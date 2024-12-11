10.12.2024, 10:14 6031
Сколько дней продлятся зимние каникулы для школьников Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приближается завершение второй четверти. Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней - с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие". В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:
• в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" - внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";
• театральные фестивали и постановки;
• мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;
• уроки безопасности;
• познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
• спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;
• благотворительные акции и другие.
Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности", - отметили в ведомстве.
Напомним, казахстанцев ждут длинные выходные в связи с празднованием 16 декабря Дня Независимости. В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.
На Новый год казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 4 дня: с 1 по 4 января. Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.
новости по теме
06.12.2024, 15:20 21471
В частных школах Казахстана выявили более пяти тысяч нарушений пожарной безопасности
К административной ответственности привлечено 611 ответственных лиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате проверок в частных школах Казахстана, которые получают подушевое финансирование от государства, выявили более пяти тысяч нарушений пожарной безопасности, сообщает Высшая аудиторская палата РК.
Результате внеплановым контролем охвачено 542 таких образовательных учреждения. По итогам выявлено 5219 нарушений пожарной безопасности, в 436 школах также установлены нарушения санитарных норм", - проинформировали в ВАП.
Подчеркивается, что за это к административной ответственности привлечено 611 ответственных лиц с наложением штрафов на общую суммы свыше 82 млн тенге.
Ранее почти 60 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии.
04.12.2024, 12:10 30926
Одаренные выпускники казахстанских школ смогут обучаться в бакалавриате по программе "Болашақ"
Это позволит готовить новые высококвалифицированные кадры для Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана принял изменения и дополнения по вопросам культуры, образования и наставничества, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Поправки нацелены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере образования и культуры. Одно из направлений - оказание государственной поддержки для талантливых учащихся. В рамках закона для победителей и призеров международных олимпиад и научных конкурсов предоставляется право обучаться по программе бакалавриата в зарубежных вузах в рамках стипендии "Болашақ", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что это позволит готовить новые высококвалифицированные кадры для Казахстана, которые в дальнейшем будут работать на развитие страны.
Также в рамках закона расширяется категория абитуриентов, которые могут поступить в высшие учебные заведения Казахстана без ЕНТ.
В частности, предлагается предоставлять призерам международных конкурсов научных проектов государственный образовательный грант для обучения в ведущих вузах страны без прохождения отборочных процедур. Список конкурсов, в который войдут только самые рейтинговые в мире, будет утверждаться приказом Министерства просвещения.
Это создаст для школьников новый стимул для участия в подобных конкурсах, повысит престиж науки среди молодежи и обеспечит приток талантливых абитуриентов в систему высшего образования", - пояснили в мажилисе.
Кроме того, законом предусматривается создание Национального словарного фонда казахского языка как государственной информационной системы, предоставляющей доступ к словарному фонду казахского языка. Также будет создан Национальный корпус казахского языка - информационно-справочная система, содержащая тексты всех стилей и жанров казахского языка. Оба ресурса будут в открытом доступе.
Предполагается формирование большой языковой модели, основанной на искусственной нейронной сети, для обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке", - уточнили в пресс-службе.
В законе предусмотрены нормы, направленные на дальнейшее законодательное регулирование института наставничества, который был внедрен для оказания социальной поддержки детей-сирот. Кроме того, поправками уточняются компетенции уполномоченного органа в области образования.
Ранее мажилисмены одобрили ряд законопроектов.
03.12.2024, 12:55 36986
В Казахстане намерены внедрить новый стандарт питания в школах
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Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал проект приказа "Об утверждении стандарта организации питания в организациях образования и воспитания".
Проект позволит обеспечить единые подходы к питанию в организациях образования и воспитания, а также предусмотреть формат организации питания в малокомплектных школах, где отсутствуют столовые", - проинформировали в комитете.
Проектом предусмотрены следующие требования к школьному питанию:
- формирование приверженности принципам здорового питания;
- перечень продовольственного сырья, который не допускается при производстве пищевой продукции;
- требования к пищевым продуктам, предназначенным для продажи в буфетах, размещенных в организациях образования;
- перечень пищевой продукции, который не допускается к изготовлению и реализации;
- рекомендуемая масса выхода блюд в зависимости от возраста детей дошкольного и школьного возраста;
- нормы потребления основных групп пищевых продуктов для организации образования и воспитания;
- таблица замены продуктов;
- особенности обеспечения питанием воспитанников/учащихся с особыми диетическими потребностями;
- информация о содержании веществ в готовых блюдах/изделиях, которые приводят к аллергическим реакциям или непереносимости;
- пищевые продукты, содержащие глютен;
- планирование меню.
Реализация данного документа направлена на обеспечение безопасности, качества и доступности питания, также предусматривает установление унифицированных требований к организации питания детей в организациях образования и воспитания", - отметили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что принятие проекта не требует финансовых затрат, не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, не вызовет резонанса среди населения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов поручил кабмину разработать и принять единый стандарт питания в школьных столовых до конца 2024 года.
28.11.2024, 09:20 55036
Филиал КазНУ открылся в Омске
Фото: Акорда
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Омск. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи приняли участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе церемонии министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и заместитель министра высшего образования и науки России Константин Могилевский выступили с докладами о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования двух стран.
Затем главы государств дали старт открытию филиала университета.
На торжественном мероприятии также присутствовали ректор КазНУ Жансеит Туймебаев и ректор ОмГУ Сергей Замятин.
