делает качественное образование еще более доступным. Университет предлагает множество программ финансовой поддержки, включая гранты на обучение и академические стипендии для студентов с высокими академическими достижениями. Еще одним из значительных преимуществ является возможность проведения одного учебного года обучения в Китае, что позволит студентам погрузиться в научную среду другой страны, расширяя их горизонт и улучшая профессиональные перспективы.
Цель филиала - подготовка высококлассных многоязычных, профессиональных и технических кадров для Казахстана.
Для поступления необходимо пройти комплексное тестирование. Обладатели грантов принимаются автоматически. Не получившим гранты, но набравшим свыше 75 баллов, представляется шанс при прохождении собеседования. Дополнительные стипендии предоставляют для студентов филиала. Прием документов продлится до 20 августа.
По всем вопросам можно обращаться по Whatsapp: +8613630232306. Также можно ознакомиться с информацией на сайте.
10.08.2024, 10:29 66026
Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня стартовало августовское Единое национальное тестирование, которое продлится до 15 августа, сообщает Министерство науки и высшего образования Казахстана.
По данным ведомства, на участие в тестировании было принято более 21 тыс. заявлений. Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% - на русском, 69 человек - на английском языке.
В Миннауки уточнили, что в первый день проведения ЕНТ экзамен сдают 5,7 тыс. человек.
Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбрали пункт, дату и время проведения экзамена", - пояснили в министерстве.
На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
Напомним, по итогам основного этапа ЕНТ были аннулированы результаты тестирования почти 400 абитуриентов.
06.08.2024, 19:23 90401
В ВКО готовятся к новому учебному году
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области провел совещание по подготовке к новому учебному году. В регионе функционирует 206 детских садов и 180 мини-центров. В системе среднего образования работает 343 школы, сообщает пресс-служба акимата региона.
Все организации образования оснащены системами видеонаблюдения. 135 организаций оборудованы турникетами, также заключены договоры со специализированной охраной", - доложила главе региона руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева.
Аким области потребовал решить вопрос с тревожными кнопками в школах, а также поручил акимам городов и районов взять на личный контроль вопросы безопасности детей, наличие пешеходных переходов возле школ и освещения тротуаров.
Посмотрите, в каких условиях учатся дети. Сходите в школы. Зайдите в классы и туалеты. Школы не ваши, но дети чьи?" - обратился к акимам городов и районов глава региона Ермек Кошербаев.
Также в ходе совещания обсудили подготовку университетов и колледжей к учебному году. В регионе выделено 270 грантов в сфере педагогических наук, бизнеса, управления и права, IT и технических специальностей, сельского хозяйства и медицинских работников. Отметим, Восточно-Казахстанская область занимает второе место в стране по количеству выделенных грантов.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
23.08.2024, 08:53В Казахстане в 2024 году отремонтируют рекордные 12 тыс. км дорог 23.08.2024, 11:0633111Часть Кульджинского тракта перекроют на двое суток в Алматы 23.08.2024, 10:2731916В Казахстане исполнен первый судебный акт о необъяснимом богатстве на сумму $10 млн 23.08.2024, 11:3231716В Кызылорде ребенок получил инвалидность после посещения детской стоматологии 23.08.2024, 10:4231156Трагедия на ферросплавном заводе в Караганде: спецкомиссия установила вину работодателя 17.08.2024, 19:13177561В Астане экстренно приземлился швейцарский самолет 17.08.2024, 13:04175496Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области 17.08.2024, 20:46175076Начальника станции Костанай лишили должности за ненадлежащее состояние железнодорожного вокзала 18.08.2024, 11:59170606Оспа обезьян: Минздрав РК обновил рекомендации для казахстанских туристов 18.08.2024, 09:57163476В горах селеопасно: алматинцев просят отложить горные походы 31.07.2024, 09:28457266Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 29.07.2024, 14:17421461Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС 29.07.2024, 13:41419491В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT 29.07.2024, 12:58419196Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии 29.07.2024, 10:34403656Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?