Сколько дней продлятся зимние каникулы для школьников Казахстана

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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приближается завершение второй четверти. Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней - с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.









По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие". В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:





• в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" - внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";





• театральные фестивали и постановки;





• мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;





• уроки безопасности;





• познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;





• спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;





• благотворительные акции и другие.





Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности", - отметили в ведомстве.





Напомним, казахстанцев ждут длинные выходные в связи с празднованием 16 декабря Дня Независимости. В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.









На Новый год казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 4 дня: с 1 по 4 января. Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.