Прием абитуриентов в филиал первого казахстанского вуза в России запланирован на сентябрь 2025 года. Правительства Казахстана и России выделили 200 грантов на обучение студентов.
Филиал КазНУ будет осуществлять подготовку бакалавров и магистрантов по специальностям "Международное право", "Казахская филология" и "Таможенное дело". В будущем предполагается рассмотреть вопрос о реализации двудипломных образовательных программ.
Обучение будет проводиться на казахском, русском и английском языках профессорско-преподавательским составом КазНУ и ОмГУ, планируется также привлечение зарубежных ученых.
В настоящее время подготовлены и оснащены 10 учебно-методических кабинетов, в частности кабинеты таможенного дела имени Чокана Валиханова, казахского языка имени Абая и международного права имени Назира Торекулова, 5 кабинетов для руководства и профессорско-преподавательского состава, 7 учебных аудиторий, а также коворкинг-центры.
22.11.2024, 12:10 78691
Почти 60 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После проверки 58 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии на образовательную деятельность, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан
На сегодня 17 из них привели в соответствие требования к образовательной деятельности. В отношении школ, ведущих безлицензионную деятельность, вынесены постановления судов о присуждении штрафа по статье 463 КоАП РК (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления). В основном они расположены в Астане и Алматы, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областях", - проинформировали в пресс-службе.
Как подчеркнул председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов, все школы, согласно закону РК "Об образовании", прежде чем начать образовательную деятельность, должны получить разрешение.
Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подала документы на получение разрешения. Право на занятие образовательной деятельностью возникает у организаций образования с момента получения лицензии. Если школа не получила лицензию в течение шести месяцев с момента госрегистрации, то она подлежит закрытию в судебном порядке", - добавил он.
Ранее грубые нарушения безопасности обнаружили в школах Жетысу. Также прокурорская проверка организаций образования в Атырауской области выявила порядка 1,2 тысячи нарушений.
21.11.2024, 12:30 86641
В Казахстане появится Национальный центр компетенций
Центр выполнит роль диалоговой площадки для бизнеса и системы подготовки кадров
Фото: unsplash.com
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане появится Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
Открытие Национального центра компетенций станет ключевым шагом в реализации стратегии по повышению качества образования и привлекательности рабочих профессий. Центр будет основой для подготовки национальной сборной к мировым чемпионатам WorldSkills, обеспечит создание главной региональной базы для переподготовки кадров и повышения квалификации, станет важной диалоговой площадкой для бизнеса и образовательных учреждений, что способствует улучшению взаимодействия между работодателями и системой подготовки специалистов", - заявил на закрытии IX Республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan - 2024 министр просвещения Гани Бейсембаев.
Отмечается, что аналогичные центры успешно функционируют в таких странах, как Китай, Южная Корея и Россия, которые уже продемонстрировали свою эффективность в подготовке высококвалифицированных специалистов.
Ранее президент Казахстана объявил 2025 год Годом рабочих профессий.
11.10.2024, 10:05 203246
В крупных школах Казахстана откроют кабинеты стоматологии
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В крупных школах Казахстана со следующего года поэтапно начнут функционировать кабинеты стоматологии, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
В рамках совместного проекта по укреплению здоровья детей при поддержке Минздрава уже со следующего года поэтапно в крупных школах начнут функционировать кабинеты стоматологии", - проинформировали в пресс-службе.
Также глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев в ходе встречи министра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой с директорами столичных организаций образования подчеркнул, что с прошлого года организовано бесплатное питание для 1,7 млн учащихся.
Кроме того, в целях организации качественного питания министерством пересмотрены 7 нормативно-правовых актов. Включена норма относительно разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе. Созданы бракеражные комиссии, в состав которых вошли родители, общественники, а также администрация школы и медработники.
Мы должны нести "здоровый стиль жизни" с акцентом на оздоровительно-педагогическую направленность, и качественная организация питания является ее неотъемлемой частью, способствующей эффективному обучению. Важна ответственность каждой задействованной стороны, и в первую очередь предпринимателей. Особое внимание необходимо уделить формированию культуры питания, соблюдению санитарии и гигиены, популяризации здорового питания. Совместная работа с Министерством здравоохранения играет ключевую роль в реализации этих целей", - добавил министр просвещения.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заявила, что со следующего года в школах возобновят проверки СЭС.
09.10.2024, 11:30 208231
Почти в 1,8 тысячи казахстанских школ установили Starlink
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти в 1,8 тысячи школ установили спутниковый интернет Starlink, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Starlink установлен в 1798 школах, что позволило увеличить скорость соединения в 3 раза", - проинформировали в ведомстве.
Также в 81 школе завершаются работы по подключению к интернету. Подчеркивается, что с начала прошлого года охват увеличен с 19% до 89,5%.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что до конца года терминалы Starlink получат около 2 тыс. школ. Он также озвучил стоимость спутникового интернета. По словам министра, одна единица оборудования Starlink в каждой школе стоит 2 тыс. долларов. Тариф составляет порядка 140 тыс. тенге в месяц. На одну школу рассчитан один терминал.
Обеспечить казахстанские школы высокоскоростным интернетом, особенно в отдаленных селах, Министерству цифрового развития не удавалось много лет. Проблему помогла решить основанная Илоном Маском компания SpaceX, которая в настоящее время является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом в октябре прошлого года на встрече с президентом Токаевым предложила вице-президент по вопросам Starlink Лорен Дрейер.
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